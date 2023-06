¿El hardware de Microsoft se adelanta a su tiempo?

Sé que decir que Microsoft es una compañía especialmente adelantada a su tiempo en lo referido al diseño de nuevos tipos de dispositivos puede hacer que me lleve una buena manta de palos, pero lo cierto es que la lectura de este artículo de GeekWire me ha dejado de lo más pensativo. Y aunque hay algunos matices que deben ser incluidos para hacer que la premisa sea más precisa, la verdad es que sí que se trata de un planteamiento que se sostiene por si mismo. Así que te invito a contemplar los datos y llegar a tu propia conclusión, que espero que compartas en los comentarios.

La reflexión se origina en la presentación, el pasado lunes, de Apple Vision Pro, el revolucionario dispositivo de Apple que reformula el planteamiento de los visores de realidad aumentada-mixta, y que de no ser por su altísimo precio (aunque entiendo la lógica subyacente a su elección, pues Apple lo plantea como una alternativa a comprar un Mac de última generación, un iPad, una pantalla de alta definición y un televisor enorme), podría convertirse en el cambio de paradigma del que habló Tim Cook cuando se subió al escenario.

Cuando se produjo el anuncio, todos pensamos en Meta, en su división de visores y en el Metaverso, algo que se vio alimentado a finales de semana por las afirmaciones de Mark Zuckerberg en un encuentro para empleados. Ahora bien, no deberíamos olvidar que Microsoft ya está presente en ese mercado, desde hace años, con sus HoloLens, actualmente la versión 2, cuyo precio parte de los 3.500 dólares en Estados Unidos (3.849 euros en España). Sí, tienen el mismo precio, si bien el visor de Microsoft está dirigido, de manera específica, al sector profesional, mientras que Apple apunta también al usuario final. Bueno, hay otra diferencia importante entre Apple Vision Pro y Microsoft HoloLens, y es que el visor de Cupertino llegará al mercado en 2024, mientras que el de los de Redmond lleva presente en el mismo desde 2016.

Apple, y esto ya lo he dicho en anteriores ocasiones, no suele ser la primera tecnológica en proponer un nuevo tipo de dispositivo. En su lugar, lo que hace es analizar la oferta existente y «darle una vuelta» para crear una versión propia, generalmente mejorada y, además, adaptada a su ecosistema. Apple no inventó el PC (aunque sí que fue precursora en el formato AiO), no inventó el portátil (aunque se adelantó al resto del mercado con los ultraligeros con el MacBook Air), no inventó el reproductor de Mp3 (pero redefinió por completo el concepto con el iPod), no inventó el smartphone (pero el iPhone es la referencia del mercado)… creo que la historia se cuenta sola, ¿verdad?

Ahora bien, al principio he dicho que Microsoft es precursora y, sin embargo, hasta el momento solo he hablado de HoloLens y Apple Vision Pro, por lo que es probable que te estés preguntando si me baso solo en esto para hacer tal afirmación. La respuesta es que no.

En la presentación de Apple Vision Pro, Tim Cook dijo «iPhone introduced us to mobile computing«, pero lo cierto es que el primer iPhone se presentó en enero de 2007, es decir, casi diez años después de que Microsoft desarrollara Windows CE y definiera el estándar PocketPC. Y sí, sé que algunos me dirán que Palm ya estaba ahí desde antes, y también que otros me recordarán que Apple lanzó su primer Newton allá por 1992. Es cierto en ambos casos, pero no debemos obviar que, aunque Palm, Newton y Microsoft competían por un mismo perfil de usuario, lo hacían con enfoques muy distintos, Palm y Apple con el de PDA y Microsoft con el de PocketPC.

Aunque su periodo de vida fue efímero, durante algunos años los PocketPC apuntaban a ser la alternativa de bolsillo para no pocas actividades comunes en el PC. En mi caso, en su momento me compré un Compaq iPaq de la serie H3800, que en aquel momento sí que era como llevar un ordenador en el bolsillo. En su momento compitió las ya mencionadas PDA, así como con teléfonos como la serie Nokia Communicator o el Ericsson R380. Sin embargo, el boom de los smartphones acabó con los PocketPC, al igual que con las cámaras digitales básicas y los navegadores GPS… pero eso es otra historia.

Por otra parte, existe la consideración generalizada de que el formato de tablet se lo debemos a Apple. Es cierto, en honor a la verdad, que en el ya muy lejano 1987 Apple mostró un concepto llamado Knowledge Navigator, que adelantaba, con algunas diferencias, el formato actual de tablet. Sin embargo, no vimos algo parecido hasta que Microsoft definió, en 2001, el estándar de Tablet PC, que debutó en el mercado ese mismo año con el HP Compaq tablet PC, un ordenador portátil cuyo teclado podía desconectarse y también girarse hasta ubicarlo en la parte posterior del dispositivo. Posteriormente, otros fabricantes se sumaron a este mercado. De toda aquella oferta, me enamoré perdidamente de los IBM (posteriormente Lenovo) ThingPad.

El formato de Tablet PC no terminó de cuajar en el mercado, principalmente debido a su alto precio (hablamos de los tiempos en los que un ordenador portátil era siempre más caro que uno de sobremesa), unido a que, pese a que se presentaron varios modelos, la oferta nunca llegó a ser demasiado amplia. No obstante, este estándar definido por Microsoft resultó determinante, a posteriori, para la llegada tanto de las tablets como de los 2 en 1.

Sé que Microsoft se nutrió, en muchas ocasiones, del trabajo previo de otras tecnológicas, pero no es menos cierto que fue la primera, de las grandes tecnológicas, en apostar por conceptos realmente innovadores, algunos de los cuales dejaron una enorme impronta en los dispositivos que empleamos hoy en día. Quizá, si hay algo que se le puede desarrollar, eso sí, es que jamás ha sabido vender sus propuestas tan bien como lo hace Apple… aunque, a ese respecto, también nos encontramos similitudes. Cierro este artículo con la comparación de los discursos de presentación de Microsoft Hololens, en 2015, y de Apple Vision Pro, esta misma semana:

“Hace algunos años empezamos a preguntarnos… ¿Podría Windows hacer que tu vida digital sea más poderosa conectándola con tu vida real? … ¿Podríamos mostrar su contenido digital directamente en tu mundo, directamente en tu vida? La HPU (Unidad de Procesamiento Holográfico) nos da la capacidad de entender dónde estás mirando para entender tus gestos, para entender tu voz”, Alex Kipman, Microsoft, 2015.

“Vision Pro es un nuevo tipo de ordenador que aumenta la realidad al combinar a la perfección el mundo real con el mundo digital… Puedes ver, escuchar e interactuar con contenido digital como si estuviera en tu espacio físico. Y controlas Vision Pro usando las herramientas más naturales e intuitivas: tus ojos, manos y voz”, Tim Cook, Apple, 2023.