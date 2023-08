Hay dispositivos, como este ratón CORSAIR SCIMITAR ELITE Wireless, que sirven para dar respuesta a un tipo de necesidades muy específicas. Claro, la primera vez que vemos un periférico nacido bajo dicha premisa, lo normal es que nos sorprendamos, pues dado que responden a una casuística particular, su diseño y funcionamiento puede alejarse un poco, como es el caso, de aquello a lo que estamos acostumbrados, y que es mayoritario en el mercado.

Esto le ha ocurrido, estoy convencido de ello, a la inmensa mayoría de las personas en su primer encuentro con los CORSAIR SCIMITAR, ya se haya producido muy recientemente o hace ya años, pues recordemos que estamos hablando de una veterana línea de producto, como puedes confirmar por el análisis que publicamos, sobre el modelo PRO RGB, hace ya algo más de seis años. En mi caso, que tuvo lugar hace ya unos años, desde luego que me ocasionó bastante sorpresa.

Por si no estás familiarizado con este particular diseño, el CORSAIR SCIMITAR ELITE Wireless, al igual que sus predecesores de la familia SCIMILAR, es un ratón diseñado especialmente para ser usado con juegos de rol, estrategia y los masivos MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), tan exitosos en la actualidad. No obstante, también encaja bastante bien no solo en otros tipos de juegos, sino también en distintos usos del PC en los que queramos tener, al alcance de un solo click, un buen conjunto de acciones, ya sean simples o combinadas (macros).

La principal novedad que llega con este CORSAIR SCIMITAR ELITE Wireless es que, seguramente ya lo habrás deducido por su nombre completo, se trata del primer modelo inalámbrico, por lo que da respuesta a los usuarios que, aún esperando el rendimiento propio de la marca, no quieren renunciar a la libertad que proporcionan los dispositivos sin cables. Eso sí, como acabo de indicar, esto no se traduce en una merma en la velocidad, un punto clave para los jugadores más exigentes, permitiendo a éstos escoger entre una conexión SLIPSTREAM WIRELESS o Bluetooth con menos de un milisegundo de latencia.

Para garantizar una captura muy precisa del movimiento, el ratón integra un sensor óptico CORSAIR MARKSMAN con una resolución de 26.000 puntos por pulgada, y la respuesta de los botones principales queda garantizada por los switches mecánicos que equipa, y que garantizan una vida útil de 100 millones de pulsaciones.

En lo referido a su diseño, obviamente lo más destacable es el panel lateral, denominado Key Slider, que cuenta con 12 botones programables mediante el software iCUE, y a los que podremos asignar todo tipo de funciones, macros incluidas. A este respecto, el software permite gestionar todos los perfiles que necesitemos, pero además podemos almacenar tres de ellos directamente en el CORSAIR SCIMITAR ELITE Wireless, por si queremos utilizarlo en otro PC.

Para garantizar la buena adaptación del ratón al usuario, el panel lateral es reposicionable, y tanto la forma del lateral como los materiales empleados en su construcción proporcionan una forma contorneada que facilita tanto el agarre como la localización inmediata del botón que deseamos pulsar en cada momento. El conjunto de controles se completa con los dos clicks principales (izquierdo y derecho), un botón central y la rueda del ratón, para un total de 16 elementos.

Dado que hablamos de un dispositivo inalámbrico, un aspecto clave es su autonomía. A este respecto, según las mediciones llevadas a cabo por la compañía, este SCIMITAR ELITE Wireless es capaz de proporcionar hasta 150 horas de uso con una carga completa (empleando la conectividad Bluetooth y con la iluminación LED RGB apagada) y, lo que resulta igualmente llamativo, es que podremos recargarlo por completo en tan solo 90 minutos.

El ratón CORSAIR SCIMITAR ELITE Wireless ya está disponible en la web del fabricante, y su precio es de 149,99 euros.