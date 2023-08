Después de la tradicional sequía informativa del verano, septiembre se vuelve a perfilar como un mes muy interesante, con Microsoft sumándose a los eventos que ya esperamos para el mes de la vuelta al cole. Y es que esperamos la tradicional keynote de Apple, pero también posiblemente la presentación de la nueva generación de los Google Pixel, junto con la llegada de Android 14. Por no hablar de la IFA berlinesa, que seguramente también nos reserva algunas sorpresas.

Como decía, parece que este año los de Redmond decidido sumarse a la ya extensa lista de tecnológicas que actualizarán catálogo con el cambio de estación (en este caso de manera literal, pues el evento coincide con el salto de verano a otoño en el hemisferio norte) ya, según podemos leer en The Verge, Microsoft ha empezado a enviar invitaciones a la prensa de EEUU para un evento que tendrá lugar en Nueva York el 21 de septiembre.

Obviamente, pues esto ya es también una tradición, la convocatoria no informa sobre el contenido del evento, con la intención de que su contenido resulte una sorpresa. Un cometido en el que, como también es tradición, probablemente fracasará de manera estrepitosa, pues tanto los rumores y filtraciones recientes, como los que todavía están por llegar hasta la celebración del evento, nos dejarán una lista bastante completa y fiable de lo que podemos esperar del mismo.

Hay, no obstante, dos grandes hipótesis sobre lo que podría ocurrir el 21 de septiembre en Nueva York, si bien ambas opciones no son excluyentes. La primera, a la que de momento se le concede más peso, es que Microsoft presentará nuevos dispositivos Surface. Los más firmes candidatos a este respecto son el Surface Go 4 y el Surface Laptop Go 3, equipos ambos de los que recientemente se han producido filtraciones de las que ya te informamos en su momento. Adicionalmente, también se especula con la presencia del Surface Laptop Studio 2.

La otra línea de predicciones apunta hacia Windows, con dos posibles vertientes, una con bastante más peso que la otra, aunque en ambos casos hay argumentos en contra. La principal es que, dado que la adopción de Windows 11 ha estado por debajo de lo deseado por parte de Microsoft, la compañía haya decidido anunciar ya Windows 12. Las pistas apuntaban a que sería presentado en octubre del año que viene, pero quizá hayan preferido adelantar su lanzamiento al primer semestre de 2024, lo que encajaría con un anuncio a puertas del cuarto trimestre de 2023.

La otra opción planteada es que sea un evento para presentar Windows 11 23H2, pero esta teoría me resulta bastante inverosímil, pues no imagino a Microsoft organizando un evento de este tipo para anunciar una simple actualización de Windows 11. Distinto es pensar que dicho anuncio se produzca en el evento, pero claro, a la sombra de un anuncio de mayor calado, como sería la presentación de nuevos Surface o el anuncio de Windows 12.