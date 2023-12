Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Netflix… Y, como ves, la última estación de 2023 está en Berlín. Pero sigue leyendo por si te interesa otra cosa, aunque no sea esta una semana de grandes estrenos, sino todo lo contrario. Sin ir más lejos, encontrarás un único contenido destacado.

Netflix

Netflix repite se mantiene en la cabecera, aunque sinceramente espero que Berlín sea un mejor motivo para ello. Más allá de lo cual, un puñadito de novedades sin demasiada trascendencia, quizás con la excepción del nuevo especial de Ricky Gervais, si es que te gusta el humor del cómico británico.

Berlín, por si acaso no lo has reconocido en la imagen de cabecera y te lo preguntabas, es un spin-off de La casa de papel, uno de los grandes éxito no de Netflix, sino de Antena 3 (o Atresmedia, como prefieras) que Netflix supo rentabilizar a base de bien y cuyo chicle ha estirado y sigue estirando. De hecho, la producción exclusiva de Netflix (la secuela) ya flojeó de manera un poco vergonzante, pero he aquí el regreso del culebrón español de acción más laureado de los último tiempos. En concreto, Berlín es una precuela con el personaje de Berlín (Pedro Alonso) al frente. Sin duda, uno de los más recordados por mérito del guión, pero también del actor que le dio vida y que ahora se rodea de un elenco bien conocido a este lado del charco. No pinta mal, pero…

Más contenidos exclusivos:

Campamento infernal: Pesadilla adolescente . «Muchos adolescentes descontrolados de EE. UU. acabaron en un campamento de terapia en el desierto de Utah. Las condiciones allí eran brutales; los monitores, aún peores.»

. «Muchos adolescentes descontrolados de EE. UU. acabaron en un campamento de terapia en el desierto de Utah. Las condiciones allí eran brutales; los monitores, aún peores.» El niñero (T1). «Una ejecutiva contrata a un vaquero para cuidar de sus hijos. Lo que no se imagina es que él hará que se cuestione su opinión sobre los roles de género… y sobre el amor.»

(T1). «Una ejecutiva contrata a un vaquero para cuidar de sus hijos. Lo que no se imagina es que él hará que se cuestione su opinión sobre los roles de género… y sobre el amor.» Gracias, lo siento . «Cuando Sara se ve obligada a afrontar la última etapa de su embarazo en solitario, su distanciada hermana mayor Linda aparece y se convierte en su inesperada salvadora.»

. «Cuando Sara se ve obligada a afrontar la última etapa de su embarazo en solitario, su distanciada hermana mayor Linda aparece y se convierte en su inesperada salvadora.» La conserje Pokémon (T1). «Bienvenidos al Complejo hotelero Pokémon: un lugar tranquilo donde los Pokémon pueden descansar y divertirse. ¿A qué huésped ayudará primero Haru, la nueva conserje?»

(T1). «Bienvenidos al Complejo hotelero Pokémon: un lugar tranquilo donde los Pokémon pueden descansar y divertirse. ¿A qué huésped ayudará primero Haru, la nueva conserje?» Mi cuñado es un vampiro . «Tras enterarse de que su cuñado es un vampiro que se propone dominar el mundo, un exjugador de fútbol cobardica tiene que armarse de valor para pararle los pies.»

. «Tras enterarse de que su cuñado es un vampiro que se propone dominar el mundo, un exjugador de fútbol cobardica tiene que armarse de valor para pararle los pies.» Miss Shampoo . «Tras salvarle la vida a un gánster sin querer, una aprendiz de peluquería consigue atraer nuevos clientes al negocio… pero su vida acaba sumida en el caos más absoluto.»

. «Tras salvarle la vida a un gánster sin querer, una aprendiz de peluquería consigue atraer nuevos clientes al negocio… pero su vida acaba sumida en el caos más absoluto.» Ricky Gervais: Armageddon . «Ricky Gervais se despacha a gusto con la corrección política y el exceso de sensibilidad en un especial de comedia sobre el fin de la humanidad que rompe con los tabúes.»

. «Ricky Gervais se despacha a gusto con la corrección política y el exceso de sensibilidad en un especial de comedia sobre el fin de la humanidad que rompe con los tabúes.» ¿Dónde nos perdimos? «Tres amigos veinteañeros se abren camino en la ciudad de Bombay, donde el romance, la ambición y el desamor chocan con la adictiva atracción de las redes sociales.»

Entra en catálogo:

Dinero criminal

Down with the King

Expediente Warren: Obligado por el demonio

Los Juegos del Hambre: Sinsajo – Parte 1

Los juegos del hambre: En llamas

Disney+

Seguimos con Disney+, donde lo más destacado es un nuevo especial de Doctor Who con el nuevo protagonista de la serie.

Contenidos exclusivos:

Aaron Carter: el Príncipe del Pop . «ABC News ahonda en la vida del cantante de pop Aaron Carter, quien se convierte en un pilar del pop de los 2000 y se va de gira por el mundo siendo un solista muy joven.»

. «ABC News ahonda en la vida del cantante de pop Aaron Carter, quien se convierte en un pilar del pop de los 2000 y se va de gira por el mundo siendo un solista muy joven.» Doctor Who: Especial 4 . «Hace mucho tiempo, en Nochebuena, abandonaron a un bebé en la nieve. Hoy, Ruby Sunday se encuentra con el Doctor, los duendes, bebés robados y quizá, el secreto de su nacimiento.»

. «Hace mucho tiempo, en Nochebuena, abandonaron a un bebé en la nieve. Hoy, Ruby Sunday se encuentra con el Doctor, los duendes, bebés robados y quizá, el secreto de su nacimiento.» Dragones de Wonderhatch (T1). «El mejor dracojinete de Upananta desaparece en mitad de una batalla crucial. Sin él, el mundo está condenado.»

(T1). «El mejor dracojinete de Upananta desaparece en mitad de una batalla crucial. Sin él, el mundo está condenado.» El molino . «Un empresario se despierta junto a un antiguo molino en mitad de una cárcel sin tener ni idea de cómo ha llegado hasta ahí. Obligado a trabajar como un animal de carga para seguir vivo, deberá encontrar la manera de escapar antes de que nazca su hijo.

. «Un empresario se despierta junto a un antiguo molino en mitad de una cárcel sin tener ni idea de cómo ha llegado hasta ahí. Obligado a trabajar como un animal de carga para seguir vivo, deberá encontrar la manera de escapar antes de que nazca su hijo. Raffaella (Miniserie). «Símbolo de libertad, reina de la televisión e icono LGTBQ+: Raffaella Carrà es una leyenda que traspasa todas las barreras. Esta serie documental sigue su vida pública y privada.»

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video, donde lo que entra en catálogo es lo más interesante de la oferta, por no decir lo único.

Contenidos exclusivos:

La hija del pantano. «Helena es una mujer felizmente casada y con una hija a la que adora, pero, esconde un pasado terrorífico: su madre fue secuestrada cuando era adolescente y ella es producto de la relación que mantuvo con su captor.»

Entra en catálogo:

Abzurdah

Aguas oscuras

Ama

Amor en defensa propia

Babyteeth

Big Brood

Caza bajo el sol

Conocerás al hombre de tus sueños

El capitán Barbanegra (Miniserie)

El forajido

El mundo de ayer

El príncipe olvidado

El viaje de Nisha

*Expediente Warren: Obligado por el demonio *

Fahim

Fantasías

Fuego en el Corazón

Fuera de carta

Kong La Serie Animada (T1)

La amenaza de Casandra (T1)

La casa de verano

La odisea de los pioneros

Las garras del silencio

Lujuria

Malavita

Miedo profundo

Monsters

Polvo de oro

Prótesis

Salvaje

Secretos mortales

Señor de los fantasmas

Silencio roto

Sinfonía de pasión

Speed Expeditions

Taxi

Taxi 2

Taxi 3

Taxi 4

*Un amor entre dos mundos *

Una canción irlandesa (Wild Mountain Thyme)

Uno para todas

Volver a Cuba

Yalda, la noche del perdón

Zombis nazis 2

Ámsterdam

HBO Max

Un par de documentales cutres es lo que encontrarás en HBO Max.

Contenidos exclusivos:

Gwyneth vs Terry: El juicio por el accidente de esquí . «Cuando la actriz Gwyneth Paltrow y Terry Sanderson, optómetra jubilado, chocan en las pistas, Sanderson denuncia a Paltrow acusándola de imprudente.»

. «Cuando la actriz Gwyneth Paltrow y Terry Sanderson, optómetra jubilado, chocan en las pistas, Sanderson denuncia a Paltrow acusándola de imprudente.» Oprah & The Color Purple Journey. «En este documental, Oprah Winfrey nos da acceso privilegiado al plató de la nueva adaptación musical de “El color púrpura” y analiza su impacto.»

SkyShowtime

Y, para terminar, cuatro cosas sueltas con las que aderezar el fin de año en SkyShowtime.

Entra en catálogo: