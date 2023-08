Windows 11 Copilot salta al canal Beta para Insiders

El anuncio de Windows 11 Copilot fue, sin duda, uno de los momentos estrella de la Microsoft Build 2023, el pasado mes de mayo. Después del lanzamiento del nuevo Bing a principios de año, y del anuncio de la llegada de la inteligencia artificial a Microsoft 365, el siguiente salto lógico era, claro, que la inteligencia artificial se integrara también en el sistema operativo de los de Redmond. Y es que, hay que reconocerlo, Microsoft ha sabido responder más rápido que muchos de sus competidores al boom de la IA.

Ahora bien, y a diferencia de lo ocurrido con Bing, el despliegue de las funciones de inteligencia artificial tanto en Microsoft 365 como en Windows no está siendo, ni mucho menos, tan rápido. Recordemos que Microsoft empezó a abrir el acceso a su chatbot cuando todavía no había transcurrido prácticamente ni una semana desde su anuncio. Sin embargo, con el anuncio de Microsoft 365 Copilot la tecnológica ya adelantó que la espera se extendería bastante más, probablemente no menos que hasta finales de 2023 o principios de 2024.

Con respecto a Windows 11 Copilot, parece que la espera no se alargará tanto, pero aún así Microsoft también se está tomando su tiempo. Y esto es algo totalmente comprensible, claro, pues debemos recordar que el asistente será capaz de realizar ajustes en la configuración del sistema operativo, algo que puede resultar de lo más práctico pero que, de no estar totalmente pulido, puede acabar ocasionando muchos dolores de cabeza, cuando no problemas mucho más serios, a los usuarios.

No obstante, hace poco más de un mes supimos que se había iniciado su despliegue en el canal DEV, junto con Canary los más avanzados, pero también inestables, del programa para insiders. Y hoy sabemos que se ha producido un importante avance, ya que Windows 11 Copilot ha dado el salto al canal Beta para insiders, tal y como ha confirmado Microsoft en las notas sobre las Preview Build 22621.2129 y 22631.2129. Eso sí, la nota aclara que el despliegue es gradual, por lo que solo lo recibirán una parte de los usuarios, y además, quizá para evitar que muchos usuarios se inscriban ahora para probarlo, éstas buids solo estarán disponibles para usuarios que ya estaban inscritos previamente. De hecho, Microsoft incide varias veces en el alcance limitado de

No hay, eso sí, novedades en lo referido a funciones, al punto de que la enumeración de las mismas es idéntica a la que se indicó con su debut en el canal DEV:

«Cambiar a modo oscuro».

«Activar no molestar».

«Tomar una captura de pantalla»

“Resumir este sitio web” (pestaña activa en Microsoft Edge)

“Escribe una historia sobre un perro que vive en la Luna”.

“Haz una imagen de un estanque de peces koi con nenúfares”.

¿Y qué significa que Windows 11 Copilot haya saltado ya del canal DEV al canal Beta? Recordemos que, con la puesta en marcha del canal Canary, Microsoft reorganizó el tipo de versiones que llegarían a cada canal, haciendo que Beta pasara a recibir menos novedades pero que, por contra, pasaría a ser más estable. No tanto como Vista Previa, claro, pero si bastante más fiable que hasta entonces.

Así, cada vez parece más probable que la llegada de Windows 11 Copilot se oficialice alrededor del lanzamiento de Windows 11 23H2, cuyo lanzamiento esperamos para otoño de este año, aunque también cabe la posibilidad de que se desligue de la actualización mayor de Windows, y que en su lugar se despliegue mediante un Momento. La gran señal al respecto la tendremos, claro, cuando veamos aparecer al asistente en la versión de Vista Previa.