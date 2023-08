NVIDIA en Gamescom 2023: Half-Life 2 RTX, Game Pass y más

Mañana dará comienzo, oficialmente, la Gamescom 2023, pero algunas empresas como NVIDIA han decidido adelantarse a dicho evento, haciendo público hoy todo lo que tienen que contar de cara a la feria. Y desde luego, en el caso en particular del gigante verde, hemos podido comprobar que han llegado al evento con mucho, y muy interesante, que contar, así que a continuación vamos a repasar todos los anuncios, que sin duda suponen excelentes noticias para los más jugones.

El anuncio más destacable es, claro, el de DLSS 3.5, una tremenda evolución sobre la actual iteración de la tecnología de reescalado (y más) de NVIDIA, de la que contamos todos los detalles en este especial. Entiendo, por lo asentada que está en el mercado, pero quizá NVIDIA debería plantearse un cambio de nombre para DLSS, pues ya no se limita a reescalar los frames mediante inteligencia artificial, también es capaz de generar frames intermedios (DLSS Frame Generation) y, con DLSS 3.5, de emplear la inteligencia artificial para la reconstrucción de rayos. Sin duda, la colección de tecnologías agrupadas en DLSS es, sencillamente, espectacular. Pero, como te indicaba anteriormente, si quieres más información sobre su versión 3.5, no dejes de leer el especial que hemos publicado al respecto.

Half-Life 2 RTX con NVIDIA REMIX

Hace alrededor de un mes, posiblemente lo recordarás, hubo una señal que nos indicó que Half-Life estaría presente en la Gamescom 2023. Esto, claro, hizo que empezáramos a preguntarnos de inmediato qué estaban planeando en Valve. ¿Remaster? ¿Nueva entrega? ¿Alyx para PS5? La mítica saga sigue siendo una referencia para muchos, por lo que el simple hecho de ver su nombre referenciado ya supuso una revolución, aunque con razones más que conocidas para tomárselo con cierta calma, evitando las expectativas.

Lo que no esperábamos, aunque en realidad tiene bastante sentido, es que fuera NVIDIA, y no Valve, quien tuviera algo nuevo que contarnos, y es el desarrollo de Half-Life 2 RTX, un proyecto que sigue la estela del memorable Portal RTX, la sorprendente y muy celebrada puesta al día de otro gran clásico de Valve, y que cómo te contamos en su análisis técnico saca el máximo partido a las prestaciones de las tarjetas gráficas actuales. Ahora bien, para ser más exactos, debemos decir que este Half-Life 2 RTX tiene aún más en común con Portal Prelude RTX.

El nexo de unión entre ambos títulos es NVIDIA REMIX, la plataforma gratuita de modding integrada en NVIDIA Omniverse que entregará a esta comunidad, la de los modders, un vasto conjunto de herramientas con las que resultará bastante más sencillo realizar modificaciones que sirvan para traer al presente juegos clásicos, así como diseñar espectaculares mejoras también para títulos más actuales. Un ejemplo reciente de lo que se puede hacer con REMIX lo vimos recientemente, con la implementación de trazado de caminos en el Tomb Raider original de 1996.

Para el desarrollo de Half-Life 2 RTX, cuatro equipos de modders están trabajando en diversos aspectos del juego, con Orbifold Studios capitaneando el proyecto. La amplitud del equipo y la gestión centralizada del proyecto están permitiendo que se aborden todo tipo de tareas dirigidas a la reconstrucción íntegra del Half-Life 2 de 2004, de manera que éste sea capaz de sacarle el máximo partido a tecnologías como el trazado de rayos completo, DLSS 3, Reflex y RTX IO. Además, y aunque el equipo inicial está formado, NVIDIA invita a todos los modders que quieran participar en el proyecto, a sumarse al mismo a través de su página web. Half-Life 2 RTX todavía se encuentra en una fase temprana de desarrollo, por lo que aún desconocemos su fecha de publicación, pero ya puedes ver un espectacular avance en el teaser de anuncio del juego:

Xbox Game Pass en GeForce Now

Uno de los momentos más interesantes de este año, en lo referido al mundo del gaming, se produjo cuando Microsoft y NVIDIA anunciaron que habían firmado un acuerdo para llevar los títulos de los de Redmond a GeForce Now, el servicio de juego en la nube de NVIDIA, lo que se tradujo en que, a partir del pasado mes de mayo, empezamos a ver títulos de Microsoft en los GFN Thursdays. Eso sí, inicialmente solo en sus versiones de Steam.

Sin embargo, los planes iban mucho más allá, pues la intención era (y, obviamente, sigue siendo), integrar en el servicio de juego en la nube de NVIDIA todos los títulos tanto de la tienda de juegos de Xbox como, y esto es lo que nos ocupa ahora, todos los títulos incluidos en Xbox Game Pass, el servicio de suscripción de juegos de los de Redmond. Así, se establece una fórmula muy interesante, ya que la suscripción a Game Pass nos provee de una buena selección de títulos, y la de GeForce Now nos proporciona una plataforma para poder jugarlos en cualquier lugar y con el mejor rendimiento.

Así, desde que se produjo el anuncio, dos han sido las grandes preguntas al respecto. La primera es qué títulos de la suscripción se podrán jugar en GeForce Now, y la segunda es cuándo será esto posible. Y hoy NVIDIA ha dado respuesta a ambas, y son buenas noticias. Con respecto al cuando, la respuesta es que los juegos de Xbox Game Pass empezarán a llegar a GeForce Now pasado mañana, el 24 de agosto, en el que será uno de los GFN Thursdays más importantes de la historia del servicio.

Con respecto a la otra pregunta, los planes de ambas tecnológicas no podrían ser más ambiciosos, y es que la intención es llevar todo el catálogo, tanto de la tienda como del servicio de suscripción de Xbox, a GeForce Now. No obstante, y por razones lógicas, ambos catálogos se irán añadiendo al servicio de manera progresiva, por lo que iremos viendo como se van sumando nuevos títulos con el paso del tiempo.

NeMo SteerLM, mejorando NVIDIA ACE

La inteligencia artificial está cambiando la experiencia de juego, algo que ya hemos podido ver con las tecnologías de reescalado, la generación de fotogramas o, tal y como ha anunciado NVIDIA hoy mismo, la generación de rayos. Sin embargo este es solo uno de los múltiples frentes en los que la IA puede realizar grandes aportaciones y, es más, en mi opinión diría que no es el más interesante, aunque obviamente no pretendo restarle importancia a la componente gráfica de los juegos.

Personalmente, me parece mucho más interesante lo que pueden hacer tecnologías como NVIDIA ACE. Ya te hablamos sobre la misma hace unos meses, cuando fue presentada en el Computex 2023 y, de manera resumida, hablamos de un sistema que permitirá que los NPC (Non Playable Characters, es decir, los personajes con los que interactuamos en los juegos) puedan responder de manera dinámica al contexto gracias a la IA.

En el modelo que vimos en aquel momento, el flujo de trabajo de ACE consistía en los siguientes pasos:

Entrada de voz (jugador) a texto.

Interpretación de entrada y confección de respuesta.

Salida de texto a voz (NPC).

Esta propuesta ya resultaba muy interesante, pero hoy NVIDIA ha anunciado NeMo SteerLM, una mejora sobre el diseño anterior que permite, como puedes ver en la infografía bajo este párrafo, ajustar determinados parámetros del NPC que condicionarán su respuesta. De esta manera, los desarrolladores podrán condicionar las respuestas de los NPC no solo a la entrada del jugador, sino también al propio carácter del NPC.

Nuevos juegos con DLSS 3

Por último, aunque no por ello menos importante, NVIDIA también ha anunciado algunos de los juegos que recibirán soporte de DLSS 3 durante los próximos meses. En concreto, estos son los avances a ese respecto:

Call of Duty : Modern Warfare III: DLSS 3 y NVIDIA Reflex

: Modern Warfare III: DLSS 3 y NVIDIA Reflex PAYDAY 3 : DLSS 3 y NVIDIA Reflex

: DLSS 3 y NVIDIA Reflex Fortnite: DLSS 3

Esto es, claro, solo un pequeño avance, pues sin duda se producirán más anuncios de otros títulos durante los próximos meses.