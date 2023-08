¿Funciona bien un juego en Steam Deck? ProtonDB te lo cuenta

La portátil Steam Deck ha sido, sin duda, un enorme acierto de Valve. Como ya recordábamos hace unos días, cuando supimos que la compañía iba a empezar a vender unidades reacondicionadas, obviamente por un precio inferior al de las unidades nuevas, recordábamos que además de haber atraído a muchos usuarios, y de haber resuelto muy bien el funcionamiento de los juegos en la misma (gracias a Proton), además ha supuesto un revulsivo para el mercado de las consolas portátiles que, hasta ese momento, era poco más que un páramo, con la única excepción notable de Nintendo Switch.

Una de las claves del éxito de la Steam Deck tiene que ver, claro, con su compatibilidad con un gran número de juegos disponibles en Steam. Como ya sabrás, la consola emplea el sistema operativo SteamOS (aunque también es posible instalarle Windows), que se basa en Arch, una popular distribución de Linux. Y esto es importante porque, como mencionaba antes, la compatibilidad se la debemos a Proton, una herramienta desarrollada por Valve (aunque integra desarrollos de terceros) y que permite el uso en Linux, sin complicaciones, de muchos juegos que no cuentan con una versión oficial para este sistema operativo.

Recordemos que, tras una afirmación inicial un tanto… digamos triunfalista, Valve recogió un poco de cable y puso en marcha un programa de pruebas, Deck Verified, que revisa de manera individual varios aspectos, concediendo al final una valoración que oscila entre totalmente compatible e incompatible, condiciones que se explican de manera detallada para cada título. Ahora bien, aunque la valoración hecha por Steam cumple los parámetros definidos por Valve, no es comparable a la experiencia real de uso de los jugadores.

Es por eso que, como podemos leer en su blog, ProtonDB ha segregado la información de compatibilidad de los juegos en Steam Deck. Este servicio recopila las valoraciones de jugadores que emplean Proton, por lo que hasta ahora se mostraban juntas las valoraciones de aquellos usuarios que juegan en PC, con los que lo hacen en Steam Deck, algo que no imposibilitaba pero que sí que hacía más pesado el proceso de buscar solo las opiniones sobre los juegos en la consola de Valve.

Para facilitarlo, ahora ProtonDB muestra, en la ficha de cada juego, un selector que permite escoger si queremos ver las valoraciones para PC, las de usuarios de Steam Deck o, como se mostraba hasta ahora, todas juntas. Además, también se muestra (como hasta ahora), la valoración obtenida tras las pruebas de Deck Verified, por lo que su utilidad es más que evidente. Es cierto que, claro, hay bastante más feedback sobre los juegos en PC que en Steam Deck, pero he estado revisando bastantes fichas antes de escribir esta noticia y he encontrado feedback específico sobre Steam Deck en todos los juegos que he consultado.

Si quieres saber más sobre Proton, puedes encontrar mucha información en nuestra página hermana MuyLinux.