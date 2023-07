El Apple Pencil no funciona bien en pantallas de iPad no originales

Ya han pasado cerca de ocho años desde que el Apple Pencil, en su primera generación, fuera presentado por los de Cupertino en septiembre de 2015, en una presentación en la que también fue anunciada la primera generación de los iPad Pro, en una clara muestra de que la compañía veía que la dupla formada por la tablet y el dispositivo señalador ofrecían un enorme conjunto de posibilidades a todos sus potenciales usuarios.

No se equivocaron, claro, y con los años el Apple Pencil ha ido ganando tracción ya no solo entre los usuarios de iPad Pro, sino también los que se decantan por otros modelos de tablets de Apple. Sin embargo, pese a que la segunda generación llegó tres años después del lanzamiento de la primera, en 2018, desde entonces no se ha vuelto a producir renovación alguna, algo que resulta un tanto llamativo en una compañía como Apple.

Sea como fuere, la base de usuarios del Apple Pencil ha ido creciendo con el tiempo, y claro, lo mismo podemos decir con respecto a las tablets de Apple, que a día de hoy copan una porción realmente amplia del mercado de este tipo de dispositivos, para alegría de los de Cupertino. Sin embargo, entre los usuarios que emplean ambos dispositivos, la dicha parece que puede verse súbitamente afectada por una nueva limitación que acaba de ser descubierta.

Según podemos leer en Ars Technica, los Apple Pencil han dejado de funcionar correctamente en iPads cuyas pantallas no son oficiales, es decir, que si la pantalla original del iPad ha sufrido algún tipo de daño y ha sido sustituida por otra que no es original de Apple, el funcionamiento del dispositivo señalador ya no será el adecuado. Para constatarlo, el medio ha recogido el testimonio de Ricky Panesar, director ejecutivo de la firma de reparación británica iCorrect.

Así, según su testimonio, los modelos afectados son los iPad Pro (quinta y sexta generación de 12,9 pulgadas y modelos de tercera y cuarta generación de 11 pulgadas), y el problema es que al intentar emplear el Apple Pencil en ellos, si se ha montado una pantalla no original de Apple, resulta imposible trazar líneas rectas, pues el trazado se va desviando de la trayectoria marcada con el lápiz. Según Panesar, esto no sería accidental, sino que parece responder a las intenciones de Apple.

Poco, por no decir nada, debe sorprendernos un nuevo movimiento de Apple en contra del derecho a reparar, una causa con cada vez más adeptos, pero que en Cupertino sigue sin terminar de encajar, por lo que sea…