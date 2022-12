John Carmack abandona Meta

Un duro varapalo (y ya van unos cuantos) para Meta, pero no una sorpresa inesperada, la salida de John Carmack de la compañía, que se ha hecho pública hace unas pocas horas. Y digo que no es sorpresa porque hace apenas dos meses, ya se mostraba un tanto decepcionado tanto con el ecosistema del Metaverso en general, como con los avances en el mismo llevados a cabo por Meta en particular. Y, lo que es peor, también ciertas divergencias importantes en lo referido a cómo debía evolucinar la estrategia de la compañía.

Como ya te contamos, uno de los puntos defendidos por John Carmack, y en el que pienso que coincidiremos la inmensa mayoría, es en que para la popularización del Metaverso es imprescindible que el acceso a la tecnología 3D sea bastante más económico de lo que lo es hoy en día. El punto de entrada propuesto por Meta para este fin es Meta Quest 2, cuyo precio es de 450 euros, y Carmack abogaba por la necesidad de ser capaces de llevar al mercado un visor de realidad virtual de nivel de entrada por un precio base de 250 dólares, un importe que indudablemente lo acercaría a muchos más bolsillos. Meta, sin embargo, decidió ir por lo alto, con la presentación de Meta Quest Pro que vale 1.700 euros.

También se han producido desavenencias en lo referido a los avatares. Meta tiene como objetivo ofrecer avatares más realistas (y quién lo diría, viendo el resultado actual…), mientras que John Carmack defendía una posición muy distinta: generar grandes cantidades de avatares computacionalmente baratos empleando hardware asequible. En este punto es más complicado tomar partido por una postura o por la otra, pues ambas son defendibles en base a distintos criterios, pero es evidente que Carmack no se sentía cómodo al ver como su criterio quedaba en segundo plano.

Así, según podemos leer en Yahoo! Finance, John Carmack ha decidido poner fin a su relación con Meta renunciando a su puesto actual, tras un primer paso en este sentido hace algo más de tres años, cuando renuncia como CTO de Oculus en 2019. Por aquellos momentos el Metaverso todavía estaba en tintero, pero en aquel momento ya acusamos un cierto desgaste en el padre de algunos de los juegos más importantes de la historia, como Quake y Doom, si bien en aquel momento el hastío parecía deberse principalmente a la falta de evolución y crecimiento del mercado de la realidad virtual.

Ahora, en su salida de Meta, John Carmack vuelve a expresar su frustración, como ya hiciera hace un par de meses, al afirmar que pese a su rol en la compañía, su opinión no ha servido para frenar algunos movimientos que en su opinión eran erróneos. “Tengo una voz en los niveles más altos aquí, así que siento que debería poder mover las cosas”, habría John Carmack en una nota interna a la que ha tenido acceso el medio, “pero nunca he sido capaz de detener cosas estúpidas antes de que causen daño, o establecer una dirección y hacer que un equipo realmente se ciña a ella”.

La pérdida de John Carmack llega en un momento crítico para el Metaverso o, para ser más exactos, para la apuesta hecha por Meta en el mismo. Con cuentas que no salen, usuarios que no llegan, desarrollos que se eternizan, accionistas que se desesperan y despidos masivos para recortar las pérdidas, que una de las caras más visibles y reconocibles de tu iniciativa se marche frustrada solo sirve para incentivar la percepción de que nos encontramos frente a un barco que no va a ninguna parte.