Threads supera los 100 millones de usuarios en 5 días

El lanzamiento de Threads ha sido todo un éxito. Por un cúmulo de razones, que veremos a continuación, lo cierto es que Meta se ha apuntado un tanto muy importante, al sumar a su ya amplio catálogo de redes sociales (Facebook y Meta, y en menor medida también WhatsApp) un nuevo servicio que, de lograr mantener el interés tanto de los usuarios que ya se han unido como de aquellos que todavía no han dado el paso, podría llegar a convertirse en un servicio a tener muy, muy en cuenta.

Es importante tener este punto en cuenta, eso sí. Durante los últimos años hemos asistido a múltiples lanzamientos de nuevos servicios que, en primera instancia, parecía que se iban a comer el mundo, pero que finalmente han caído en el olvido, ya que solo han logrado mantener una pequeña fracción de los usuarios que tuvieron en sus orígenes. Threads no es una excepción a este respecto, es decir, que también corre dicho riesgo, si bien es cierto que su vinculación directa con Instagram juega muy a su favor.

Aunque todavía no es posible inscribirse en esta red para los usuarios de la Unión Europea, cabe esperar que esto cambie a no mucho tardar, aunque podemos relacionarlo con el hecho de que, a día de hoy, no sea posible borrar la cuenta de Threads sin eliminar también la de Instagram, pero sobre todo a los constantes encontronazos entre Meta y la UE en lo referido a la gestión y protección de los datos de los usuarios. Si finalmente Meta es capaz de solucionar dichos problemas (y ya están trabajando, según han afirmado, en que las cuentas se puedan eliminar sin que esto afecte a las de Instagram) y debuta en el mercado europeo, podemos ver crecer aún más sus números.

Así, según podemos leer en Wccftech, Threads ya ha superado los cien millones de usuarios en tan solo cinco días desde su lanzamiento, un número que supone un hito muy importante, más aún si tenemos en cuenta que lo ha logrado en un tiempo récord. El ejemplo comparativo que más está circulando estas últimas horas es el de ChatGPT, otro servicio reciente y muy, muy exitoso, pero que tardó alrededor de dos meses en alcanzar dicha cifra de usuarios.

Ayer mismo nos preguntábamos si Threads es una amenaza para Twitter, y la conclusión era que sí, que a día de hoy es el servicio que más probabilidades tiene de plantarle cara a Twitter. Lo que no significa que necesariamente vaya a ganar el enfrentamiento, claro, pues esto dependerá de su capacidad de seguir creciendo y, aún más importante, de retener como activos a todos (o a gran parte de) esos usuarios, algo que todavía es pronto para adelantar, pero que también apunta bien según los datos de dicho artículo.

Recordemos que Twitter suma unos 238 millones de usuarios, lo que significa que, de mantener un buen ritmo de crecimiento, aunque no sea tan acusado como el de los primeros cinco días, Threads podría alcanzar la mitad de usuarios de Twitter en un plazo de días. Algo que, sin duda, estará poniendo muy nervioso a Elon Musk, que ve aparecer una sombra más en su plan para alcanzar la rentabilidad de Twitter.