Bethesda ya prepara Starfield para DLSS

Starfield, el exitoso nuevo título de Bethesda que llegó a todos los usuarios hace hoy justo una semana, lo hizo con bastantes luces, pero también con alguna que otra sombra. El peso de unas y otras, que es algo tremendamente subjetivo, dará como resultado la percepción que tenga cada uno sobre si es un buen juego o no. En mi caso, aunque apenas he podido dedicarle un par de horas, pienso que sí que lo es y, como referencia, me quedo con esta valoración de mi compañero Isidro, que me parece de lo más acertada.

Entre sus puntos débiles no señalaré algunos bugs, pues la cantidad de los mismos a fecha de lanzamiento ha sido bastante baja, entrando en lo comprensible dentro de un lanzamiento de este tipo. Evidentemente, lo propio sería que los juegos llegaran al mercado sin fallos, pero dada la monstruosa dimensión de los mismos, me parece que lo justo es valorarlos en función de cantidad y relevancia, y en ambos contadores las cifras son respetablemente bajas.

No ocurre lo mismo, sin embargo, si hablamos de optimización y de soporte de tecnologías orientadas a mejorar el rendimiento. Bethesda, por su relación con AMD en este título, optó por dejar fuera las tecnologías de Intel (XeSS) y NVIDIA (DLSS) para centrarse exclusivamente en FSR 2. Un movimiento que ha quedado acreditado que fue un error, que ha tenido que ser corregido por la comunidad modder, que es la que se ha preocupado de hacer llegar el soporte de ambas tecnologías al título de Bethesda.

Parece, no obstante, que la desarrolladora ya está manos a la obra para revertir este error ya que, según podemos leer en un tweet de su cuenta de X, Bethesda ya trabaja en llevar el soporte de DLSS a Starfield. No hay un cronograma que nos indique la fecha prevista para su llegada, pero sí que indican que se encuentra entre las peticiones más extendidas de sus usuarios, por lo que podemos imaginar que tendrá una posición prioritaria en su To-Do.

Aunque en el mensaje no se menciona XeSS, si que se afirma que están «trabajando estrechamente con Nvidia, AMD e Intel en la compatibilidad con controladores, y cada actualización incluirá nuevas mejoras de estabilidad y rendimiento.«, de lo que podemos colegir que, quizá no al mismo tiempo que el de DLSS, pero que en algún momento Starfield también recibirá soporte oficial para la tecnología de escalado de Intel, completando de este modo la adaptación a las tecnologías de reescalado y mejora de imagen y rendimiento de los tres principales fabricantes del sector.

Como usuario de NVIDIA, evidentemente celebro que Bethesda tenga en su lista el soporte de DLSS pero, en verdad, creo que la desarrolladora debería priorizar también el soporte para Intel Arc Alchemist. Y es que recordemos que el propio soporte técnico de la desarrolladora ha llegado a afirmar que sus tarjetas gráficas no cumplen los requisitos mínimos, todo un disparate como ya explicamos aquí,

Este anuncio llega junto con en lanzamiento de la primera actualización para Starfield, definida por Bethesda como «una pequeña revisión dirigida a los pocos problemas principales que estamos viendo«.