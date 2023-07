PS5 Slim no será lo que todos esperamos, según un conocido insider

El desarrollo de PS5 Slim es una realidad desde hace bastante tiempo, de hecho hemos visto varios rumores y filtraciones que apuntaban a su posible lanzamiento a finales de este mismo año, e incluso tenemos un precio de venta, 399,99 dólares y 399,99 euros en el viejo continente. Si esto se confirma, la diferencia de precio frente al modelo actual con unidad óptica sería de casi 150 euros.

Según una nueva información, que ha sido filtrada por el conocido y fiable insider Tom Henderson, parece que PS5 Slim no será lo que todos esperamos que sea, es decir, esta consola no seguirá la lógica habitual asociada a los modelos «Slim», que son bastante más pequeños que la consola original, y por ello se contempla incluso la posibilidad de que dicha consola ni siquiera se llame PS5 Slim.

Henderson dice haber visto algunos prototipos de dicha consola, y ha explicado que no cree que dicha versión vaya a ser más pequeña, sino que simplemente será diferente en términos de diseño. Esto nos llevaría a un simple lavado de cara y no ha una reducción de tamaño en sentido estricto, aunque debemos tener en cuenta que esto no quiere decir que esa PS5 Slim no vaya a contar con cambios a nivel interno.

En este sentido ya os hemos explicado anteriormente qué es lo que podemos esperar. Las mejoras más importantes a nivel interno vendrían dadas por una actualización de su APU AMD al nodo de 5 nm, lo que mejoraría ligeramente la eficiencia energética y reduciría el calor generado, y permitiría reajustar el sistema de refrigeración.

También podemos esperar una reducción del tamaño del radiador y una reducción de costes considerable, que será la que al final hará que sea posible bajar tanto el precio de la consola. Lo que no tengo claro es qué va a ocurrir al final con esa idea de una PS5 Slim con unidad óptica extraíble, pero la verdad es que estoy deseando ver en qué queda todo esto.

Para terminar una buena noticia que gustará a todos los que están esperando a esta nueva PS5 Slim, y es que según la fuente de esta noticia su lanzamiento está programado para septiembre, lo que significa que en teoría llegará al mercado incluso antes de lo previsto. Tened en cuenta que si esto se confirma es muy probable que Microsoft baje el precio de Xbox Series X, o que nos sorprenda con una revisión más económica de dicha consola para competir con lo nuevo de Sony.