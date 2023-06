Bing para escritorio ya ofrece chat de voz

Microsoft sigue, de manera constante, añadiendo funciones y mejoras a Bing, el que podemos considerar que es su lanzamiento más exitoso de los últimos años, y el que ha devuelto a los de Redmond la imagen de empresa realmente innovadora (aunque, a este respecto, creo que ha quedado clara mi opinión al hablar de sus propuestas de hardware), capaz de plantarle cara y sacarle ventaja a una Google que, hasta la llegada del nuevo Bing, parecía absolutamente intocable.

Es cierto que ahora Microsoft se enfrenta a una situación más complicada que hace unos meses, ya que el alcance de Bard, aún sin llegar a la Unión Europea, ya se mucho más amplio que hace unas pocas semanas, cuando el acceso se controlaba mediante lista de espera y, además, solo estaba disponible en Estados Unidos y en Reino Unido. Ahora, en prácticamente todo el mundo (salvo UE y unos pocos estados más) el chatbot de Microsoft tiene que enfrentarse al de Google, que es muy esperado desde que fue anunciado, a principios de año.

Solo quedan unas pocas horas para que termine la semana, por lo que podemos entender que finalmente la llegada de Bing a Chrome, Safari y otros navegadores se ha retrasado con respecto a los planes previstos. Este movimiento es importante, porque se traducirá en que los usuarios ya no tendrán que emplear Microsoft Edge para acceder al chatbot, algo que puede mermar el uso de Bing, ahora que muchos usuarios ya pueden optar por Bard en Chrome. Así, podemos pensar que, aún así, su lanzamiento sigue estando muy, muy cerca.

Así, mientras que se produce ese cambio, Microsoft sigue trabajando en novedades para su chatbot. La última, según podemos leer en el blog oficial del buscador, es que Bing ya ha empezado a desplegar la función de chat de voz en escritorio, si bien en esta primera fase solo está disponible en inglés, japonés, francés, alemán y mandarín. Algo que debo reconocer que me sorprende bastante, dado que la versión app para móvil ya soporta muchos más idiomas, entre ellos el español. Afirman, no obstante, que la llegada de más idiomas está «en camino», por lo que, con un poco de suerte, no tendremos que esperar demasiado.

Así, al pulsar el icono de micrófono ya es posible formular mediante voz nuestras consultas a Bing y, en esos casos, el chatbot generará las respectivas respuestas en texto, pero también las responderá con voz, empleando la clásica tecnología TTS (Text To Speech), un veterano sistema de síntesis de voz. Este paso es, sin duda, fundamental para los planes de Microsoft de llevar Bing, como Copilot, a Windows 11, y es que cuesta mucho imaginar un asistente personal que no soporte comunicaciones mediante voz.