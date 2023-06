Lenovo TruScale: lo que necesitas, cuando lo necesitas

Lenovo TruScale es, probablemente, la mejor noticia para cualquier responsable de la infraestructura IT de todo tipo de empresas. Ya hablemos de un CTO, un director de informática, un jefe de sistemas, etcétera o perfiles similares, para los que su actividad profesional consiste en enfrentarse al terrible desafío de responder con la mayor agilidad posible a las cambiantes necesidades de infraestructura, la propuesta de Lenovo es la herramienta fundamental con la que podrán responder a dicha necesidad de una manera excepcionalmente ágil.

El aprovisionamiento de recursos en base al modelo tradicional supone una rémora que impide adaptarse de manera dinámica a escenarios cambiantes, una demanda que fluctúa de manera habitual y a una realidad en la que, por cualquier razón, las circunstancias pueden cambiar de manera sustancial prácticamente de un día a otro. Por ejemplo, solo debemos echar la vista atrás tres años para recordar la importancia que cobró, súbitamente, la posibilidad de adoptar un escenario de teletrabajo. Solo aquellas compañías que ya se habían adentrado en la transformación digital pudieron dar una respuesta razonablemente rápida. La clave, sin duda, se encuentra en la capacidad de respuesta y la escalabilidad, conceptos que forman parte del ADN de Lenovo TruScale, tal y como puedes comprobar en este informe:

Lenovo TruScale proporciona, a los responsables de infraestructura, acceso a la última tecnología de Lenovo, incluyendo dispositivos como el ThinkPad X1 Carbon y el ThinkPad X1 Nano, equipados con Windows 11 Pro y procesadores Intel Core de última generación, así como a los recursos de datacenter. Así, nos encontramos con la propuesta más completa e integral para transicionar desde los modelos de propiedad tradicionales hasta un modelo as a service que, como ocurre siempre con éstos, responderá mejor y más rápido a nuestras necesidades.

Así, como puedes comprobar, hablamos de una propuesta que combina IaaS y DaaS, con la ventaja de que, al tratarse de una única plataforma, su gestión se simplificará sustancialmente. Y, claro, gracias a su escalabilidad, no hablamos de una solución cerrada, sino de un servicio que se irá adaptando, en todos los frentes, a las siempre cambiantes necesidades a las que deben enfrentarse los departamentos de IT, que a día de hoy ya son el centro neurálgico de todo tipo de empresas.

Si como profesional de IT te has visto en alguna ocasión en circunstancias de este tipo, y seguro que te habrá ocurrido en más de una ocasión, te invitamos a descargar y leer el informe «Información centrada en las personas para impulsar la visión de IT. Soluciones tecnológicas más Smart para el trabajo conectado», ya que no solo te brindará toda la información que deberías conocer sobre Lenovo TruScale, sino que también te proporcionará una visión muy reveladora sobre cómo ha evolucionado la relación de las empresas con la tecnología, y todo lo que un servicio como éste puede hacer por ellas.