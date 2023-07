Próximos lanzamientos: juegos agosto 2023

Ya solo nos separan unas horas de agosto (o puede que ya llevemos unas horas en él, en función del momento en el que nos leas), así que, ¿qué mejor momento para repasar los juegos que llegaran a lo largo de este tórrido mes? Y es que sí, aunque telediarios y demás medios nos bombardean con mil y una imágenes playeras, lo cierto es que la mejor manera de pasar las horas centrales del día, es decir, las de más calor, a la sombra, a ser posible con el ventilador y una bebida refrescante… y jugando.

¿Quiere esto decir que el verano es la mejor época del año para jugar? Buena pregunta, me alegro de que me la plantees. Lo cierto es que no, pero tampoco es la peor ya que, si nos lo planteamos fríamente y en profundidad, la resultante es que cualquier momento del año es especialmente propicio para los juegos, siempre que sea de una manera moderada y con autocontrol (no, repetir a las tres de la mañana «un par de turnos más y me voy a dormir» no entra dentro de lo que consideramos hábitos sanos).

Así, ya hablando en serio, si estás de vacaciones y tienes la oportunidad, disfruta de tu entorno, aprovecha para realizar aquellas actividades que no tienes tan a mano durante el resto del año, escápate unos días si puedes, ya sea para ir al rincón más recóndito del mundo o a las principales arterias de una gran ciudad… pero no te olvides de jugar.

Baldur’s Gate 3

Fecha de lanzamiento : 3 de agosto

: 3 de agosto Plataformas: PC

Parece mentira pero, finalmente, el lanzamiento de la nueva entrega de esta veterana y querida serie está a la vuelta de la esquina. Y digo que parece mentira tanto por el tiempo que se ha hecho esperar como porque, debido a que ya hace bastante tiempo que se encuentra en acceso anticipado en Steam, muchos pensaban que en realidad ya se había completado. Sea como fuere, los amantes del rol pueden estar de enhorabuena con el lanzamiento de la versión final.

Wrestlequest

Fecha de lanzamiento : 8 de agosto

: 8 de agosto Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Xbox One

¿Te imaginas un RPG de fantasía protagonizado por estrellas de la lucha libre? Pues puedes dejar de echarle imaginación y ver el tráiler de la que, sin duda, es una de las propuestas más originales que encontramos este mes (y eso que hay unas cuantas en este sentido). Eso sí, que su diseño de tipo pixelart no te haga confiarte, puesto que en tu carrera hasta el estrellato, tendrás que enfrentarte a rivales verdaderamente duros y a golpes tan salvajes como divertidos.

Atlas Fallen

Fecha de lanzamiento : 10 de agosto

: 10 de agosto Plataformas: PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S

Anunciado en la Gamescom del año pasado, nos encontramos ante un juego de rol de fantasía en el que el escenario, un mundo semiabierto, promete ser un personaje más de la trama. Malignas deidades han sometido a la humanidad, que depende de ti para romper el yugo y recuperar la dignidad. Pero no será sencillo, durante el viaje tendrás que enfrentarte a todo tipo de criaturas y monstruos, haciendo uso tanto de tus superpoderes como de armas legendarias.

Stray Gods: The Roleplaying Musical

Fecha de lanzamiento : 10 de agosto

: 10 de agosto Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y Nintendo Switch

Aquí otro de los juegos de este mes que, por extremadamente originales, prometen ser muy interesantes. En este caso nos encontramos en lo que parece ser el mundo actual, pero con la sorprendente presencia de seres mitológicos que le dan el toque necesario para convertirlo en un RPG tentador. Pero ahí no acaba la cosa, y es que el eje vertebrador de Stray Gods: The Roleplaying Musical es, como ya habrás deducido por su título, la música, puesto que nos encontramos frente a un musical interactivo.

Moving Out 2

Fecha de lanzamiento : 15 de agosto

: 15 de agosto Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y Nintendo Switch

Si un amigo te llama para pedirte ayuda para mover muebles y demás objetos, lo más probable es que tu cerebro sea capaz de entregar 25 excusas en menos de 10 segundos. Ahora bien, si añade que es en Moving Out 2 la cosa cambia mucho. Vuelve el simulador de mover cosas en mudanzas en las que el estado final de lo trasladado es lo de menos. Para jugarlo solo o con amigos, es posible que los traslados terminen regular, pero el proceso será descacharrante.

The Cosmic Wheel Sisterhood

Fecha de lanzamiento : 16 de agosto

: 16 de agosto Plataformas: PC y Nintendo Switch

Eres una bruja que, por avatares del destino, ha acabado desterrada en un lejano asteroide, en el que te has entregado a la creación de una bajara de tarot personalizada (ya te dije antes que el mes iba de propuestas originales). Tendrás que elegir con sabiduría los elementos que añades a las cartas, ya que la baraja será la herramienta con la que determinarás el sentido de tus interacciones con los personajes, que a su vez serán la puerta para una narración que no te dejará indiferente.

En Garde!

Fecha de lanzamiento : 16 de agosto

: 16 de agosto Plataformas: PC

Las armas de fuego acabaron con la épica del combate con espada, sin duda mucho más enérgico y elegante que apretar un gatillo. Si piensas como yo, En Garde! es lo que estabas esperando, ya que nos encontramos con una aventura en la que adoptarás el rol de Adalia de Volador, legendaria espadachina, apuesta aventurera y heroína del pueblo. Acero con acero, vistosas localizaciones y mucho sentido del humor se combinan en una aventura que promete ser trepidante e hilarante… ¡casi nada!

Shadow Gambit: The Cursed Crew

Fecha de lanzamiento : 17 de agosto

: 17 de agosto Plataformas: PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S

Las cálidas aguas del Caribe atesoran historias y leyendas del mundo de la piratería. Así, ¿qué mejor lugar para hacerte con el mando de un barco fantasma y reclutar a tu propia tripulación? La estrategia y el sigilo serán tu mejor baza para enfrentarte a la temible inquisición, aunque también podrás hacer uso de poderes sobrenaturales para plantarle cara. Eso sí, no pienses que te lo van a poner fácil, pues se han especializado en piratas fantasma.

Bomb Rush Cyberfunk

Fecha de lanzamiento : 18 de agosto

: 18 de agosto Plataformas: PC y Nintendo Switch

Red, un grafitero ha perdido la cabeza, pero no de manera figurada, no, literalmente, de modo que en su lugar cuenta con una cabeza robótica con inteligencia artificial. Así, Red quiere averiguar quién le cortó la cabeza y, para ello, se embarca en una aventura a ritmo de funk, que a los más veteranos les recordará mucho al clásico Jet Set Radio. Pintar grafitis, bailar, coleccionar ritmos y enfrentarse a un tiránico cuerpo de policía marcarán un día a día en el que el ritmo marcará… pues eso, el ritmo.

Madden NFL 24

Fecha de lanzamiento : 18 de agosto

: 18 de agosto Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Xbox One

Una de las sagas más veteranas de los simuladores deportivos para ordenador vuelve con su nueva edición anual. Aunque el fútbol americano no es tan exitoso fuera de Estados Unidos como otros deportes, eventos como la Super Bowl hacen que su número de seguidores, dentro y fuera del país, crezca año tras año. Y Madden NFL es una gran opción tanto para disfrutar de la simulación como para entender mejor un deporte que, en realidad, es mucho más complejo y emocionante de lo que piensan quienes aún no lo conocen.

The Texas Chain Saw Massacre

Fecha de lanzamiento : 18 de agosto

: 18 de agosto Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Xbox One

Mostrado en los Game Awards 2021, quizá por su nombre en inglés no te resulte familiar pero al decir que estamos hablando de La Matanza de Texas la cosa cambia, ¿verdad? Pues este título de Gun Interactive, que anteriormente ya nos trajo la adaptación a juego de Viernes 13, nos sumerge en el mismo entorno en el que se desarrollaba la cinta de Tobe Hooper. Un entorno rural y seco, con personajes y personalidades a juego, y un villano que no nos lo pondrá nada fácil.

Fort Solis

Fecha de lanzamiento : 22 de agosto

: 22 de agosto Plataformas: PC y PlayStation 5

El ser humano ya ha colonizado Marte y ha establecido varias colonias mineras. Tú eres Jack Leary, ingeniero a cargo de una de estas aisladas instalaciones que, tras recibir una llamada de alerta, debe dirigirse a una base cercana. A partir de ese momento, tendrá que adentrarse en esa base vecina y en una larga y profunda noche, en la que los sucesos extraños empezarán a sucederse de manera continuada. ¿Serás capaz de soportar la presión y hostilidad del entorno?

Immortals of Aveum

Fecha de lanzamiento : 22 de agosto

: 22 de agosto Plataformas: PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S

El mundo se encuentra al borde del abismo, la Guerra Perpetua ha sembrado la desolación y los reinos ya son solo una sombra de lo que fueron. Así, Jak se une a una orden de élite de magos de combate, convirtiéndose de este modo en la última esperanza para la humanidad. Ahora bien, para lograrlo primero tendrá que enfrentarse a cientos de enemigos, para lo que será imprescindible que aprenda a dominar las tres fuerzas mágicas. Una combinación de shooter y aventura para los amantes de la fantasía.rimera persona.

Blasphemous 2

Fecha de lanzamiento : 24 de agosto

: 24 de agosto Plataformas: PC, PlayStation 5 Xbox Series X|S y Nintendo Switch

Seis años después de los primeros pasos del exitoso Blasphemous, por fin tenemos a la vuelta de la esquina su esperadísima secuela, que retoma la historia justo donde la dejo Wounds of Evertide. Volveremos encarnar al Penitente, pero en esta ocasión nos encontraremos ante nuevas técnicas y mecánicas que prometen enriquecer ya la completa propuesta del título original. Lo que no cambia es que la penitencia nunca termina.

Armored Core 6: Fires of Rubicon

Fecha de lanzamiento : 25 de agosto

: 25 de agosto Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Xbox One

Aunque al hablar de FromSoftware la mayoría piensa, de manera automática, en Dark Souls y «familia», la saga Armored Core es otro de los grandes activos de este exitoso estudio. En esta sexta entrega volveremos a ponernos al mando de los enormes «mechas» que podremos personalizar, con múltiples piezas, que repercutirán directamente tanto en sus movimientos como en sus ataques. Diseño y estrategia se vuelven a dar la mano en la nueva entrega de uno de los referentes de este género.

Goodbye Volcano High

Fecha de lanzamiento : 29 de agosto

: 29 de agosto Plataformas: PC, PlayStation 5 y PlayStation 4

El meteorito Chicxulub se dirige hacia la Tierra a toda pastilla, lo que supone una amenaza, sí, pero tú tienes tus propios problemas. Eres un dinosaurio adolescente que cursa su último año en el Volcano High, y que se enfrenta al amor y al cambio (¿he dicho ya que el protagonista es un adolescente?) en un momento trascendental. A mitad de camino entre juego y novela visual interactiva, combina cinemáticas narrativas, juegos de ritmo y una aventura de maduración personal. Después de esto, nunca volverás a ver a los dinosaurios con los mismos ojos.

Sea of Stars

Fecha de lanzamiento : 29 de agosto

: 29 de agosto Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y Nintendo Switch

Todo en Sea of Stars apunta, desde el principio, a un homenaje al estilo de los rpg más recordados de la década de los noventa, lo que por sí mismo ya es un punto de partida muy atractivo para muchos (entre los que me incluyo). Encontraremos, eso sí, que planteamientos y mecánicas se han actualizado para que la propuesta se sienta actual. En este título de tol pro turnos los dos Hijos del Solsticio tendrán que combinar los poderes del Sol y de la Luna para plantar cara al malvado alquimista y sus criaturas.

Under the Waves

Fecha de lanzamiento : 29 de agosto

: 29 de agosto Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Xbox One

Cuando fue presentado, en la Gamescom 2022, mi compañero Juan hizo una descripción inmejorable de este juego. Tanto que me permito el lujo de reproducirla: «Es un juego de aventuras narrativo sobre el insoportable poder del dolor. Ambientado en las profundidades del Mar del Norte en una versión tecno-futurista de los años 70, el buzo profesional Stan lucha para superar una pérdida que le ha cambiado la vida y para aceptar un nuevo futuro. El aislamiento de las profundidades marinas es una representación del estado de su mente y, en cuanto asume su soledad autoimpuesta, Stan comienza a experimentar extraños eventos bajo las olas. Llegará el momento en el que tenga que tomar una decisión difícil… Perderse en las profundidades para siempre o liberarse para llegar a la superficie y seguir con su vida.»

Trine 5: A Clockwork Conspiracy

Fecha de lanzamiento : 31 de agosto

: 31 de agosto Plataformas: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y Nintendo Switch

Terminamos el repaso a los lanzamientos del mes con una nueva entrega de la popular saga Trine, una desafiante propuesta en la que tendremos que dirigir a Amadeus, Zoya y Pontius a través de un mundo que combina plataformas y puzles, y en el que tendrán que enfrentarse a todo tipo de criaturas malvadas que actúan a las órdenes de dos terribles villanos. Esta nueva entrega permite, además, ajustar el nivel de dificultad de las pruebas, algo que agradecerán muchos jugadores.