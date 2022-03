Tres alternativas a YouTube Vanced

El cierre de YouTube Vanced tras una demanda de Google se producirá inexorablemente en próximas fechas. Aunque de momento sigue funcionando para cualquier usuario que tenga instalada la app, el aviso de cierre, eliminación de enlaces y la fakta de actualizaciones en el futuro, la aboca al cierre.

Por si no lo conoces te ponemos en situación. Vanced es una app para Android que se ha hecho tremendamente popular por su facilidad de uso y gran capacidad para eliminar la publicidad de YouTube. Una versión modificada de la app oficial con bloqueador de anuncios integrado y otras funciones que solo están disponibles en la versión de suscripción del portal de vídeos, YouTube Premium.

Estaba claro que a medida que ganaba usuarios aumentaba las posibilidades de que Google le cortara el grifo. Definitivamente, el envío por el gigante de Internet de una carta de cese y desistimiento, como aviso previo a la demanda judicial, ha sido suficiente para el cierre.

Alternativas a YouTube Vanced

Volviendo a recordar que YouTube es una plataforma gratuita y que son muchos los pequeños creadores de contenido que financian sus obras con nuestras visitas, Vanced tenía y tiene alternativas, aunque para muchos era el mejor en su tipo. Te dejamos tres.

– NewPipe. Un cliente no oficial de YouTube que añade la capacidad de reproductor multimedia para Android. Gratuito y de código abierto no depende de las bibliotecas de Google ni de la API de YouTube. Permite ver vídeos sin anuncios, importar suscripciones y descargar vídeos del portal tanto localmente como en la aplicación. Funciona con dispositivos Huawei ya que no necesita los servicios móviles de Google, pero dado que no inicia sesión en la cuenta no puede sincronizar el historial de reproducción y añadir comentarios.

– SkyTube. Otro gratuito y de código abierto para Android, capaz de bloquear los anuncios y eliminar los segmentos de publicidad integrados. Tiene dos versiones, SkyTube y SkyTube Extra con soporte para el reproductor oficial del portal de vídeos. También tiene la opción de importar suscripciones, pero tampoco puede iniciar sesión en la cuenta de Google.

– uYou+. De los mejores de su tipo para iOS. Ofrece vídeos sin publicidad, función Picture-in-Picture (PiP), soporte para el códec VP9 e integración de SponsorBlock. Quizá lo mejor es que puede instalarse en iPhones sin necesidad de hacer un jailbreak cada vez más complicado, aunque requerirá un esfuerzo adicional frente a las soluciones Android.

Sí, hay alternativas a YouTube Vanced, y algunas otras más a las tres listadas como LibreTube o YMusic. Otra cosa es la fina línea de legalidad (alegalidad o ilegalidad de estos desarrollos) en la que se mueven, y entrando en el terreno moral los perjuicios que causan no ya a un gigante como Google, sino a los pequeños creadores cuyo contenido disfrutamos. Tú valoras su uso y sus exclusiones.