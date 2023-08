X permitirá ocultar el verificado a los usuarios de pago

Poco después de su llegada a la dirección de Twitter, ahora X, Elon Musk decidió modificar el anterior sistema de verificación de cuentas, el famoso check azul, por uno nuevo y no exento de polémica. Como recordarás, anteriormente este identificador se concedía a cuentas de personas y entidades reconocidas y reconocibles, con el fin de acreditar su autenticidad. Esto permitía distinguir fácilmente las cuentas legítimas de las impostadas, ya fueran humorísticas o estuvieran intentando suplantar una identidad concreta.

El cambio traído por Musk fue, lo recordarás, acabar con ese sistema de validación y hacer que el único requisito para obtener la insignia de usuario verificado sea pasar por caja mensualmente para pagar la suscripción a X Blue, que como también habrás deducido es el nuevo nombre de Twitter Blue. Un plan sin fisuras, que diría aquel… tanto que su implantación tuvo que ser puesta en pausa tras después de que las suplantaciones brotaran cuan flores en primavera, dando lugar a una situación esperpéntica.

Tras pararse a pensarlo un poco, hábito que parece muy poco usual si hablamos de Musk, la red social finalmente encontró la manera de evitar (o al menos reducir ostensiblemente) el número de suplantaciones, lo que permitió reactivar la concesión del verificado a las cuentas de pago. Y es que debemos tener en cuenta que, en aquel momento, el check azul era algo muy valorado, pues se interpretaba como un indicador de la relevancia de la cuenta que lo ostentaba.

Hoy los tiempos han cambiado, ver un check azul ya solo indica que el usuario de esa cuenta lo paga mensualmente y, en consecuencia, incluso es percibido negativamente cada vez por más usuarios, al punto de que más de uno ha debido contactar con la red social para consultar si era posible ocultarlo. Pues bien, parece que ya va a ser posible pues, según podemos leer en el centro de ayuda (de momento solo en la versión en inglés) X va a permitir a los usuarios de X Blue ocultar su insignia de verificado aún cuando sigan siendo suscriptores de Blue.

Hablamos de un cambio muy, muy reciente, tanto que en esa misma página se indica una cosa… y la contraria. Sí, al consultar la lista de funciones de X Blue, podemos leer lo siguiente:

«Hide your checkmark: As a subscriber, you can choose to hide your checkmark on your account. The checkmark will be hidden on your profile and posts. The checkmark may still appear in some places and some features could still reveal you have an active subscription. Some features may not be available while your checkmark is hidden. We will continue to evolve this feature to make it better for you.»

Sin embargo, si nos desplazamos hasta la respuesta a la pregunta «Can I remove the blue checkmark from my account? Why would my blue checkmark be removed?«, nos encontramos con la siguiente respuesta, en el segundo párrafo:

«Blue checkmarks obtained with a Twitter Blue subscription cannot be turned off by subscribers during the term of their subscription. Even canceling the subscription will not remove the blue checkmark until the subscription term expires.»

En la versión en castellano de los términos no encontramos esta nueva función en la lista de las mismas, y al consultar la respuesta a la misma pregunta vemos que se indica lo mismo que en la versión en inglés:

«Las marcas de verificación azules obtenidas con una suscripción de Twitter Blue no pueden ser desactivadas por los suscriptores durante el plazo de su suscripción. Ni siquiera cancelando la suscripción se eliminará la marca de verificación azul hasta tanto no finalice el término de la suscripción.»

Más allá de que, de nuevo, queda evidenciado que los cambios en X se llevan a cabo de una manera verdaderamente caótica (¿no es sensacional que la respuesta a la pregunta sea sí y no al mismo tiempo? ¿Estamos hablando del verificado de Schrödinger?), lo verdaderamente interesante es comprobar hasta qué punto se ha degradado el valor de las cuentas verificadas. Algo que, hasta hace unos meses, era un distintivo valioso, se ha convertido en algo que algunos usuarios desean ocultar.

Es cierto que X Blue ofrece algunas ventajas interesantes, como la posibilidad de editar los mensajes, de publicar textos más extensos y otras, pero que algo que iba a convertirse en el principal atractivo de la suscripción sea algo que cada vez quiere ser ocultado por más usuarios, da que pensar. Pero bueno, yo soy una persona generosa, así que vuelvo a compartir una propuesta de negocio con Musk (ya le ofrecí otra aquí): una cuota mensual más elevada para los usuarios de X Blue que no quieren que se sepa que lo son. Piénsalo, es un negocio redondo.