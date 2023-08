NVIDIA anuncia la llegada de DLSS a más juegos

La semana pasada tuvo lugar la Gamescom 2023 y, sin duda, NVIDIA fue una de las tecnológicas que más interés atrajeron, por la enorme cantidad de anuncios realizados al abrigo del encuentro que tuvo lugar en Colonia, Alemania. Lo más destacable fue, sin duda, el anuncio de DLSS 3.5 con la función de reconstrucción de rayos mediante inteligencia artificial. Recientemente hemos podido ver la diferencia entre DLSS 3.1 y DLSS 3.5 con generación de frames y, como ya decíamos, el resultado es espectacular.

Ese no fue, eso sí, el único anuncio, ni mucho menos. En esta publicación recogimos los anuncios más destacables, y que van desde el proyecto Half-Life 2 RTX con NVIDIA REMIX, una remasterización del clásico de Valve con un aspecto increíble y que está siendo llevada a cabo por varios equipos de modders, hasta la esperadísima llegada de los juegos de Xbox Game Pass a GeForce Now, además de la llegada de DLSS 3 a Call of Duty: Modern Warfare III, PAYDAY 3 y Fortnite.

Así, cabía pensar que, tras el evento, las siguientes semanas sería más tranquilas, en lo referido a nuevos anuncios, pero parece que no va a ser así, y es que NVIDIA ha decidido despedir este mes de agosto con más novedades, en este caso con el anuncio de nuevos títulos que van a recibir soporte de DLSS, lo que como ya sabrás se traduce en una gran mejora de la calidad y fluidez de la imagen para todos los usuarios con tarjetas gráficas (tanto dedicadas como integradas) de las series RTX 20, 30 y 40.

Recordemos, antes de ver los nuevos juegos compatibles con esta tecnología, que en la actualidad son dos las versiones de la misma que se están implementando en los juegos. Por una parte tenemos DLSS 2, que es compatible con las tres generaciones mencionadas anteriormente. Pese a que algunos afirmaron que, con la llegada de DLSS 3, NVIDIA y las desarrolladoras se olvidarían de los usuarios de las series 20 y 30, lo cierto es que a día de hoy el compromiso demostrado hacia estos usuarios no ha decaído en absoluto.

Por otra parte, y de la mano de la arquitectura Ada Lovelace y la serie RTX 40, NVIDIA presentó DLSS 3, una profunda evolución de la iteración anterior y que, además de mejoras en el reescalado de las imágenes, como principal novedad nos trajo la generación automática de frames mediante inteligencia artificial, lo que sirve para mejorar sustancialmente la fluidez de los juegos, gracias a que estos frames intermedios se generan sin necesidad de intervención de la CPU, lo que normalmente suele provocar un cierto cuello de botella. DLSS 3 y sus revisiones son compatibles con las tarjetas gráficas RTX 40.

Así, actualmente podemos recibir anuncios de juegos que reciben DLSS 2, DLSS 3 o ambas. Por otra parte, como mencionaba anteriormente, está también DLSS 3.5, pero todavía tendremos que esperar unas semanas hasta el debut de esta nueva tecnología.

Aclarado este punto, estas son las novedades anunciadas por NVIDIA:

Lanzado hace tan solo unos días (lo puedes encontrar en nuestra selección de lanzamientos de agosto), Fort Solis ya es compatible con DLSS 3.

ya es compatible con DLSS 3. Dos anuncios muy interesantes de la Gamescom 2023 fueron Delta Force: Hawk Ops y Project Mugen . Todavía no hay fecha, al menos pública, para su llegada al mercado, tan solo sabemos que en ambos casos ocurrirá en algún momento de 2024. Y NVIDIA nos ha confirmado que serán compatibles con DLSS 3 desde el mismo día de su lanzamiento.

. Todavía no hay fecha, al menos pública, para su llegada al mercado, tan solo sabemos que en ambos casos ocurrirá en algún momento de 2024. Y NVIDIA nos ha confirmado que serán compatibles con DLSS 3 desde el mismo día de su lanzamiento. ¿Recuerdas que hace un momento comentaba que NVIDIA y las desarrolladoras no se olvidan de los usuarios de DLSS 2? Pues bien, la prueba más reciente de ello la encontramos en que Daymare:1994 Sandcastle, F1 Manager 2023 y SPRAWL ya cuentan con soporte de esta iteración de la tecnología de reescalado de la compañía.

Y no queda ahí la cosa, aún son más los títulos confirmados por NVIDIA: