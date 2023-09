Nintendo Switch 2 apunta a quedarse cerca de la ASUS ROG Ally en potencia

La potencia de la presunta Nintendo Switch 2 es un tema que tiene a más de uno expectante, a pesar de que no apunta a estar a la altura de PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Lo último que está circulando es que el futuro dispositivo de la Gran N de los videojuegos tendrá aproximadamente un 15% de la potencia de una Xbox Series S en modo dock (conectada a la corriente) y con DLSS, mientras que en modo portátil se quedaría cerca de lo que ofrece la ASUS ROG Ally.

El nuevo rumor sobre la potencia de la Nintendo Switch 2 procede del canal de YouTube RedGamingTech. Además de eso, también ha aportado algunos datos tecnológicos, como que el SoC de la consola empleará para los gráficos una arquitectura Ampere con algunas características procedentes de Lovelace. Recordamos que Ampere es la arquitectura implementada en la serie de gráficas RTX 3000 de NVIDIA, mientras que Lovelace es la utilizada por RTX 4000.

Otras características mencionadas por el youtuber son que el procesador contará con ocho núcleos Cortex-A78, 12GB de RAM LPDDR5 a 128-bit, la posibilidad de soportar DLSS sin que se tenga clara la versión, además de un almacenamiento que puede ser de 256 o 512 gigabytes, sin descartar que al final haya dos variantes con distintas capacidades en ese sentido.

Buena parte de lo expuesto por RedGamingTech se ajusta más o menos a lo que se ha especificado en otros rumores y filtraciones, pero sin que nada haya sido confirmado oficialmente por Nintendo, así que toda la información publicada hay que tomarla con la máxima cautela mientras no haya anuncio oficial, porque no sería la primera vez que la presentación de un producto desmiente buena parte de los rumores y filtraciones que ha habido en torno a él.

Que la potencia máxima de la Nintendo Switch 2 sea de un 15 o un 20 por ciento la de Xbox Series S no debería sorprender viendo que todo apunta a que mantendrá el perfil de la consola original, así que es harto improbable que pueda competir en potencia con lo ofrecido por la novena generación de consolas de sobremesa. Sin embargo, la futura híbrida de la Gran N sí podría contar con una mejor tecnología para el procesamiento del trazado de rayos, aunque luego habría que ver si la potencia le permite al menos rozar lo ofrecido por sus rivales en ese frente.

Que en modo portátil se quede cerca de la ASUS ROG Ally, si es que ese dato es cierto, sería algo muy positivo para la Nintendo Switch 2, tanto que se confirmaría que tiene suelo suficiente como para recibir ports de juegos triple A lanzados para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, obviamente con los recortes pertinentes. Por otro lado, el uso de la arquitectura ARM y el DLSS podrían contribuir a que la próxima consola de la Gran N ofrezca una autonomía superior a la proporcionada por el dispositivo de ASUS.

En resumidas cuentas, el detalle más importante de lo expuesto por RedGamingTech es que la presunta Nintendo Switch 2 puede quedarse cerca en potencia de lo ofrecido por la ASUS ROG Ally, una comparativa que sobre el papel es algo más justa debido a que ambos dispositivos tienen prácticamente el mismo perfil, aunque uno se basa en ARM y es una plataforma cerrada y el otro es x86 (AMD Ryzen) y en el fondo no es más que un PC estándar de pequeño tamaño, por lo que es capaz de ejecutar otros sistemas operativos aparte de Windows.



Someter a Nintendo Switch 2 a un choque frontal con PlayStation 5 y Xbox Series X|S no tiene sentido, así que, en lugar de centrar el tema en la potencia “bruta” del hardware, lo interesante es qué tecnologías soportará, sobre todo en cuanto a motores gráficos y al DLSS, que a día de hoy sigue manteniéndose como la mejor tecnología de reescalado que hay en el mercado.

Otro aspecto que no termina de confirmarse es la retrocompatibilidad. A pesar de que todo apunta a que la futura consola mantendrá la misma arquitectura base que la Nintendo Switch que existe actualmente, no es menos cierto que el gigante japonés de los videojuegos no ha sido muy dado a tener políticas favorables a los consumidores. Sin embargo, la no inclusión de retrocompatibilidad a estas alturas dejaría a la Switch 2 en una mala posición no solo frente a Xbox Series X|S y PlayStation 5, sino también ante la Steam Deck, la ASUS ROG Ally y dispositivos de perfil similar.

Como ya hemos dicho, todo lo publicado hasta ahora no tiene respaldo oficial, así que es mejor coger toda la información con pinzas, pero el ver que la Nintendo Switch 2 puede quedarse a nivel de potencia cerca de la ASUS ROG Ally es una comparativa más realista y que deja entrever de mejor manera qué juegos podría soportar.