Especiales MC 2023: Las noticias del año

Vamos con otro de nuestros especiales con lo mejor de 2023, prescindiendo de lo mejor para enfocarnos en lo más destacado, pues información somos y en información nos convertiremos y en el presente artículo abordaremos alguno de los temas tecnológicos más relevantes que han resonado a lo largo del año.

No todos, claro, y es que el mundo de la tecnología es inmenso y nunca se detiene, pero más importante que eso es el carácter subjetivo de este artículo. Así, en las noticias tecnológicas de 2023 hay un poco de todo, aportado según el prisma de cada cual.

Las noticias tecnológicas de 2023 según MC

Como no podía ser de otra manera, este año nos ha dejado una gran cantidad de noticias de impacto en lo que al sector tecnológico se refiere, si bien no hemos reducido este repaso a una noticia concreta, sino al tema de fondo que la origina.

La IA llega y conquista al gran público

El debut de ChatGPT se produjo a finales de 2022, y con anterioridad algunos modelos generativos de imágenes ya habían cobrado cierta relevancia fuera de los círculos especializados en la materia. GPT también había asomado la cabeza, al punto de que algunos medios de comunicación generalistas se habían hecho eco de sus avances. En aquel momento no lo sabíamos (aunque lo podíamos intuir), pero se estaba terminando de establecer la base para este año, un 2023 en el que la inteligencia artificial se ha situado en el epicentro mismo de la actualidad.

Hemos tenido todo tipo de noticias al respecto, desde los anuncios y lanzamientos de Google Bard y Microsoft Bing hasta la renovación de los dos modelos más reconocidos de OpenAI, GPT y DALL-E, pero también vivimos el bloqueo del acceso a ChatGPT en Italia, hemos visto cómo los reguladores han pisado el acelerador para definir marcos legales y las tecnológicas han tenido que responder, en muchos casos a la carrera, tanto a dichos marcos legales como a una feroz competencia. Y, por el camino, también hemos visto que la previsión de NVIDIA sobre el futuro de la IA ha llevado a la compañía a convertirse en la principal referencia cuando hablamos de hardware especializado.

Hemos aprendido que son las alucinaciones, qué es un LLM, hemos visto cómo la IA va llegando a nuevos campos y desarrollando nuevas habilidades, nos hemos ilusionado ante un futuro en el que los NPC de los juegos empleen esta tecnología para proporcionar una experiencia de juego más completa, hemos aprendido a crear carteles con el aspecto de las creaciones de Pixar, hemos visto cómo muchos creadores se han preocupado por el uso de sus obras que se hace en el entrenamiento de los modelos, hemos podido escuchar una nueva canción de The Beatles…

Es probable, bastante probable, que 2024 nos traiga muchas más noticias relacionadas con la inteligencia artificial, y es probable que sean aún más relevantes que las de este 2023. Sin embargo, lo que nadie le podrá negar al año que despedimos en estas fechas es que ha sido, sin duda, el que ha permitido que el común de los mortales descubra que la inteligencia artificial ya está aquí, que su potencial de cambio es formidable, que es necesario asegurarse de que se siguen los caminos correctos, y que muchas de las cosas que considerábamos inmutables, dejarán de serlo por la IA.

Es la noticia tecnológica más destacada del año para David Salces.

Noticia: Microsoft compra Activision Blizzard King

La compra del grupo Activision Blizzard King por Microsoft terminó concretándose en el mes de octubre después de no pocas controversias. Con un valor estimado de 69.000 millones de dólares se trata de la mayor operación de su tipo en la historia de los videojuegos y puede tener grandes repercusiones en todo el sector.

Poniendo el caso en contexto, hay que recordar que los videojuegos son la principal industria del entretenimiento mundial. Supera por ingresos las cifras combinadas de las siguientes (música, vídeo y películas) con cantidades estratosféricas que alcanzan las decenas de miles de millones de dólares anuales. Más allá del propio desarrollo de juegos, suma todo lo que llega de la venta de consolas y tiene una incidencia brutal en la venta de hardware, desde ordenadores personales a componentes, periféricos y accesorios que en buena medida se promocionan con la etiqueta del Gaming.

Microsoft es una de las grandes del sector. Por un lado con su ecosistema de juego propio Xbox y por otro, por su monopolio de juego en PCs a través de Windows y el marco de desarrollo DirectX 12. Pero quería más y puso sus miras en Activision Blizzard King, una productora/distribuidora/desarrolladora de juegos que cuenta con algunas de las franquicias más importantes del mercado, con Call of Duty como estrella de su catálogo.

Microsoft ha tenido que realizar concesiones para obtener la aprobación regulatoria. Amplió de manera unilateral el contrato de la licencia de Call of Duty durante tres años, prometió mantener la franquicia en Steam y propuso a Nintendo y Sony un contrato de largo término (10 años) por el uso de la misma. El objetivo de la competencia era (y debe ser) asegurar que las principales franquicias estarán disponibles para el resto de plataformas. También tuvo que traspasar a Ubisoft los derechos de juegos en la nube para los juegos actuales y futuros de Activision Blizzard.

Ha sido suficiente y después de 20 meses de controversia, juicio con la FCC incluido, ha terminado consiguiendo su objetivo. El caso da para muchas editoriales y en nuestra redacción, los favorables y detractores se reparten a casi partes iguales. Mi opinión personal ya la conoces. Este tipo de fusiones que concentra tanto poder en unas pocas manos nunca benefician a los consumidores. Y eso vale en este caso, como valía en otra de las grandes operaciones que -felizmente- fue bloqueada este año, la compra de ARM por NVIDIA. Hay decenas de ejemplos de este tipo de concentraciones. Véase la compra de WhatsApp e Instagram por Facebook que terminó convirtiendo a la actual Meta en un monstruo.

Por supuesto, en este mundo capitalista Microsoft tiene el derecho a comprar lo que esté a la venta y pueda pagar Los reguladores de mercado no han podido demostrar que esta adquisición “reduzca sustancialmente la competencia” como denunció la competencia, con Sony a la cabeza. El caso acabó, pero de sus consecuencias hablaremos dentro de unos años…

Es la noticia tecnológica más destacada del año para Juan Ranchal.

Starfield puede necesitar de la renovación del PC

Starfield no es un mal juego, que no se entienda mal, pero si es uno de los mayores exponentes que deberían plantearnos hacia dónde va la industria de los videojuegos, sobre todo por algunos aspectos que chirrían en comparación no ya con otros títulos de su misma generación, sino con juegos que aparecieron para la séptima generación de consolas (PlayStation 3 y Xbox 360) o para PC en el año 2000.

No es la primera vez que planteo esta cuestión. En la tercera década del Siglo XXI estamos viendo cómo los requisitos para los títulos triple A están subiendo prácticamente de forma exponencial, tanto, que la mayoría de los jugadores de PC se están quedando fuera de la plataforma en lo que respecta a ejecutar videojuegos que técnicamente sean de última generación, o al menos esa es la conclusión a la que se llega si uno ve los resultados de la encuesta de Steam. Bethesda, a través del siempre “peculiar” estilo de Todd Howard, recomendó a los usuarios renovar el PC para disfrutar Starfield, pero sus declaraciones, lejos de aplacar el incendio, lo avivaron.

Pero la optimización no es el único frente a tener en cuenta, sino también el hecho de que a nivel de interacción con los NPC y el entorno llega a estar por debajo de un título tan viejo como el Deus Ex original, que vio la luz en el año 2000. Este aspecto es para mí lo más importante, incluso más que la propia optimización, porque estamos viendo en la industria de los videojuegos una tendencia de sacrificar elementos jugables en favor de un acabado estético espectacular. Dicho con otras palabras, los gráficos han centrado tanto de la evolución que están empezando a triturar otras facetas, las cuales en lugar de mejorar parece que incluso están involucionando en ciertos títulos de peso.

Si señalo a Starfield no es por hacer leña del árbol caído, sino porque es un buen ejemplo de lo que quiero decir. La cuestión es hacia dónde van los videojuegos, porque si bien lucen cada vez más espectaculares, esa carrera tecnológica se está haciendo a costa de sacrificar cosas que estuvieron cuidadas en títulos de hace veinte años o más. Otro ejemplo en el que esos detalles se encuentran al menos relativamente bien tratados es el Breath of the Wild de Wii U, por mencionar una máquina que a nivel de potencia no le hace ni sombra a lo que tenemos hoy en día.

Continuando con más casos, se puede mencionar la comparativa entre Batman: Arkham Knight y Gotham Knights. El primero es posiblemente el mayor exponente de Unreal Engine 3, mientras que el segundo se hizo con Unreal Engine 4 y fue comercializado siete años después. Si uno ve comparativas entre los dos juegos, Arkham Knight parece más de última generación que Gotham Knight, y aquí la clave no está en la tecnología, sino en el cuidado de los detalles.

En conclusión, los juegos se verán cada vez mejor, pero en no pocos casos se muestran más descuidados de lo que debería. Estoy seguro que alguno empezará a echarle la culpa a la tecnología, pero es que los PC de hace veinte años eran capaces de mover sin problemas juegos muy cuidados a nivel de detalle, así que no estamos hablando de una cuestión tecnológica, sino de diseño, cuidado y perfeccionismo.

Es la noticia tecnológica más destacada del año para Eduardo Medina.

Computación cuántica: retos y oportunidades

Junto con el enorme avance de la IA, que se está abriendo paso por fin en el mercado de consumo general, creo que los últimos avances que hemos conseguido en computación cuántica, y en computación neuromórfica, han sido una de las noticias más importantes del año. Podría destacar muchos contenidos que hemos ido publicando durante los últimos meses, pero en este caso quiero quedarme especialmente con uno que se centra en los retos y oportunidades que plantea.

La computación cuántica sigue presentando numerosos desafíos debido, principalmente, a la fragilidad de los bits cuánticos y la necesidad que estos tienen de funcionar a temperaturas extremadamente bajas. Esta problemática todavía no ha sido superada, gracias a la estrecha colaboración entre los sectores científicos, empresariales y tecnológicos poco a poco estamos allanado el camino a la llegada de los primeros ordenadores cuánticos verdaderamente “asequibles”, entre comillas porque está claro que no serán algo que cualquiera pueda comprar en la tienda de la esquina.

En este sentido destaca la adopción de los qubits de espín de silicio, que son parecidos a los transistores tradicionales y que por tanto permiten una fácil integración con los procesos de fabricación de silicio existentes. Intel ha venido apostando por este enfoque, que ofrece la ventaja de seguir la Ley de Moore, lo que permite acelerar el ritmo de mejora y escalado del sistema.

Por otro lado también hay que destacar que a día de hoy ya existe una completa cadena de herramientas de software, y una interfaz de programación que permite a los desarrolladores crear algoritmos cuánticos y ejecutarlos en simulación y en hardware cuántico real.

Es la noticia tecnológica más destacada del año para Isidro Ros.

Red Hat, el líder del código abierto contra el código abierto

Sinceramente, mi elección para este especial era la de la inteligencia artificial y su desembarco en el mercado de consumo, un hecho que comienza a marcar tendencia y que no me cabe duda de que va a cambiarlo todo en el corto y medio plazo. Pero como ya se ha pronunciado sobre ello mi compañero David, voy a irme hacia terrenos que me son más propios, como responsable de MuyLinux.

Pues bien, en ese ámbito hay una noticia que se viene arrastrando desde hace años y que este 2023 se ha enquistado como no cabía esperar. Me refiero a la situación generada tras el cese de CentOS por parte de Red Hat, un movimiento que nadie entendió en su día, que se sigue sin entender y que ha ocasionado un conflicto como no se había visto nunca en el mundo del código abierto.

Entiendo que para un sitio como MC esta noticia está un poco fuera de lugar, por no hablar de lo que me llevaría explicarla de manera comprensible para quien no sepa nada del tema. Digamos que una de las grandes compañías del sector, todo un referente de Linux como es Red Hat, se ha puesto a sí misma en una posición incomprensible, dada su trayectoria y categoría. Y lo que es peor, sin una salida clara.

En un resumen muy resumido, Red Hat acabó con CentOS, un clon de Red Hat Enterprise Linux y una de las distribuciones Linux más importantes en el sector profesional, con la esperanza de atraer a todos esos usuarios que no pagaban hacia su opción. Lo que pasó, sin embargo, es que un montón de comunidades diferentes se unieron para recrear a CentOS en diferentes soluciones. Todo esto está contemplado y es habitual en el mundo del código abierto.

¿Qué hace Red Hat entonces? Comienza una huida hacia adelante, menospreciando las herramientas que ha utilizado para llegar hasta la posición que ostenta ahora, intentando aplicar sus reglas a un juego que siempre ha tenido reglas. ¿Resultado? Oposición extrema, como nunca se habría podido imaginar nadie. Sé que me repito, pero es así. Para 2024 solo nos queda ver un repliegue o la guerra. Y como Red Hat se ha caracterizado últimamente por intentar imponerse, en vez de actuar con racionalidad…

Las tres noticias que han agitado esta historia en 2023 son las restricciones en el acceso al código de RHEL, la posición en la que ha dejado Red Hat a la GPL y la respuesta en forma de cañonazo de openELA, una asociación formada por compañías de las que no se van a dejar amedrentar fácilmente por amenazas de pleitos y demás bravuconearías típicas de las que usan los grandes contra los pequeños. La situación es triste, pero por otro lado, va a ser interesante ver cómo se resuelve.

Es la noticia tecnológica más destacada del año para J. Pomeyrol.