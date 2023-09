Publican el presunto modelo de gráfica de NVIDIA que usará Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 está despertando mucha expectación en torno a la potencia que puede ofrecer, hasta el extremo de que, dentro de su categoría y sus propias limitaciones, puede convertirse en la auténtica next gen, cosa de la que PlayStation 5 y Xbox Series X|S no pueden presumir en exceso viendo lo que les está ocurriendo.

Viendo los buenos resultados de la Nintendo Switch original a nivel comercial, todo parece indicar que la Gran N de los videojuegos seguirá apostando por NVIDIA como motor de hardware para su futura consola. Profundizando en detalles, la cuenta de Twitter/X @Kepler_L2 ha mostrado que NVIDIA ha podido estar trabajando en dos modelos de SoC personalizados basados en la arquitectura de gráficos Ampere y que habrían sido creados con la posibilidad de implementarlos en la Nintendo Switch 2.

Un modelo de SoC tendría implementado el procesador gráfico T234 y el otro el T239. Ambos SoC son Tegra, están basados en la arquitectura ARM, presuntamente emplean la arquitectura Ampere para la GPU integrada y se han dejado ver a través del repositorio Open-GPU de NVIDIA en GitHub.

El filtrador Revegnus ha señalado que el modelo con el T234 ha sido cancelado, mientras que el que tiene el T239 ha sido programado para ser el SoC de la Nintendo Switch 2 y será fabricado con el proceso de 8nm de Samsung, básicamente el mismo que el empleado por la serie de gráficas RTX 30 de NVIDIA.

Es importante tener en cuenta que todos estos datos no están respaldados oficialmente, así que puede que nos llevemos una sorpresa cuando Nintendo Switch 2, o el nombre que vaya a tener la consola al final, sea presentada oficialmente. Más allá de la potencia del hardware, porque ahí parece imposible que compita con PlayStation y Xbox, lo más determinante apunta a ser el soporte de DLSS, la tecnología de reescalado de NVIDIA que ha demostrado ser, al menos hasta el día de hoy, claramente superior a sus competidores.

Los últimos rumores en torno a la futura consola de la Gran N de los videojuegos han señalado que fue capaz de ejecutar The Legend of Zelda: Breath of the Wild a resolución 4K, 60 fotogramas por segundo y con trazado de rayos, todo con la obvia ayuda del DLSS.

Pero lo sorprendente es que algunos mencionan que sus capacidades para ejecutar trazado de rayos serían superiores a las de PlayStation 5 y Xbox Series X|S, cosa que en el fondo podría no sonar tan inverosímil si tenemos en cuenta que NVIDIA es la mayor experta en torno a la implementación de la tecnología en videojuegos, pero habrá que ver hasta donde llega a la hora de la verdad, y eso suponiendo que el soporte para el trazado de rayos sea real.

También circula por ahí una presunta demostración en la que Nintendo Switch 2 habría movido la demo Matrix Awakens empleando DLSS en su versión Super Resolution, que realiza un proceso de reconstrucción y reescalado inteligente de la imagen apoyándose en núcleos Tensor. Aquí hay aspectos a tener en cuenta como la carga gráfica con la que se ha ejecutado la demo y tampoco es lo mismo una demostración que un juego real, pero parece que la consola podrá ejecutar Unreal Engine 5.

Es importante tener en cuenta que es casi imposible que Nintendo Switch 2 compita en potencia con PlayStation 5 y Xbox Series X|S, pero un aumento importante de la potencia y las tecnologías propias de NVIDIA pueden terminar por convertirla en un producto muy atractivo. Además, el DLSS podría abrir la puerta a la llegada de ports de títulos lanzados para PC y las consolas de novena generación.

AVISO: La imagen de portada corresponde a la Nintendo Switch original.