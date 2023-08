Nuestros lectores hablan: ¿qué PC retro te gustaría montar?

El mundo del PC retro lleva años levantando pasiones, y la verdad es que tiene un marcado componente de nostalgia porque, en muchos casos, lo que queremos es montar aquel equipo con el que soñamos cuando éramos niños o adolescentes, y que no pudimos tener en su momento por una u otra razón (falta de medios económicos en la mayoría de los casos, para qué negarlo).

En este nuevo artículo de opinión me gustaría que nos contaseis qué PC retro os gustaría montar y por qué. Como siempre, empiezo mojándome yo, y la verdad es que no me gustaría montar solo uno, sino dos equipos de este tipo, y no lo he hecho todavía por una mezcla de falta de espacio y de tiempo para buscar todos los componentes con calma.

Para encontrar buenos precios esto último es fundamental, y es que ya sabéis que las prisas no son buenas para nada. El primer PC retro que me gustaría montar, y al que daría una prioridad total, estaría configurado con un procesador Intel Pentium a 233 MHz con tecnología MMX, tendría una Matrox Mystique como tarjeta gráfica para 2D y una Voodoo 1 de 3DFX para aceleración 3D a través de Glide. El resto de sus especificaciones se completarían con 64 MB de RAM, una Sound Blaster AWE64 y un disco duro de al menos 20 GB.

Esa configuración era con la que soñaba cuando tenía que jugar en mi ya «desfasado» Pentium a 133 MHz con 32 MB de RAM y una modesta S3 Virge 3D con 4 MB. Con ese equipo podría disfrutar de los grandes clásicos en 3D que aprovecharon el estándar Glide en su forma más pura y original, aunque sería un montaje un poco caro, sobre todo por lo disparados que están los precios de las Voodoo 1.

El segundo PC retro que me gustaría montar quizá no se podría considerar del todo como retro, ya que sería una configuración mucho más avanzada. Estaría formado por un AMD Athlon 64 4000+, un procesador «legendario», 4 GB de memoria RAM, un SSD SATA de 1 TB de capacidad, una tarjeta de sonido Sound Blaster Audigy 2 y una tarjeta gráfica GeForce 7800 GTX con 512 MB de memoria gráfica.

Con ese equipo disfrutaría de esas obras de arte que llegaron al mercado antes de la estandarización de la arquitectura de shaders unificados, que fue una de las mayores evoluciones de las tarjetas gráficas en toda la historia. Entre los juegos más importantes podría destacar Quake 4, DOOM III, Half-Life 2, Max Payne 2 y The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay, entre otros.

Ahora os toca a vosotros, ¿qué PC retro os gustaría montar? Nos leemos en los comentarios.