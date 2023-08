PlayStation 5 Slim, fea y no tan slim, según una filtración

Aunque todavía no hay confirmación oficial al respecto, todo apunta a que la llegada de PlayStation 5 Slim se producirá en poco tiempo, más probablemente durante los últimos meses de este 2023, sin duda con la intención de convertirse en una de las opciones estrella para la campaña navideña (se hace extraño hablar de Navidad con esta ola de calor veraniega, pero el tiempo pasa muy deprisa). Algunos rumores apuntan a que Sony quiere llegar a tiempo para el Black Friday, pero dado que hablamos de un evento centrado en las rebajas, esto no parece tan probable.

Sea como fuere, hace ya unas semanas supimos, por primera vez, que PlayStation 5 Slim podría no repetir lo que, en anteriores generaciones, ha sido su razón de ser y lo que le da nombre, es decir, ser una versión de dimensiones reducidas con respecto al modelo original. Tanto es así que, incluso, se empiezan a ver ciertas dudas sobre si pese a ello mantendrá el Slim en su nombre o si, por el contrario, Sony empleará algún otro término para distinguirla de la PlayStation 5 original.

A este respecto, la novedad más destacable de la futura PlayStation 5 Slim es que contará con una APU de 5 nanómetros frente a la actual, de 7 nanómetros, que será más eficiente y que no requerirá del metal líquido empleado para el contacto entre la APU y el disipador de la consola actual. Un avance que, en realidad, muchos consideran que debería haberse producido en la versión inicial de la consola, si bien es cierto que la APU de Xbox Series X|S también es de siete nanómetros.

I would say its about 5cm or so shorter, not much thinner. Weird curve in the middle with smaller vents. The BD drive is less curved so it looks weird. Has two ugly black slits on each side of the case. Dual USB-C on the front. Stupid embossed 🔺✖️⭕️⏹️ on the rear.

