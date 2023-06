Poco a poco, pero de manera constante, Apple Arcade, el servicio de suscripción a juegos de Apple, ha ido construyendo un catálogo verdaderamente interesante. Como usuario del mismo desde que Apple One debutó en España, reconozco que en sus primeros tiempos su catálogo me resultaba de lo más incompleto, pero de un tiempo a esta parte, he visto cómo han ido sumando desde revisiones de grandes clásicos (Angry Birds, Fruit Ninja, Osmos, Life y más), junto con lanzamientos más recientes y adaptaciones de títulos que han cosechado un gran éxito en otras plataformas.

Una de las condiciones que deben cumplir los juegos para ser incluidos en Apple Arcade es que no deben contar ni con publicidad ni con micropagos. Así, podemos encontrar algunas propuestas adaptadas de juegos que, en sus versiones normales, sí que cuentan con estos elementos, Así, para cualquier persona que esté hasta las narices de dichos elementos, que tan comunes se han vuelto de un tiempo a esta parte, la propuesta de Apple es un oasis en medio del desierto.

Como decía antes, la compañía procura sumar títulos que han sido especialmente relevantes en iOS o en otras plataformas. Un claro ejemplo de ello lo encontramos en Gris, uno de los desarrollos independientes más sonados y exitosos de los últimos años, y que forma parte de la propuesta de Apple Arcade desde hace ya algún tiempo. Y lo mismo podemos decir de otros títulos muy distintos, pero también tremendamente exitosos, como Football Manager 2023.

Pues bien, según podemos leer en Mashable, los de Cupertino se van a anotar un tanto muy importante, y es que Stardew Valley se sumará al catálogo de Apple Arcade a partir de julio. Recordemos que el título de ConcernedApe ya está disponible para su compra en la App Store desde hace ya bastante tiempo, y que a principios de este año recibió la última gran actualización, la 1.5, que ya había llegado tiempo atrás a su versión para PC.

Como persona que le ha dedicado más horas de la que me gustaría confesar a Stardew Valley, juego que compré en su momento tanto en Steam como en la App Store, entiendo que este juego puede no ser para todo el mundo, y que el pequeño tamaño de la pantalla de un iPhone frente a la de un PC pueden ser elementos disuasorios para quienes se hayan podido plantear comprarlo. Sin embargo, su inclusión en el catálogo de Apple Arcade abre la puerta para que todos los suscriptores, tanto de manera específica a Arcade como a Apple One, puedan darle por fin una oportunidad. Eso sí, para todas las personas en esa tesitura, un mensaje de aviso: cuidado, es una obra maestra que engancha.