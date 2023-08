Apple cuestiona la fiabilidad ante las baterías sustituibles

Que a Apple el derecho a reparar es algo que no termina de encajarle, por la razón que sea (y todos tenemos nuestras teorías al respecto), es algo que resulta público y notorio. Y sí, sé que a finales de 2021 anunciaron su programa de autorreparaciones, que unos meses después abrió una primera tienda con las instalaciones necesarias para llevar a cabo estas operaciones y que a finales del año pasado, el programa de autorreparaciones finalmente saltó el charco y llegó a Europa.

¿Y por qué digo que a Apple no le gusta el derecho a reparar, si ha puesto en marcha un programa de autorreparaciones? Son varias las razones que me hacen llegar a esa conclusión. La primera la encontramos en el diseño de sus dispositivos, como te contábamos recientemente con respecto al MacBook Air 15 M2, un equipo que obtuvo un 3 sobre 10 en una evaluación en este sentido, al punto de que dicho proceso fue calificado como «una experiencia miserable».

Por otra parte, nos encontramos con que la instalación de reemplazos no oficiales resulta, de vez en cuando, en fallos de funcionamiento de los dispositivos. Esto, en algunos casos, podría ser achacable a la calidad de dichos componentes, claro, pero en otros casos, como en el de la sustitución de pantallas en el iPad y el posterior fallo de funcionamiento del Apple Pencil, demuestra que en Cupertino son capaces de ir «un poco más allá» para asegurarse de que los usuarios solo emplean componentes originales que, y esto no extrañará a nadie, tienden a ser mucho más caros que las alternativas no oficiales.

Hace solo unas semanas supimos que la Unión Europea obligará a los fabricantes de smartphones a que las baterías de los smartphones puedan sustituirse fácilmente, algo que hasta hace no tantos años era lo común, pues bastaba con retirar la tapa trasera de los teléfonos para extraer la batería. Una medida que, para sorpresa de nadie, no ha gustado en Cupertino. Así, como podemos leer en TechSpot, Apple ha afirmado que las baterías reemplazables suponen un riesgo para la durabilidad de los teléfonos.

Es cierto, sí, que una tapa trasera que se extrae fácilmente puede comprometer la estanqueidad del dispositivo, algo en lo que los teléfonos de las últimas generaciones han evolucionado mucho. Ahora bien, para usuarios que tienen necesidades específicas en este sentido, nada impide que servicios técnicos, tanto oficiales como no oficiales, puedan restablecer la estanqueidad del dispositivo tras el cambio de batería que, en todos los casos, resultaría un proceso mucho más sencillo. Bueno, solo lo puede evitar Apple, si opta por diseños que compliquen este tipo de operaciones.

Hace unas semanas tuve que cambiarle la pila a mi reloj de pulsera. Podría haberlo hecho yo, pero en lugar de ello acudí a un servicio técnico precisamente por esa razón, para garantizar que seguiría siendo sumergible. Y esta es la clave, el punto que Apple parece obviar en este punto, y es que hacer que los usuarios puedan sustituir las baterías de sus teléfonos no significa que todos vayan a hacerlo, significa tener libertad de elección.

En cualquier caso, todavía tendremos que esperar a 2027 para que la medida entre en vigor, por lo que aún tardaremos en ver cómo responde Apple a esta nueva normativa europea.