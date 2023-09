Mañana llega Xbox Game Pass Core y se despide Xbox Live Gold

Ya se ha cumplido los cerca de dos meses desde que Microsoft anunció Xbox Game Pass Core, una nueva modalidad de de su servicio de suscripción de juegos, que llega para sustituir al veterano Xbox Live Gold, un cambio que cabía esperar desde hace tiempo, pues es bastante comprensible que Microsoft quiera unificar toda su propuesta de servicios de juegos bajo la exitosa enseña de Game Pass, un servicio que ha sabido ganarse el interés de muchos usuarios.

Así, mañana jueves 14 de septiembre marcará la despedida de Xbox Live Gold, y los usuarios del mismo verán como su suscripción al desaparecido servicio pasará a serlo a Xbox Game Pass Core, que mantendrá las mismas tarifas, al menos inicialmente, de 6,99 euros al mes o 59,99 euros al año. Debemos recordar que, de manera reciente, hemos visto tanto señales de que esta suscripción apuntaba a tener los días contados, como un intento de subida de precio que, tras la masiva reacción en contra de los usuarios, fue rápidamente revertido por Microsoft.

Con el cierre de Xbox Live Gold desaparece, claro, uno de los elementos más valorados del servicio, Games with Gold, es decir, los títulos gratuitos que han ido obteniendo sus usuarios con su suscripción. A este respecto, Microsoft ha confirmado que los juegos del catálogo de Xbox 360 obtenidos hasta el momento por los usuarios se mantendrán en sus bibliotecas, aunque no se den de alta en Xbox Game Pass Core, pero que no ocurrirá lo mismo con los que forman parte del catálogo de Xbox One.

Como compensación por esta pérdida, Microsoft anunció que la suscripción incluiría, desde su lanzamiento, más de 25 juegos. Y hoy finalmente, como podemos ver en el blog oficial de la plataforma, Xbox Game Pass Core debutará mañana con 36 juegos incluidos en la suscripción. Esta es la lista de los mismos:

Among Us

Astroneer

Celeste

Dead Cells

Descenders

Dishonored 2

DOOM Eternal Standard Edition

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Firewatch

Forza Horizon 4 Standard Edition

Gang Beasts

Gears 5 Game of the Year Edition

Golf with your Friends

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human Fall Flat

INSIDE

LIMBO

Ori & the Will of the Wisps

Overcooked! 2

Payday 2: Crimewave Edition

Powerwash Simulator

Psychonauts 2

Slay the Spire

Spiritfarer: Farewell Edition

Stardew Valley

State of Decay 2: Juggernaut Edition

Superliminal

The Elder Scrolls Online

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Unpacking

Vampire Survivors

Además, Microsoft vuelve a recordar algo que ya indicó al anunciar el cambio, y es que el catálogo de Xbox Game Pass Core se irá renovando unas dos o tres veces al año, revisiones en las que cabe esperar que lleguen nuevos títulos, pero que obviamente también se traducirán en la salida de otros.