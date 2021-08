Windows 365 noqueado... de éxito

El anuncio, hace algo más de dos semanas, de Windows 365, supuso finalmente la confirmación de algo en lo que sabíamos que Microsoft llevaba ya mucho tiempo trabajando. Años, en realidad, pues ya en 2015 tuvimos noticia del registro del término, e incluso antes de ello ya circulaban rumores al respecto. Vamos, que el anuncio solo ha supuesto una sorpresa en términos de saber que la plataforma ya está lista, y conocer el modelo de comercialización, pero por lo demás ninguna sorpresa.

Como ya sabrás, en su lanzamiento Windows 365 se dirige exclusivamente a empresas, si bien tiene sentido pensar que en un futuro también llegue al mercado doméstico, proporcionando un servicio de PC virtualizado al que podremos acceder desde cualquier dispositivo, y que contará con todas las ventajas que nos proporcionan los servicios en la nube con respecto a los sistemas locales. No es una opción para todo el mundo, claro, pero sí que tiene encaje en muchos contextos.

Ahora bien, un servicio como este, y dirigido a empresas, no es algo que éstas puedan adoptar de buenas a primeras, pues en casos en los que la productividad depende directamente de los sistemas, dar un salto al vacío de estas dimensiones no es ni remotamente sensato. Windows 365 ofrece, sobre el papel, un modelo de trabajo tremendamente óptimo, pero que debe ser probado adecuadamente, con el fin de diseñar una estrategia de despliegue adecuada para caso.

Es por esto que Microsoft optó por ofrecer pruebas a las empresas que estuvieran considerando adoptar Windows 365, una propuesta de lo más sensata, puesto que permite a las empresas realizar una valoración real de la plataforma y de cómo pueden adaptarse a la misma. Y tanto ha gustado a las empresas, tanto la propuesta de Windows 365 como la posibilidad de probarlo en sus infraestructuras, que tan solo un día después de anunciar la disponibilidad general del servicio, Microsoft se ha visto obligada a pausar la petición de pruebas.

«Debido a una demanda sin precedentes, hemos dejado de aceptar nuevas suscripciones de prueba de forma temporal. Regístrate para recibir una notificación cuando se reanuden las suscripciones de prueba.» es el texto que podemos leer en la página de Windows 365, y la palabra registrate es un enlace que nos lleva al formulario de registro en el que podremos inscribirnos para acceder a la versión de prueba cuando la infraestructura sea reescalada.

We have seen unbelievable response to #Windows365 and need to pause our free trial program while we provision additional capacity. Sign up below to get notified when trials resume. https://t.co/Q05C7cBWMh

— Scott Manchester (@RDS4U) August 3, 2021