La cámara del Google Pixel 8 será mucho mejor que la del Pixel 7

Pese a que esperábamos algún avance sobre el Pixel 8 en el pasado Google I/O 2023, parece que la tecnología pensó que ya se habían concentrado muchas novedades de dispositivos, con el Pixel 7a, la Pixel Tablet y el esperado Pixel Fold, de modo que prefirió reservarse para más adelante. Recordemos que el año pasado, los entonces todavía inéditos Pixel 7 fueran adelantados en el Google I/O 2022, pese a que no llegarían al mercado hasta octubre.

También es posible que, tras la experiencia del año pasado, hayan considerado que mostrar por primera vez una generación cuatro meses antes de que salga a la venta es demasiada anticipación, y que en consecuencia hayan decidido replantearse el calendario de avances, anuncios, etcétera, lo que sin duda tendría bastante sentido. Pero, en cualquier caso, lo que sí que podemos esperar es que los Google Pixel 8 lleguen al mercado en las primeras semanas del otoño de este año, probablemente a principios de octubre.

Así pues, y aunque el parón veraniego también se hará notar en este sentido, esperamos nuevas filtraciones a lo largo de los próximos meses, pues aunque los Pixel nunca han llegado a la categoría de superventas, sí que son unos dispositivos que, generación tras generación, van ganando seguidores, además de generar bastante curiosidad entre otros muchos usuarios que, pese a no plantearse su compra, sí que quieren estar informados sobre lo último de Google en el mercado de los smartphones.

Aunque todavía faltan meses para su llegada, ya hemos visto algunas filtraciones sobre el Pixel 8, como la que apuntaba al uso de una GPU AMD Radeon personalizada o la que apunta a una línea de diseño continuista, aunque con pequeños cambios. A las anteriores, se suma una nueva filtración, publicada por Android Authority, que nos revela muchos aspectos sobre la cámara de los Google Pixel 8. Y a tenor de dichos datos, podemos esperar una mejora muy significativa.

Es sabido que Google da mucho peso a la tecnología de computación fotográfica para mejorar sustancialmente la calidad de las capturas, y que esto le ha reportado excelentes resultados. Ahora bien, la mejora de los elementos físicos de la ecuación, es decir, los sensores de la cámara, también juegan un papel determinante. Así, para los futuros Pixel 8, tanto versión estándar como en el modelo Pro, Google va a sustituir el gran angular Samsung GN1 por el más novedoso Samsung GN2, de la misma resolución (50 megapíxeles) pero de mayor tamaño. Esto se traduce en su capacidad de capturar alrededor de un 35% más de luz, lo que se traduce en capturas más luminosas y tiempos de exposición más cortos.

El Google Pixel 8 Pro, por su parte, también experimentará una importante mejora en su ultra gran angular, pasando del Sony IMX386 de 12 megapíxeles en el 7 Pro, a un flamante Sony IMX787 de nada menos que 64 megapíxeles y que es capaz de proporcionar un nivel de zoom de 0,49x, frente al factor de 0,56x de su predecesor. En el Pixel 8 estándar se mantendrá el IMX386, si bien su nivel de zoom se ha modificado, pasando a ser de 0,55x frente al factor de 0,67x del Pixel 7.

Según esta filtración, no se producirá ningún cambio de hardware en el teleobjetivo de los Pixel 8 Pro, el Samsung GM5 de 48 megapíxeles con relación de zoom de 5x, y tampoco en el sensor de la cámara frontal de ambos modelos, el Samsung 3J1 de 11 megapíxeles. No obstante, eso no significa que no debamos esperar novedades al respecto pues, como ya mencionaba anteriormente, las funciones de computación fotográfica son, en los Pixel, un elemento más de la cámara.