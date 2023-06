Microsoft quiere llevar Windows totalmente a la nube

Ya hemos visto, durante los últimos años, algunos movimientos por parte de Microsoft para llevar Windows a la nube y, de hecho, esto ya se ofrece en el catálogo de servicios de los de Redmond para empresas. Esto encaja, claro, en un mundo tecnológico en el que la transición de software a servicio es una constante, en algunos casos para bien de los usuarios, pues este modelo proporciona interesantes ventajas, pero también para mal en otros, pues en estos últimos lo único que hace es cambiar un pago único por una cuota mensual.

Como decía, Microsoft ya ofrece desde mediados de 2021 Windows 365, en las modalidades Business y Enterprise, es decir, que se dirige exclusivamente al entorno empresarial, un servicio que en su lanzamiento cosechó un éxito que desbordó las expectativas de Microsoft, en una señal de al menos en el mundo corporativo este modelo de PC en la nube sí que tiene un gran recorrido. Sin embargo, hasta ahora apenas había señales que apuntaran a que este modelo se podía replicar en el mercado doméstico.

No las había hasta que, según podemos leer en The Verge, hemos descubierto que, en realidad, esto sí que entra en los planes de los de Redmond, ya que documentos internos de la compañía, en concreto una presentación datada en junio de 2o22 y que ha visto la luz pública a raíz del enfrentamiento entre la compañía y la FTC estadounidense, demuestra que Microsoft lleva ya tiempo trabajando en el modelo para llevar Windows en la nube a los usuarios particulares.

Microsoft lleva ya tiempo trabajando en Windows 365 Boot, que permitirá iniciar directamente Windows 365 al arrancar un PC, es decir, que evitaría que este proceso se deba llevar a cabo desde un sistema operativo local cargado previamente en el equipo. Esto, claro, resultaría fundamental para el mayor despliegue de Windows en la nube, especialmente para usuarios domésticos, pues probablemente la propuesta pasaría por ofrecer también dispositivos a medida para este servicio.

Sea como fuere, en los documentos filtrados sí que se especifica que este modelo apunta al largo plazo, y esto tiene bastante sentido, pues a diferencia de lo que ocurre en el ámbito empresarial, la adopción de la nube no está tan consolidada en el ámbito doméstico. No obstante, sí que cabe la posibilidad de que no tardemos tanto en ver una primera propuesta de Windows 365 para particulares, aunque sea a modo de vista previa y para que la compañía pueda empezar a valorar el interés que suscita esta propuesta entre dichos usuarios.

