La verdad es que esta información nos ha cogido totalmente por sorpresa. Según Bloomberg, una fuente muy fiable, Rockstar presentará GTA 6 esta misma semana, y el mes que viene publicará un tráiler especial de dicho juego para celebrar el 25 aniversario de la franquicia. Una auténtica locura ya que, al final, si esto se cumple su lanzamiento podría tener lugar un año antes de lo esperado.

GTA 6 es uno de los juegos que más interés ha generado, de eso no hay ninguna duda, y podría convertirse en una auténtica máquina de hacer dinero para Rockstar, así que en el fondo no es extraño que el conocido estudio haya decidido adelantar el lanzamiento. No obstante, tened en cuenta que aunque esta información viene de una fuente fiable no está confirmada, así que podría no cumplirse.

Si alguien cree que exagero le recuerdo que GTA V ha vendido, desde su lanzamiento, 185 millones de copias, lo que lo convierte en el segundo juego más vendido de la historia, y sí, gracias a los micropagos GTA Online sigue generando muchos beneficios. GTA 6 podría superar las cifras de dicha entrega y convertirse en el juego más vendido de la historia, siempre que esté a la altura.

La fuente de esta noticia no ha dado más información, pero leyendo entre líneas podemos sacar en claro algo importante que quiero compartir con vosotros. Si Rockstar realmente adelanta el lanzamiento de GTA 6 es muy probable que al final no acabe siendo exclusivo de la nueva generación de consolas y que llegue también a PS4 y Xbox One.

Esto tiene sentido porque llegaría en la recta final de su ciclo de vida, y porque permitiría a Rockstar llegar a una base de cientos de millones de jugadores, mejorando con ello las ventas potenciales. No obstante, esto afectaría al apartado técnico del juego, que tendría que utilizar diferentes versiones en función de la potencia de cada sistema, ya que los avances del motor RAGE mejorado que usará GTA 6 quedarán grandes a la vieja generación de consolas.

Con todo, no debería ser un problema porque al final Rockstar podría hacer lo que vimos en GTA V, lanzar una versión para la vieja generación de consolas y otra versión para PS5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC. Estaremos atentos a ver cómo evoluciona este tema en los próximos días, aunque ya os adelanto que esta información me ha dejado un poco descolocado porque, como os dije anteriormente, todo apuntaba a un lanzamiento a finales del año que viene o a principios de 2025.

Actualización: Rockstar lo ha confirmado, en diciembre presentarán el primer tráiler de GTA 6, aunque el estudio se ha referido a él como «nuevo GTA», sin dar un número en concreto.