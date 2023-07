De momento parece que se trata de uno de tantos «experimentos» que realiza la plataforma, pero por lo definido del mismo, no descartes que termine convirtiéndose en realidad. Hablamos de YouTube y la limitación en las visualizaciones cuando el sistema detecte que se está usando un bloqueador de publicidad. ¿Te suena la historia?

Si no te suena, debería, porque viene de lejos la intención del gigante del vídeo en Internet: hace años que de una manera u otra, YouTube intenta hacer algo en contra de los usuarios pertrechados con extensiones tipo AdBlock, y es que la gratuidad de la plataforma se basa, o así se ha dicho siempre, en la publicidad, en los anuncios que se muestran en los vídeos.

Ahora bien, hecha la ley, hecha la trampa y aun cuando es un hecho que el grueso de los beneficios que obtiene YouTube y los propios creadores de contenido se basan en la publicidad y en las suscripciones a YouTube Premium, son muchos los usuarios que todo lo que consumen, lo hacen bloqueador de publicidad mediante, desde el PC, o a través de aplicaciones varias desde el móvil.

Hace un par de meses que nos hicimos eco de una noticia al respecto del tema que nos ocupa, que no es otro que el uso de bloqueadores de publicidad en YouTube, una práctica que no está permitida por las condiciones del sitio, sobre el papel, pero con la que se hace la vista gorda desde siempre. Pues bien, esas advertencias en contra del uso de bloqueadores están cristalizando en algo más serio, según han detectado algunos usuarios.

En concreto, YouTube estaría probando un método de disuasión tan contundente como la limitación de los vídeos que uno puede ver si tiene activado un adblocker: un límite de 3 vídeos es lo que podrás ver si bloqueas la publicidad de YouTube, antes de que la plataforma te bloquee a ti. ¿Cómo te quedas?

La imagen la ha captado y compartido un usuario en Reddit y está llamando la atención de muchos medios por la verosimilitud de la misma.

Como puedes ver en la imagen, cuando YouTube detecte que estás usando un bloqueador de publicidad, te permitirá ver tres vídeos como máximo, antes de bloquearte el visionado, dándote como opciones aceptar la publicidad o suscribirte a YouTube Premium. Falta por ver, claro está, si se atreven a hacer del experimento condición e implementan la medida a todos sus usuarios.

A considerar, que todo tiene un coste y el de YouTube no tiene que ser pequeño, máxime cuando no se está sacando nada por el servicio. Por otro lado, el abuso de anuncios en los vídeos es en ocasiones tan excesivo que solo genera rechazo. Por no mencionar que la posición dominante de YouTube y el uso que hacen de la plataforma entidades y organizaciones de todo tipo en casi todo el mundo, la convierten en un medio complicado de gestionar.