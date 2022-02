Steam contra los falsos descuentos

No creo que haya muchas personas que piensen que el éxito de Steam, como tienda online de juegos, es inmerecido. Más bien al contrario, y aunque con sus puntos débiles y sus polémicas, como la retirada y posterior recuperación del muy polémico Hatred, allá por 2014, en general la tienda de Valve goza no solo de buena salud, sino también de buena imagen entre sus usuarios. lo que supone una garantía de futuro para sus responsables, que ven como el resto de tiendas, y principalmente Epic Games, no han conseguido arrebatarle una porción significativa del pastel.

Hubo, sin embargo, un conato de polémica hace ya unos años, cuando los usuarios descubrieron una gran cantidad de falsos descuentos durante las rebajas de verano de Steam de 2015. Los usuarios comprobaron que una parte significativa de los «precios rebajados» que se mostraban en Steam durante dichas rebaja, lo estaban en realidad con respecto a precios hinchados artificialmente pocos días antes de que empezarán las rebajas.

Afortunadamente este tipo de técnicas ya no es tan común, pero hubo un tiempo, hace unos años, en el que se popularizó esta trampa comercial, dirigida claramente a engañar a los usuarios (o al menos a intentarlo). Seguro que lo has visto en alguna ocasión: un producto que de manera normal cuesta 50 euros, ve subir su precio hasta los 99,99 € (por poner un ejemplo) pocos días antes del inicio de unas rebajas, durante las que su precio «baja» nada menos que un 50%… hasta los 50 euros, que en realidad era su precio original.

En aquel momento algunas voces señalaron a Valve como responsable de los precios hinchados, pero la compañía recordó, en ese momento, que son las desarrolladoras y las distribuidoras las que eligen y modifican a su antojo los precios de sus títulos en Steam. Aún así, se disculparon con sus usuarios por la mala praxis de los responsables reales de dicho intento frustrado de tomadura de pelo, un paso que nunca dieron algunos de los responsables reales de dicha subida de precio.

Ha pasado tiempo ya desde aquello, pero más vale tarde que nunca, y es que Valve ha anunciado cambios en lo referido a los descuentos, con unas medidas que, no hay que ser Sherlock Holmes para darse cuenta, pretenden perseguir exactamente eso, los reajustes de precios al alza para, posteriormente, simular descuentos, ya sea en alguna de las rebajas o eventos temáticos de Steam, o en cualquier otro momento del año.

Éstas son las nuevas reglas de Steam en lo referido a los descuentos en los precios:

Puede realizar un descuento de lanzamiento, pero una vez que el descuento de lanzamiento termine, no podrá realizar ningún otro descuento durante 28 días.

No es posible aplicar un descuento a tu producto durante los 28 días siguientes a un aumento de precio en cualquier moneda.

Los descuentos no pueden ejecutarse durante los 28 días siguientes a un descuento anterior, a excepción de los eventos de temporada de todo Steam.

Los descuentos para eventos de rebajas de temporada no pueden ejecutarse dentro de los 28 días siguientes al lanzamiento de tu título, dentro de los 28 días siguientes a la finalización de tu descuento de lanzamiento, o dentro de los 28 días siguientes a un aumento de precio en cualquier moneda.

No se puede cambiar el precio mientras una promoción esté activa o programada para el futuro.

No es posible descontar un producto en más de un 90% ni en menos de un 10%.

Los descuentos personalizados no pueden durar más de dos semanas, ni durar menos de 1 día.

El punto más relevante a este respecto es, sin duda, el segundo, pues establece un plazo mínimo de cuatro semanas entre un cambio de precio al alza y la aplicación de un descuento al mismo. Con esta norma, se acabarán definitivamente las subidas de precio pocos días antes de la aplicación de un descuento, poniendo coto a una técnica comercial que, aunque menos presente que hace unos años, todavía sigue siendo empleada por algunos vendedores con pocos escrúpulos.