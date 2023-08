Brave Search ya permite buscar imágenes y vídeo

Brave Search suma nuevas capacidades a su oferta y ya permite buscar imágenes y vídeo con resultados indexados por su propio motor de búsqueda, informa la compañía.

La compañía, por supuesto, es Brave Software, cuyo principal producto ya lo conoces, porque es uno de los navegadores web de reciente hornada más populares del panorama: Brave. Un navegador en torno al cual giran diversos servicios como son Brave VPN, Brave Talk o el que nos ocupa ahora, quizás el más popular de todos ellos al estar disponible para cualquier usuario, sin importar el navegador que utilice, si bien Brave lo lleva incorporado por defecto.

De hecho y tal y como te llevamos contando desde que se anunció la existencia de Brave Search, hace algo más de un par de años, se trata de una alternativa muy interesante a los buscadores tradicionales tanto por la calidad de los resultados como por el nivel de funciones que ofrece… aunque como se ve, tenía -y sigue teniendo- cosas por hacer para redondear su propuesta.

A todo ello, por cierto, hay que sumarle la característica más distintiva, compartida por el resto de productos y servicios del proyecto: su respeto por la privacidad del usuario, al estilo de DuckDuckGo y opciones similares. Su rápido crecimiento, de hecho, bien puede situarlo por detrás del patito como alternativa más popular.

Y no, no es que antes no pudieses buscar imágenes o vídeos con Brave Search, solo que ahora podrás hacerlo a través de Brave Search, explican en un artículo publicado en el blog oficial de Brave. Dicho de otro modo, la funcionalidad que -anonimización mediante- antes se ofrecía en base a los resultados de Bing, ahora es propia.

Desde sus inicios Brave Search es, a diferencia de casi todas las alternativas del mercado, un buscador independiente, pero para ofrecer unos buenos resultados se los compraba a Microsoft. Algo que dejaron de hacer este mismo año y, tras los resultados ordinarios, tocaba hacer lo propia con las imágenes y vídeos, dos de los contenidos más demandados en cualquier buscador que se precie (aunque sigue ofreciendo opciones basadas en Bing y Google).

Sin duda, un avance interesante que hubiese estado todavía mejor de haber seguido el ejemplo de DuckDuckGo con los vídeos, apenas sea solo con los de YouTube, que el buscador te permite ver sin acceder al sitio, preservando así tu privacidad. En todo caso, YouTube es YouTube, es complicado escapar de su influencia sin perderse un mundo o sin padecer una experiencia deficiente.

Por otro lado, Brave Search sigue adoleciendo del mismo e importante problema desde que se lanzó: su rendimiento, al menos en esta parte del mundo, sigue dejando que desear en comparación con la competencia.