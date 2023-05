Si pensábamos que Microsoft ya había mostrado todas sus cartas en lo referido a la inteligencia artificial, Windows Copilot ha sido la demostración de que no, de que en realidad aún se estaban guardando un movimiento todavía más revolucionario que la incorporación de la IA en Bing y en Microsoft 365. Ahora bien, es justo decir que este paso era muy difícil, por no decir impensable, de no ser tanto por la experiencia como por la aclimatación al concepto que ha proporcionado el chatbot de los de Redmond.

Hoy ha arrancado la Microsoft Build 2023, el evento anual de Microsoft para desarrolladores, un encuentro que no suele atraer tantos titulares como el reciente Google I/O o la ya muy cercana WWDC de Apple, pero que este año apunta a revertir esa tendencia, pues los de Redmond han decidido que es el momento de volver a ampliar sustancialmente la integración de la inteligencia artificial (amortizando, así, su enorme inversión económica en OpenAI) en su extenso catálogo de productos y servicios.

La novedad más destacable de cara al mercado de consumo es, como ya mencionaba al principio, el salto del asistente basado en IA al sistema operativo con Windows Copilot, un asistente que se integrará en Windows, y que se encargará de proporcionar acceso rápido y ejecución automática de determinadas acciones. Y claro, como ya habrás imaginado, también integrará las funciones propias del nuevo Bing, proporcionando de este modo un acceso centralizado a funciones, aplicaciones e información, una propuesta que al menos en primera instancia suena de lo más atractiva.

La integración de Windows Copilot en Windows 11 recurre a un formato ya conocido, una barra que se mostrará en el lateral derecho del escritorio cuando queramos abrirla, para lo que tendremos que hacer click en un botón en la barra de tareas. Una vez abierta, según afirma Microsoft, «Windows Copilot se mantiene constante en todas sus aplicaciones, programas y ventanas, siempre disponible para actuar como su asistente personal«, una afirmación que nos invita a pensar que su integración con el sistema operativo y las aplicaciones debería ser bastante alta.

Un aspecto interesante es que Windows Copilot será capaz de realizar ajustes en la configuración del sistema, un tipo de operación que muchos usuarios sin perfil técnico prefieren evitar. Si esto se ha resuelto de modo que resulte tan sencillo como debería, podemos encontrarnos frente a una enorme mejora en la experiencia de uso de Windows 11, aunque entiendo que habrá otros usuarios a los que la posibilidad del asistente de llegar «a las tripas» del sistema operativo les parecerá algo un poco preocupante.

Windows Copilot llega para cubrir el vacío que dejó Cortana, el asistente de voz de Microsoft que, a diferencia de Siri, Google Assistant y Alexa, no llegó a hacerse con una cuota de usuarios destacable. Así, la falta de un asistente virtual en el sistema operativo de los de Redmond contrastaba con su presencia tanto en macOS como en los sistemas operativos móviles. Ahora, con este movimiento, la compañía no solo se pone al día con respecto a sus principales competidores, sino que podría adelantarlos, dando un nuevo impulso al ya muy efervescente campo de la integración de la IA.

¿Y cuándo podremos probarlo? Pues lo cierto es que Windows Copilot no tardará mucho en llegar a los usuarios, se espera su primera versión preliminar para Windows 11 para el mes de junio.