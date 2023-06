Synology presenta BeeDrive, una solución muy completa para proteger tus archivos y fotos

El Synology BeeDrive es una solución de almacenamiento externa muy compacta, ligera y fácil de utilizar que nos permitirá realizar copias de seguridad de todos nuestros dispositivos para proteger nuestros datos y fotos de una manera sencilla, rápida y fiable. Como podemos ver en la imagen es tan pequeño que cabe en la palma de la mano, y también es muy ligero, ya que apenas pesa 43 gramos.

A nivel de hardware el BeeDrive de Synology cuenta con una unidad SSD con una capacidad de 1 TB o 2 TB, en función del modelo que escojamos, y puede trabajar a una velocidad de hasta 1.050 MB/s. Esto es muy importante, ya que quiere decir que podremos realizar esas copias de seguridad en muy poco tiempo.

Para que no se produzca ningún cuello de botella en las transferencias de archivos mediante cable el Synology BeeDrive utiliza el estándar USB 3.2 Gen2 y funciona a 10 Gbps, lo que se traduce en un ancho de banda de hasta 1.250 MB/s. También podemos utilizarlo para realizar copias de seguridad directamente desde nuestros smartphones y tablets de manera totalmente inalámbrica (vía Wi-Fi), y gracias al software dedicado BeeDrive la realización de copias de seguridad es muy sencilla e intuitiva.

Con Synology BeeDrive podemos automatizar también las copias de seguridad de todos los cambios que se produzcan en las carpetas que hayamos seleccionado, y en tiempo real, lo que nos permitirá estar mejor preparados contra imprevistos que, en caso de no contar con copias de seguridad, podrían tener consecuencias nada agradables. Nuestros archivos y fotos siempre estarán a buen recaudo, y podremos recuperarlos si se produce cualquier imprevisto en nuestro PC, smartphone o table.

Es importante que tengamos en cuenta, además, que un dispositivo como el Synology BeeDrive ofrece ventajas muy importantes frente a las copias de seguridad en la nube. La primera es que tendremos todos nuestros datos y archivos almacenados en local, lo que significa que no tendremos que preocuparnos por temas de privacidad ni por el posible acceso de terceros. En segundo lugar no tendremos que asumir ningún tipo de cuota mensual, y por último siempre tendremos acceso a esos datos y fotos, incluso cuando no tengamos conexión a Internet.

El Synology BeeDrive está construido con un chasis de alta calidad que puede soportar caídas desde una altura máxima de dos metros, y ya se puede comprar a través de la web oficial de Synology. El precio de la versión de 1 TB es de 152,40 euros, y la versión de 2 TB cuesta 254,04 euros. Es compatible con Windows 10 y Windows 11 (próximamente soportará también macOS), y la aplicación móvil funciona con iOS 15 y con Android 10.