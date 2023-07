La interfaz web de Threads se ha dejado ver para anticipar un estreno muy potente

Threads, el intento de Meta (antes Facebook matriz) de aprovecharse del mal momento que vive Twitter replicando las partes más esenciales de su formato, está dando poco a poco señales de vida. Con un estreno oficial planificado para el 6 de julio (mañana) al menos en Estados Unidos y Reino Unido, la versión web de la nueva red social de microblogging se ha dejado ver al menos temporalmente.

Veremos cómo queda el panorama a partir de mañana, pero se supone que Threads empezará a echar a andar oficialmente en Estados Unidos y Reino Unido, mientras que el despliegue oficial en el resto de Europa se espera que se produzca más adelante debido a las normas más estrictas de la Unión Europea en materias como la privacidad y la regulación del mercado digital. Aquí no podemos olvidarnos el hecho de que Meta es la corporación que acumula el 50% de la cuantía total de las sanciones impuestas por incumplimiento del GDPR.

A estas alturas no es ningún misterio que la próxima red social de microblogging se basa en ActivityPub, la misma tecnología sobre la que se apoyan Mastodon y Bluesky, aunque la compatibilidad con el Fediverso es algo que será introducido más adelante. En la versión web de Threads, que ahora mismo no está operativa o al menos no deja acceder a las cuentas de los usuarios, había un hilo iniciado por Mark Zuckerberg en el que se dio la bienvenida a los usuarios. Por si alguien pregunta, sí, el hilo tenía un puñado de respuestas, todas procedentes de cuentas verificadas, pero al menos desde el índice del sitio web no hay forma de acceder a la red social ni de crearse una cuenta.

Meta está trabajando para intentar hacer que Threads tenga el mejor comienzo posible, así que se ha podido comprobar que la cantante Shakira, el chef escocés Gordon Ramsey y hasta Netflix tienen ya cuentas verificadas. La intención es obvia, y es que si hay personas y empresas con muchos seguidores y con cuentas verificadas, es más probable que la red social termine atrayendo a más usuarios, pero aquí es importante no vender la piel del oso antes de cazarlo.

Todavía no está del todo claro bajo qué parámetros se pondrá en funcionamiento Threads el día de mañana. El despliegue oficial en Estados Unidos y Reino Unido está claro, pero no así las interfaces soportadas. Unas fuentes apuntan a las aplicaciones para iOS, Android y en formato web, mientras que otras señalan un estreno exclusivo para iOS. Lo lógico es pensar que lo más probable sea lo primero.

Un detalle curioso de Threads, cuya traducción al castellano es Hilos, es que no opera debajo de la marca Meta, sino de Instagram. Esto puede deberse a que la marca de la red social centrada en las fotografías no está tan denostada como Facebook o Meta y también apunta a la posibilidad presente o futura de que haya algún tipo de soporte, compatibilidad o sincronización entre las dos.

Veremos cómo le va a Threads, porque si bien Meta sigue siendo el mayor gigante de las redes sociales gracias a Facebook, WhatsApp e Instagram, no es menos cierto que desde hace tiempo no vive su mejor momento debido al escándalo de Cambridge Analytica, las sucesivas sanciones por incumplir la legislación en torno a la privacidad y el por ahora fracaso del Metaverso, que llegó a ser objeto de mofa en todo el planeta.