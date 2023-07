Steam Deck supera los 10.000 juegos compatibles

Hace casi diez meses desde que publicamos la última noticia a razón del crecimiento del catálogo «oficial» de Steam Deck. Entonces, la consola de Valve superaba los 5.000 juegos compatibles, todo un hito que no podía ser continuado así como así y en ello estamos, una vez se ha duplicado el número.

Es decir, Steam Deck cuenta ya con más de 10.000 juegos compatibles, todo según los datos de SteamDB en los que nos hemos basado desde el principio de este cálculo que comenzó antes incluso de que el dispositivo viese la luz, y que seguimos cubriendo a medida que se cumplieron los diferentes hitos: los 1.000, 2.000, 2.500 y los mencionados 5.000, momento en el que hicimos un punto y aparte porque no era plan.

Y aquí estamos, diez meses más tarde haciéndonos eco de los 10.000 juegos compatibles para Steam Deck porque más allá de la cifra, lo que la rodea es interesante. Muestra, por ejemplo, lo que ha costado llegar a una y otra cantidad: si la consola salí a la venta el primero de marzo de 2022, alcanzaba los 5.000 títulos compatibles en septiembre de ese mismo año, apenas seis meses después.

Llegar a los 10.000 juegos compatibles para Steam Deck, por lo tanto, les ha costado cuatro meses más y con matices, a pesar de que cuando hablamos de Steam Deck, lo hacemos de una consola solo a medias, ya que a fin de cuentas es un PC y su catálogo se basa en eso, en juegos de PC. Sea como fuere, es un dispositivo particular y así seguimos tratándolo.

Cabe recordar que Steam Deck utiliza un sistema operativo basado en Linux, pero el grueso de su catálogo se nutre a partir de juegos de Windows. No solo eso: hay más juegos para Linux disponibles en Steam de los que Steam Deck puede contar como propios, por las políticas de calidad de Valve. O, dicho de otro modo, el catálogo potencial de Steam Deck es mucho, mucho mayor de los 10.000 títulos de marras.

Esa política incluye la prueba explícita de cada juego, que a posteriori será etiquetado como no compatible, jugable y verificado, siendo estos dos últimos grupos donde se encuentran los juegos compatibles con la consola, según los baremos que maneja Valve: los jugables son aquellos que funcionan bien, pero pueden tener algún fallo o no estar bien adaptados a la pantalla y controles del dispositivo, mientras que los verificados son los que además de funcionar correctamente, están y adaptados para ofrecer la mejor experiencia en Steam Deck.

Los números a día de hoy, siempre según los datos de SteamDB, son:

6.533 jugables.

3.472 verificados.

3.110 no compatibles.

Lo más curioso del caso es que si bien al principio el cómputo entre títulos jugables y verificados se decantaba por los segundos, la tendencia cambió una vez el catálogo acumulaba varios miles. Pese a ello, no parece que, con las posibilidades que ofrece la consola, sea un motivo de resquemor. Sin ir más lejos, Steam Deck puede presumir de una compatibilidad que abarca el 75% de los juegos más populares en Steam. No está nada mal.

Lo más importante, sin embargo, no es el cuánto, sino el qué: qué títulos se ponen al alcance de los usuarios de Steam Deck y en ese sentido, tampoco hay muchos motivos para la queja, pues muchos de los grandes juegos que van saliendo consiguen un buen nivel de compatibilidad con la consola en tiempo récord. Ejemplos recientes de ellos son Hogwarts Legacy, Atomic Heart, Age of Wonders 4, The Last of Us, Street Fighter 6…

Por cierto, que el hito se cumple coincidiendo con las Rebajas de Verano de Steam, donde además de miles de juegos podrás encontrar las mismas Steam Deck con descuento, algo que solo pasa unas pocas veces al año.