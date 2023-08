Corsair K70 MAX, la personalización nunca llegó tan alto

Si al leer Corsair K70 MAX ya has adelantado que nos encontramos frente a un nuevo ejemplo de innovación de Corsair, estás en lo cierto, pero además en este caso hablamos de un avance que marca una importantísima diferencia, redefiniendo por completo el concepto de personalización de un teclado. Y sí, soy plenamente consciente de que, así expresado, puede dar la sensación de que estoy escribiendo un texto publicitario más que una noticia, pero puedes creerme que no exagero ni un ápice, pues lo que ha hecho la compañía con este teclado me parece revolucionario.

¿Y en qué consiste esa innovación? Pues hablamos de un teclado equipado con switches magnético-mecánicos que, gracias a esta tecnología y en conjunto con el software iCue, permite que el usuario ajuste por software el punto de actuación, así como configurar dos acciones para una misma tecla. De este modo, en vez de tener que buscar uno teclado cuyos interruptores se adapten a nuestras preferencias, podremos personalizar el teclado para que responda, milimétricamente (en realidad con aún más precisión, como explico más adelante) al modo en el que queremos que responda a nuestras pulsaciones.

Así, las teclas del Corsair K70 MAX cuentan con un recorrido fijo, pero mediante el software de configuración, iCUE, podemos seleccionar el punto concreto, dentro del mismo, en el que queremos que se registre la pulsación. Para tal fin, es posible fijar el punto de actuación entre los 0,4 milímetros y los 3,6 milímetros, en saltos de 0,1 milímetro. Así, podremos ir probando diferentes puntos, hasta encontrar aquel que más se ajuste a nuestras preferencias, con el valor añadido de que podemos utilizar distintos puntos de actuación en función del uso que vayamos a darle en cada momento.

El control por software de las pulsaciones de cada tecla proporciona, además, otra función sensacional al Corsair K70 MAX, y es que permite asignar dos funciones distintas a una misma tecla, haciendo que la primera se active con una pulsación corta, mientras que la segunda se completará al realizar una pulsación más profunda. Esto puede resultar útil tanto para asignar dos funciones comunes a una tecla de acceso especialmente rápido en función de la posición de nuestras manos, como para facilitar sustancialmente la realización de combos que, por norma general, requieren de la pulsación secuencial de dos teclas.

Y aún nos encontramos con otra novedad más, que se apoya en la tecnología de los switches CORSAIR MGX. Se trata del modo Rapid Trigger, que proporciona lo que la compañía denomina hiperrespuesta por tecla, que hace que la tecla se reinicie inmediatamente cuando se mueve hacia arriba, lo que le da a K70 MAX ventaja sobre los teclados mecánicos tradicionales para volver a presionar . Esta función todabía no está disponible, pero próximamente se publicará una actualización de firmware para activarla, junto a una actualización de iCUE que mejorará las funciones de personalización algo más adelante.

Por lo demás, nos encontramos con un nuevo miembro de la familia Corsair K70, que ya han demostrado sus virtudes en múltiples modelos y generaciones de los mismos. Cuenta con estructura de aluminio y doble capa de amortiguación de sonido, un polling rate de 8.000 hercios y el conjunto de tecnologías que, desde hace ya tiempo, han hecho que los teclados de este fabricante se conviertan en una referencia.

El Corsair K70 MAX ya está a la venta en la página web de Corsair y su precio es de 229,99 euros.