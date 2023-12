Especiales MC 2023: Las mejores series del año

Seguimos con nuestros especiales más personales de repaso a 2023 y, habiendo dejado atrás hardware, software y algo más, encauzamos la recta final a base de contenidos, que si para algo se está usando la tecnología e Internet a estas alturas, es para disfrutar del ocio virtual.

Vamos, pues, con las mejores series de 2023… según MC, o sea, según los redactores de MC que hemos querido participar en este especial. Por lo tanto, no hablamos de las mejores series del año, sino de las que más nos han gustado. Ergo, las mejores para nosotros.

Las mejores series de 2023, según MC

A diferencia de otros años, no obstante, hemos abierto un poco el abanico y además de series de estreno que lanzaron su primera temporada en España este 2023, recogemos también aquellas que estrenaron temporada, sin importar si venían de antes.

La Mesías

Género: drama

La puedes ver en Movistar+

Recomendado por José Buendía

La carrera de Los Javis ha sido un éxito continuo y, en mi opinión, merecido. Desde La Llamada (primero la obra de teatro y posteriormente la adaptación al cine) y Paquita Salas, han ido firmando (ya sea como directores y guionistas o como productores) un interesantísimo conjunto de producciones que, cada una con sus particulares, tienen el inconfundible sello de identidad de esta joven y muy talentosa pareja. Ya sea abordando la historia de un personaje tan icónico como La Veneno o las relaciones humano-divinas, su visión es única. Otra cosa es, claro, que te enganche o no. Para gustos colores, como siempre se ha dicho.

A mí sí que me gusta su obra, así que cuando supe que iban a llevar a la pequeña pantalla la vida y milagros de Flos Mariae el medidor de expectativas reventó, incapaz de soportar tanta presión. Posteriormente se aclaró que no sería la historia de la familia Bellido Durán, sino una historia libre inspirada en la misma (y que, eso sí, ha contado con la colaboración de los hermanos “renegados” y desplazados del clan familiar). Recuerdo haber pensado, cuando supe que no era una biografía, que lo lamenté. Craso error. La pura realidad habrías sido un Gabriel limitante en una obra rebosante de creatividad.

La Mesías, la estrella (o el agujero negro) alrededor del que orbita el resto de la familia, madre y esposa, sierva devota, es interpretada por Ana Rujas, Lola Dueñas y Carmen Machi, a lo largo de los siete episodios que narran su transhumancia (en el rol de pastora), en un sendero vital escalofriante. Junto a ella(s) nos encontramos a un Albert Pla en un papel que, pese a antitético a su persona, no le habría encajado mejor a nadie. Macarena García, Roger Casamajor, Gracia Olano, Amaia Romero y, en general, todas las interpretaciones, incluidas las de los más pequeños del reparto, merecen un alto reconocimiento.

La historia de La Mesías no es fácil, puede revolver estómagos y su final (sin duda lo que más se aleja de aquello a lo que Los Javis nos tienen acostumbrados) no es del gusto de muchos, algo que entiendo y con lo que incluso, por momentos, puedo llegar a coincidir. Sin embargo, también creo que es lo mejor que han firmado hasta el momento y, además, una muestra de su evolución como contadores de historias.

El Consultor

Género: Thriller, drama y comedia

La puedes ver en Amazon Prime Video

Recomendado por Eduardo Medina

Basada en una novela de Bentley Little, El Consultor es una serie que no es para todo el mundo por su peculiar mezcla de thriller, drama y comedia, y es que, en lugar de intercalarse, al menos dos de los géneros tienden a darse al mismo tiempo, lo que da una sensación extraña en el espectador. En resumidas cuentas, se trata de una serie rara y claramente orientada a dejar con la cara torcida a quien la vea.

Sin entrar en profundidades para no destripar los aspectos más impactantes, un consultor llamado Regus Patoff, interpretado por Christoph Waltz, se hace en extrañas circunstancias con la dirección de una empresa de desarrollo de videojuegos para móviles llamada CompWare. A partir de ahí la dirección de la empresa cambia totalmente, con unas exigencias realmente extrañas y fuera de lugar por parte de Patoff, lo que obviamente despierta la desconfianza y las sospechas de los empleados.

Lo extraño de la persona de Regus Patoff termina haciendo que los otros dos protagonistas, Craig (Nat Wolff) y Patti (Aimee Carrero), decidan investigar cuál es el origen del nuevo jefe de CompWare, y lo que descubren es una secuencia de hechos surrealistas que llegan hasta a ponerles en peligro en algunas ocasiones. Dentro de todo el misterio, lo que queda en evidencia es que Patoff es alguien muy poderoso, peligroso, con tendencias maquiavélicas y con muchos contactos.

El atractivo de la serie reside en los misterios y enigmas que encierra Regus Patoff, quien es interpretado de manera más que notable por Christoph Waltz. Pese a algunos hechos bastante desagradables, puede que al final el nuevo jefe de CompWare no sea tan mala persona y que, en el fondo, se trate de una especie de ángel reformador, ya que aquellos que siguen vivos después de conocerle no vuelven a ser los mismos.

The Last of Us

Género: drama

La puedes ver en HBO Max

Recomendado por Marila Bautista

Para una fan tardía de The Last of Us, gracias a su esperadísimo (y decepcionantísimo) estreno en PC, esta serie ha sido el post-game perfecto. Un regalo que hizo más llevadero el vacío existencial tras acabar el juego y la incertidumbre sobre la llegada de la segunda parte a esta plataforma. Y, tras una segunda temporada confirmada para 2025, más le vale a Naughty Dog ponerse las pilas.

The Last of Us se convirtió durante su emisión en una serie fenómeno. De esas que, al día siguiente del estreno del capítulo (gracias a HBO por dosificar un poco), todo el mundo comentaba. Que ha llevado a un público mainstream algo que antes era de “nicho”. O todo lo nicho que puede ser la industria del entretenimiento que más ingresos genera en el mundo.

Con dos protagonistas, Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey), que te roban el corazón en cada capítulo y que rebosan una química que traspasa la pantalla. Una fidelidad al juego (salvo en contadas ocasiones) que te saca una sonrisa cuando ves lo maravillosamente adaptada que está esa escena que tanto estabas esperando. Y no faltan, por supuesto, todos esos detalles que la hacen más cinematográfica y que nos cuentan historias que no conocíamos pero que resultan imprescindibles.

Una de las series más esperadas del año y a la que quizás le ha perjudicado estrenarse al comienzo de 2023, haciendo que quede un poco en el olvido tras el ya habitual aluvión de estrenos al que nos hemos acostumbrado. Sin duda, este es el camino para adaptar videojuegos y hacer que todo el mundo pueda disfrutar de las maravillosas historias que esconden muchos de ellos.

Una mención especial a la música, de la mano del maestro Gustavo Santaolalla y de David Fleming. Son pocas las series en las que decido no pulsar ese maldito botón de “Saltar intro”, pero The Last of Us es una de ellas.

Succession

Género: Comedia – Drama

La puedes ver en HBO Max

Recomendado por Juan Ranchal

La pasada primavera llegó el final de una serie que hemos seguido millones durante cuatro temporadas. La serie nos cuenta la vida y milagros de la familia Roy, propietarios del conglomerado mundial de medios ficticio Waystar RoyCo, la lucha por su control y la tormentosa relación entre ellos. La serie obtuvo desde el principio una recepción masiva del público y muy buenas críticas, con premios Enmy, Globos de Oro y otros a la mejor serie dramática. Si no la has visto, no te la pierdas porque te vas a entretener.

HBO Max no es la plataforma de streaming con más contenido, pero se está convirtiendo en sinónimo de prestigio y casi todos los años estrena series que merecen mucho la pena y lo mismo que otras como Los Soprano marcaron una época, Succession repite a su manera, como una comedia trágico-cómica donde los odiosos (y al tiempo atractivos) hijos pelean para suceder en el mando de la empresa de su -no menos terrible- padre.

Y alrededor todo un mundo de intereses y personajes accesorios (igual de siniestros) con el objetivo de sacar tajada en cualquiera de las situaciones que plantea con maestría la saga dinástica creada por el productor y guionista británico, Jesse Armstrong.

La última temporada arranca fuerte con el fallecimiento de una de los personajes principales de la serie, lo que da pie a situaciones frenéticas en la sala de juntas y puñaladas traperas por doquier fuera de ellas. Los personajes ascendieron al máximo grado de ‘horribles’, pero el guión y actuaciones del reparto mantuvieron el nivel de las anteriores. El final, fue tan impactante como era esperable, culminando en una episodio de tintes funerarios.

Una familia singular, en guerra total con ella misma, sumergida a partes iguales en la arrogancia y la traición. Divertida, satírica e inteligente, si no tuviste oportunidad de verla no te la pierdas. Comienza desde el principio y en poco tiempo no podrás dejar de ver un episodio tras otro.

From

Género: terror

La puedes ver en HBO Max

Recomendado por Isidro Ros

Si eres uno de mis lectores habituales puede que te sorprenda que no haya elegido la serie de The Last of Us. Es normal, la verdad es que estuve un tiempo dándole vueltas, pero al final me decidí por From porque tiene un planteamiento totalmente nuevo original (la otra se basa en un videojuego más que conocido), y porque logró enamorarme desde el primer momento, incluso a pesar de tener alguna que otra carencia.

La historia de From es una de las mejores que he visto en una serie de terror en años, y tanto la escenografía como la caracterización de los “monstruos” y la narrativa rayan a un nivel excelente, tanto que creo que alguien debería animarse a hacer un videojuego basado en esta serie, creo que bien enfocado podría tener un enorme éxito, y sí, debería tener puntos de contacto con el primer y el segundo Silent Hill.

No quiero profundizar demasiado en el argumento porque os acabaría haciendo spoilers, pero su historia nos lleva a un pueblo estadounidense ruinoso y perdido al que es posible entrar por “casualidad”, pero del que nadie parece poder salir. Este pueblo está infestado por una especie de monstruos inmortales que son capaces de adoptar apariencia humana e incluso de hablar, y que solo salen de noche a cazar.

¿Qué es realmente este pueblo, es posible matar a esos monstruos, hay escapatoria? Esta y muchas preguntas más se van resolviendo en las dos primeras temporadas. Está confirmada una tercera temporada que llegará en algún momento de 2024, y que continuará desde el sorprendente final que tuvo la segunda temporada. Parece que por fin podremos resolver una de las incógnitas más importantes de toda la serie, la propia realidad del pueblo. Si te gusta el género no te lo pienses y dale una oportunidad.

Star Trek: Strange New Worlds

Género: Aventuras, ciencia ficción

La puedes ver en SkyShowtime

Recomendado por J. Pomeyrol

Voy a decirlo claro: elijo Star Trek: Strange New Worlds como mi serie favorita del año por diferentes motivos, pero uno de ellos y no es menor, es que no he visto ninguna serie nueva que me haya volado la cabeza. Y he visto unas cuantas, incluyendo algunas de las escogidas por mis compis. Sin embargo, al igual que otros años he tenido muy claro cuál ha sido la serie que más me ha gustado, este 2023… pues no ha sido el caso.

Por otro lado, este año hemos cambiado un poco el modus operandi del especial y caben series que no se hayan estrenado en 2023, pero sí que hayan lanzado alguna temporada nueva este año, lo cual me daba pie a elegir otras tantas opciones que vengo arrastrando de hace más o menos tiempo, como sucede con dos de mis series de animación favorita de los últimos tiempos, Ataque a los Titanes o La leyenda de Vox Machina; o con la segunda temporada de la serie que elegí el año pasado: El abogado del Lincoln. Pero no era cuestión de repetirme.

¿Y de este año? De las que he visto las que más me han gustado han sido Tulsa King y Gen V, y después pondría The Continental o Monarch: El legado de los monstruos. De hecho, podría haber elegido alguna de las dos primeras y de haber sido estricto, habría sido Gen V, estreno de este año y tan brutal como corresponde a la franquicia de la que procede. Por su parte, Tulsa King no es de este año, sino del anterior, pero llegó a España este junto con el resto de la oferta de SkyShowtime, Star Trek: Strange New Worlds, cuya segunda temporada -a diferencia de Tulsa King- sí se ha estrenado ya por estos lares.

Así que me decanto por Star Trek: Strange New Worlds porque ha sido de las que más me ha gustado, porque he tenido ración doble en 2023, porque no sobran las series de ciencia ficción espaciales clásicas, aunque justamente hemos tenido sobredosis de Star Trek en los últimos años…, y porque, pese a ello, todo lo que llegue del universo Trekkie es siempre bienvenido. ¡Y punto!

Dicho lo cual, Star Trek: Strange New Worlds no es mi preferida, el tono es un poco mojigato y el refrito de tramas es importante, aunque muy común en este género… pero recoge un momento especial de la cronología y nos lleva hacia el espacio, la última frontera, nada menos que a bordo de la Enterprise. Por cierto, que si nunca has visto nada de Star Trek y no sabes por dónde iniciarte, esta es una excelente opción. ¡Larga vida y prosperidad!

Putos modernos

Género: comedia

La puedes ver en Filmin

Recomendado por David Salces

Puerta del Ángel y Carabanchel, dos localizaciones de Madrid que tradicionalmente siempre han sido de clase trabajadora, parecen haberse convertido en la nueva Meca de los modernos, extendiendo de este modo el alcance de la gentrificación y la kombucha como bebida de referencia. No es la primera vez que asistimos a un fenómeno similar, que de hecho ya fue narrado hace unos cuantos años con el ácido sentido del humor de la Shameless de sus primeras temporadas.

Putos Modernos, obra firmada por el colectivo creativo del mismo nombre, es un efímero repaso, en cuatro pinceladas, a lo más representativo y vergonzante del ecosistema moderno, con la kombucha como hilo conductor, en un ejercicio que, como prácticamente todo lo que tiene la firma de este excéntrico equipo de creativos, hace bandera de la provocación y, sin duda, le saca las vergûenzas a más de uno.

Me resulta imposible no ver una clara inspiración en la exitosa fórmula adoptada por Pantomima Full, la de señalar y amplificar aspectos que definen, en muchos casos para mal, a todo tipo de colectivos, en un ejercicio que nos arranca carcajadas cuando observamos una visión amplificada (a veces más, a veces menos) de estereotipos de estos tiempos que vivimos. Con una diferencia importante, eso sí, y es que Pantomima Full le tiran a todo lo que se mueve, mientras que Putos Modernos hacen honor a su nombre y, por el camino, tengo la sensación de que también apuntan un poco a ellos mismos, pues demuestran un conocimiento del ecosistema “modernos” que acreditado conocerlo muy bien.

Lo más reprochable es que puedes ver las cuatro piezas que conforman esta primera temporada en lo que te fumas un cigarrillo… perdón, perdón, quise decir en lo que te bebes una kombucha (descubro al escribirlo que el teclado predictivo de Android no tiene incorporado el nombre de esta bebida, pero que no teman los modernos, que en el iOS sí que está, que acabo de comprobarlo). ¿Lo bueno? Que al ser tan corta la puedes volver a ver completa si te apetece reírte un rato.