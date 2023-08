Valve venderá Steam Deck reacondicionadas

Hace unas pocas semanas se cumplieron dos años del anuncio oficial de Steam Deck, la consola portátil de Valve que ha marcado la pauta para este renacer de los dispositivos de juego portátiles, un mercado que hasta ese momento se repartían Nintendo Switch y algunos productos de nicho. Desde dispositivos de alto rendimiento como la espectacular ASUS ROG Ally hasta otros bastante más ligeros, como la Logitech G Cloud, o los proyectos de Lenovo y de Sony, no cabe duda de que la propuesta de Valve ha propiciado que primeras marcas apuesten por este mercado.

Aunque su llegada al mercado estaba prevista, inicialmente, para finales de 2021, la complicada situación del mercado de los componentes de dicho año provocó que su lanzamiento se retrasara hasta febrero de 2022, y durante los primeros meses fue necesario asumir esperas de meses desde realizar el pedido hasta recibir la consola, una situación que se mantuvo hasta octubre del año pasado, cuando finalmente Valve empezó a tener suficiente nivel de stock de Steam Deck como para acabar con el sistema de reservas.

Así, en la actualidad, el plazo medio de entrega de la Steam Deck es de entre una y dos semanas. Así, recordemos que los modelos y precios disponibles actualmente son los siguientes:

La Steam Deck de entrada cuenta con 64 gigas de almacenamiento eMMC e incluye un estuche de transporte. Su precio es de 419 euros .

cuenta con de almacenamiento eMMC e incluye un estuche de transporte. Su precio es de . El modelo intermedio da un importante salto, pues pasa a contar con 256 gigabytes NVMe SSD , por lo que no solo cuadruplica la capacidad del modelo de entrada, sino que además también ofrece un mejor rendimiento en este aspecto. Incluye el estuche de transporte y un lote de perfil exclusivo de la Comunidad Steam. Su precio es de 549 euros .

da un importante salto, pues pasa a contar con , por lo que no solo cuadruplica la capacidad del modelo de entrada, sino que además también ofrece un mejor rendimiento en este aspecto. Incluye el estuche de transporte y un lote de perfil exclusivo de la Comunidad Steam. . El modelo tope de gama de la Steam Deck multiplica por dos la capacidad de almacenamiento del modelo intermedio, con una NVMe SSD de 512 gigas y, además, cuenta con pantalla antirreflectante. Además incluye el estuche de transporte, el lote de perfil exclusivo de la Comunidad Steam y un teclado virtual con un tema exclusivo. Su precio es de 679 euros.

Sus precios han experimentado alguna rebaja en eventos de la tienda, pero parece que próximamente será posible hacerse con la consola de Valve por un precio más económico sin tener que esperar a promociones especiales ya que, como puedes ver en el tweet que se muestra sobre este párrafo, Valve se está preparando para vender Steam Deck reacondicionadas. Es más, aunque esta opción no aparece referenciada, he probado el proceso de compra de una Steam Deck reacondicionada desde los enlaces del tweet y he podido llegar hasta la fase de pago, tras confirmar la dirección de envío. Así, todo apunta a que la publicación de esta función es inminente.

El proceso de compra muestra unos plazos similares a los que se indican para las consolas nuevas, entre una y dos semanas, lo que también parece indicar que Valve ya ha aprovisionado la cantidad suficiente de consolas reacondicionadas como para empezar a ofrecerlas. ¿Y cuáles son los precios?

Steam Deck 64 gigabytes reacondicionada: 339 euros .

reacondicionada: . Steam Deck 256 gigabytes reacondicionada: 439 euros .

reacondicionada: . Steam Deck 512 gigabytes reacondicionada: 539 euros.

Eso sí, si accedes a cualquiera de dichas páginas, verás que la información de precios de las mismas tiene algunas incoherencias, por lo que tendremos que esperar hasta poder confirmar que son los precios finales.