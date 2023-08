Meta va a la desesperada y libera la interfaz web de Threads

Threads, la red social de microblogging impulsada por Meta como intento de aprovecharse de la decadencia de X (antes Twitter), tuvo un inicio muy bueno, pero el nivel de actividad empezó a bajar poco después de una manera muy acusada. Posiblemente como intento de evitar un cierre prematuro, la compañía ha liberado la interfaz web, facilitando así su uso en escritorio y sistemas operativos móviles alternativos que no están soportados por la aplicación oficial.

Si decimos liberación de la interfaz web es debido a que esta se dejó ver antes del estreno oficial, pero sin que los usuarios pudiesen registrarse a través de ella. La intención de Meta era empujar el uso de las aplicaciones oficiales para iOS y Android, una estrategia que no es ni mucho menos descabellada viendo que el contenido servido a través de Internet se consume más a través de móviles que de PC desde hace años, con la salvedad de medios y contenidos específicos.

Sobre la interfaz web de Threads, en esencia mantiene las características y la interfaz de las aplicaciones para móviles, cosa normal si se pretende ofrecer una experiencia consistente a través de todas las plataformas. Además, así el salto de la aplicación para móviles a la interfaz web debería ser mucho más suave para el usuario, que tendría que encontrarse con un entorno que le resulte familiar.

Eso sí, que la interfaz web haya sido liberada no quiere decir que el registro haya pasado por el mismo proceso, ya que el acceso a Threads todavía tiene que hacerse con una cuenta de Instagram. Una vez más, nos encontramos con un enfoque que en un principio no está mal viendo el gran tirón que tiene la red social centrada en fotografías y vídeos cortos, pero parece que no ha sido suficiente para hacer que la gente se fidelice con la orientada al microblogging.

Veremos cómo le va a Threads con la liberación de su interfaz web, pero no parece que vaya a servir de mucho viendo que la mayoría de la gente consume Internet principalmente a través de móviles, y a eso hay que añadir que el formato de redes sociales como ésta, entre las que están X/Twitter y Mastodon, se presta bastante a ser usado a través de dispositivos móviles.

Como detalle, Threads se basa en ActivityPub, la misma tecnología sobre la que se apoyan Mastodon y Bluesky, mientras que la intención al menos era introducir la compatibilidad con el Fediverso más adelante. Esto fue visto en su momento por muchos como un intento por parte de Meta de adueñarse del Fediverso mediante la típica maniobra de adoptar, extender y extinguir, pero viendo la trayectoria que lleva, todo apunta a que Threads acabará cerrando sus puertas antes de provocar ningún perjuicio.

Si no consigue enderezar el rumbo, Threads se convierte en otro fracaso más de Meta, que se suma al visto principalmente a través del Metaverso, un idea muy ambiciosa que ha sido ejecutada de manera mediocre y que al final no ha despertado especial interés ni entre los propios empleados de la empresa. Los desacuerdos sobre cómo orientar el universo basado en realidad virtual hicieron que John Carmack decidiera dimitir.

Instagram, WhatsApp y en menor medida Facebook tienen en conjunto muchísimo músculo, así que Meta tiene recursos más que de sobra para mantenerse, pero veremos si la corporación es capaz de plantar cara con alternativas cuando sus actuales servicios estrella empiecen a decaer.