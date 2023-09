Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Netflix… Y, aunque no lo creas, La maravillosa historia de Henry Sugar va más allá de lo que parece, pero menos de lo que podría. Pero no te líes, o te quedes en la portada, que más allá de esto hay otras cosas muy interesantes también.

Netflix

Netflix… ¡ay, Netflix! ¡Cuánta basura generas! Pero también tienes tus puntazo y esta semana te has marcado uno por partida triple, además, a pesar de que sepa a menos de lo que uno esperaría. Y no solo eso: hay cantidad, pero más calidad que muchas otras veces. Dicho lo cual…

A pesar de su dilata carrera, no fue Wes Anderson nunca el cineasta más popular o destacado del panorama, pero parece que a partir de la magnífica El Gran Hotel Budapest (está en Disney+, por si te interesa) se le tiene en mayor consideración. Y no solo eso, que decía un poco más arriba: cualquiera diría que se ha convertido en la última época en un director de culto, afianzado en su característico impacto visual y narrativo, aun cuando tampoco fue así siempre.

Sea como fuere, Wes Anderson está de moda y se estrena en Netflix con una triple adaptación de Roald Dahl, autor británico de los que nunca pasan de moda (es el creador de clásicos de la talla de Charlie y la fábrica de chocolate, Matilda, Las brujas…). La combinación es cuando menos especial, porque ni el formato elegido es el habitual, ni lo son las historias de Dahl en manos de Anderson. Por supuesto, esto significa que no es algo para todo el mundo.

Pero he aquí los tres cortos de marras: La maravillosa historia de Henry Sugar, El cisne y El desratizador, destacando el primero de ellos, protagonizado por Benedict Cumberbatch como el lanzamiento de la semana. Pero no te pierdas tampoco los otros dos. Por ahí aparecen Ralph Fiennes, uno de los actores fetiche de Anderson; en Kingsley, Dev Patel, Rupert Friend… Dale una oportunidad, que el primero dura cuarenta minutos y los otros dos la mitad. Y termina lo que empiezas.

Hay segundo plato, sí , y es que Netflix estrena una película, esta sí con la duración correspondiente, con gente como Benicio del Toro, Justin Timberlake o Alicia Silverstone, a la que lo mismo también te interesa echarle un vistazo. Se trata de un thriller con tintes de cine negro y no está siendo mal recibida por la crítica.

Más contenidos exclusivos:

Carga máxima . «Tras haberlo perdido todo, el piloto de carreras de camiones Roger recibe una tentadora (aunque peligrosa) oferta: trabajar como conductor para una banda de ladrones.»

. «Tras haberlo perdido todo, el piloto de carreras de camiones Roger recibe una tentadora (aunque peligrosa) oferta: trabajar como conductor para una banda de ladrones.» Castlevania: Nocturno (T1). «Mientras la revolución arrasa Francia, Richter Belmont lucha para defender el legado de su familia e impedir el ascenso al poder de una vampira despiadada y ambiciosa.»

(T1). «Mientras la revolución arrasa Francia, Richter Belmont lucha para defender el legado de su familia e impedir el ascenso al poder de una vampira despiadada y ambiciosa.» Chappelle’s Home Team – Luenell: Town Business . «En este monólogo descarado, Luenell despotrica contra vecinos de asiento, discusiones en primera clase, bebés sin calcetines y otros problemas de viajar en avión.»

. «En este monólogo descarado, Luenell despotrica contra vecinos de asiento, discusiones en primera clase, bebés sin calcetines y otros problemas de viajar en avión.» Dos amigas, un asesinato y un café . «Este documental profundiza en los interrogantes sin respuesta que rodean el juicio de Jessica Wongso… años después de la muerte de su amiga íntima Mirna Salihin.»

. «Este documental profundiza en los interrogantes sin respuesta que rodean el juicio de Jessica Wongso… años después de la muerte de su amiga íntima Mirna Salihin.» El amor está en el aire . «Una piloto muy independiente se enamora del hombre enviado por una organización para cerrar para siempre el negocio familiar que tanto ha luchado por mantener a flote.»

. «Una piloto muy independiente se enamora del hombre enviado por una organización para cerrar para siempre el negocio familiar que tanto ha luchado por mantener a flote.» El curandero . «Tras perder a su familia y su memoria, un cirujano antaño respetado tiene una segunda oportunidad cuando se reencuentra con alguien de su pasado.»

. «Tras perder a su familia y su memoria, un cirujano antaño respetado tiene una segunda oportunidad cuando se reencuentra con alguien de su pasado.» El plan del diablo (T1). «Doce participantes compiten en juegos que requieren de ingenio, estrategia y sabiduría a lo largo de seis noches y siete días. ¿Quién será coronado como vencedor?»

(T1). «Doce participantes compiten en juegos que requieren de ingenio, estrategia y sabiduría a lo largo de seis noches y siete días. ¿Quién será coronado como vencedor?» Encuentros (T1). «Esta docuserie investiga el misterio de los avistamientos masivos de ovnis de los últimos 50 años con declaraciones de testigos, entrevistas a expertos y nuevas pruebas.»

(T1). «Esta docuserie investiga el misterio de los avistamientos masivos de ovnis de los últimos 50 años con declaraciones de testigos, entrevistas a expertos y nuevas pruebas.» Ingeniosos (T1). «Un variopinto grupo de inadaptados planean un robo cuando descubren que todos quieren vengarse de un mismo enemigo: un político despiadado… pero supersticioso.»

(T1). «Un variopinto grupo de inadaptados planean un robo cuando descubren que todos quieren vengarse de un mismo enemigo: un político despiadado… pero supersticioso.» La oscuridad de La Luz del Mundo . «En estas entrevistas exclusivas, las víctimas que denunciaron a los líderes de la megaiglesia La Luz del Mundo revelan, por primera vez, los abusos que sufrieron.»

. «En estas entrevistas exclusivas, las víctimas que denunciaron a los líderes de la megaiglesia La Luz del Mundo revelan, por primera vez, los abusos que sufrieron.» Love Is Blind (T5). «Nick y Vanessa Lachey presentan este experimento social donde mujeres y hombres solteros buscan el amor y se comprometen… ¡antes de conocerse en persona!»

(T5). «Nick y Vanessa Lachey presentan este experimento social donde mujeres y hombres solteros buscan el amor y se comprometen… ¡antes de conocerse en persona!» No molestar . «Un hombre sale del bache de la pandemia gracias a un nuevo trabajo en un hotel. Pero cuatro excéntricos huéspedes convierten su primera noche en una aventura disparatada.»

. «Un hombre sale del bache de la pandemia gracias a un nuevo trabajo en un hotel. Pero cuatro excéntricos huéspedes convierten su primera noche en una aventura disparatada.» Nowhere . «Embarazada, sola y a la deriva en el mar, una mujer encerrada en un contenedor de mercancías trata de sobrevivir tras escapar de un país totalitario devastado.»

. «Embarazada, sola y a la deriva en el mar, una mujer encerrada en un contenedor de mercancías trata de sobrevivir tras escapar de un país totalitario devastado.» Power Rangers: Furia cósmica (T1). «Cuando Lord Zedd regresa más poderoso que nunca, el equipo Cosmic Fury debe enfrentarse al emperador del mal para salvar el universo tal y como se conoce.»

(T1). «Cuando Lord Zedd regresa más poderoso que nunca, el equipo Cosmic Fury debe enfrentarse al emperador del mal para salvar el universo tal y como se conoce.» ¿Quién mató a Jill Dando? (T1). «Este exhaustivo documental repasa el trágico asesinato de la popular presentadora de televisión Jill Dando en 1999, que sigue desconcertando a los expertos y al público.»

(T1). «Este exhaustivo documental repasa el trágico asesinato de la popular presentadora de televisión Jill Dando en 1999, que sigue desconcertando a los expertos y al público.» Suburbanos 2 . «Inmersos en un bucle interminable de traiciones, venganza y violencia, los hermanos Traoré siguen luchando por un futuro mejor en su sórdido suburbio parisino.»

. «Inmersos en un bucle interminable de traiciones, venganza y violencia, los hermanos Traoré siguen luchando por un futuro mejor en su sórdido suburbio parisino.» Vasco Rossi: El superviviente (T1). «Vasco Rossi, la estrella de rock más querida de Italia, ofrece un acceso sin precedentes a su vida personal y exitosa carrera profesional en esta docuserie intimista.»

Entra en catálogo:

Astro Boy

Ben 10 (T1)

Casada antes de los 30

Cazafantasmas: Más allá

Las Supernenas (T1-T2)

Amazon Prime Video

Continuamos con Amazon Prime Video, donde tiran de franquicia para atraer al personal, nada menos que con la segunda obra derivada de su exitosa The Boys.

Así es: Prime Video continúa explotando el pelotazo que dio con The Boys y desarrollando este particular universo superheróico. A la serie de cabecera siguió la miniserie animad The Boys Presents: Diabolical y ahora hace lo propio Gen V, nueva serie de acción real con la vista puesta en los jóvenes ‘sups’. O sea… ¿The Boys a la jovenzuela? Sí y no. The Boys en la universidad, más bien, pero The Boys al fin y al cabo. Y empieza a saco.

Más contenidos exclusivos:

Doble discurso . «En esta comedia romántica políticamente incorrecta, un asesor de imagen tiene que ayudar a un candidato político a conquistar a una periodista para ganar las elecciones a presidente- y en el proceso él se termina enamorando de ella.»

. «En esta comedia romántica políticamente incorrecta, un asesor de imagen tiene que ayudar a un candidato político a conquistar a una periodista para ganar las elecciones a presidente- y en el proceso él se termina enamorando de ella.» El falso jeque (T1). «Esta es la fascinante historia del rebelde reportero de prensa amarilla, Mazher Mahmood, el rey del aguijón. Fingiendo ser un rico jeque árabe, engañó a modelos, realeza y estrella de primera con operativos de incógnito muy elaborados.»

(T1). «Esta es la fascinante historia del rebelde reportero de prensa amarilla, Mazher Mahmood, el rey del aguijón. Fingiendo ser un rico jeque árabe, engañó a modelos, realeza y estrella de primera con operativos de incógnito muy elaborados.» El latido de mi corazón (T1). «Un sangriento romance entre una fría e insensible mujer y un vampiro que quiere conocer el amor verdadero.»

(T1). «Un sangriento romance entre una fría e insensible mujer y un vampiro que quiere conocer el amor verdadero.» SHE, a tus pies (T1). «SHE, a tus pies es una serie fascinante que muestra el lado oscuro de una artista de éxito de la música afrobeats, Siyanbola Adewale (SHE), que es capaz de cualquier cosa para permanecer en la cima.»

Entra en catálogo:

9 balas

Cásate conmigo

El cortejo

El hombre del saco

En realidad, nunca estuviste aquí

Las colinas tienen ojos 2

Miss bala

Monsters

Robo a la mafia

The Walking Dead: Daryl Dixon (T1)

HBO Max

En HBO Max encontrarás poca cosa, pero hay un estreno reciente que se traen directamente de las salas de cine.

Megalodón 2: La fosa es la secuela del filme de acción protagonizado por Jason Statham en la que este y su obligado antagonista, el megatiburón de turno, vuelven a las andadas. Puro cine palomitero veraniego del que puedes disfrutar ya en HBO Max. Si te sabe a poco la casquería de Gen V, aquí tienes marisco.

Más contenidos exclusivos:

Khunpan 3 . «En la última entrega de la trilogía de acción fantástica, el policía brujo Khun Pan descubre una conspiración que le hace replantearse sus creencias.»

. «En la última entrega de la trilogía de acción fantástica, el policía brujo Khun Pan descubre una conspiración que le hace replantearse sus creencias.» Niños trofeo : «Esta serie de documentales abordará una gran variedad de temas complejos relacionados con el deporte. «Estado de juego: niños trofeo» examinará la obsesión que cada vez más padres tienen con las competiciones deportivas de sus hijos.»

: «Esta serie de documentales abordará una gran variedad de temas complejos relacionados con el deporte. «Estado de juego: niños trofeo» examinará la obsesión que cada vez más padres tienen con las competiciones deportivas de sus hijos.» Salvadora blanca (T1). «Narra la controvertida historia de Renee Bach, la misionera que fundó una obra benéfica para niños malnutridos en Uganda.»

(T1). «Narra la controvertida historia de Renee Bach, la misionera que fundó una obra benéfica para niños malnutridos en Uganda.» Starstruck (T1). «Jessie, una milenial sin rumbo, se acuesta con Tom Kapoor, sin saber que es una de las estrellas de cine más famosas de Londres. Juntos deben afrontar la incómoda mañana después de su encuentro y las complicaciones que surgen tras él.»

Entra en catálogo:

Empire Falls (Miniserie). «Esta miniserie de dos episodios cuenta la graciosa y conmovedora historia de un pueblo de Nueva Inglaterra en declive y sus habitantes, cuyas vidas está relacionadas e influenciadas por el río Knox River y sus molinos vacíos».

SkyShowtime

Ya sin destacados, pasamos con la oferta para esta semana de SkyShowtime, que no está nada mal para lo que nos tienen acostumbrados.

Contenidos exclusivos:

El ganador (T1). «Cuando el hombre más poderoso de Eslovaquia fracasa en su carrera política y pierde su puesto de primer ministro, intenta volver a su vida «normal» y recuperar el control de su propia familia, pero se da cuenta de que ellos tampoco lo necesitan.»

(T1). «Cuando el hombre más poderoso de Eslovaquia fracasa en su carrera política y pierde su puesto de primer ministro, intenta volver a su vida «normal» y recuperar el control de su propia familia, pero se da cuenta de que ellos tampoco lo necesitan.» La fortaleza . «Cuando se presentan a la lectura del testamento de su patriarca fallecido con esperanzas de obtener su fortuna, los herederos de la mansión descubren que deben participar en un juego que su padre orquestó como una broma póstuma.»

. «Cuando se presentan a la lectura del testamento de su patriarca fallecido con esperanzas de obtener su fortuna, los herederos de la mansión descubren que deben participar en un juego que su padre orquestó como una broma póstuma.» Right to Fight. «La historia jamás contada de Cat Davis y Lady Tyger, dos mujeres pioneras en el boxeo femenino que, en medio de la agitación social y económica de Nueva York en 1974, lucharon contra el sexismo y el racismo para conseguir un lugar en el ring.»

Entra en catálogo:

Spiders (T3)

Tyler Perry’s Young Dylan (T3)

Disney+

Más floja anda la cosa por Disney+, aunque no lo parezca…

Contenidos exclusivos:

El peor de los males (T1). «En 1995, se inicia una investigación contra los cárteles de la droga de Corea, China y Japón. El inspector rural, Junmo, se infiltra en el emergente cártel de Gangnam, ignorando la compleja relación entre su esposa y el jefe del cártel. Su destino conexo los lleva a la peor situación posible.»

(T1). «En 1995, se inicia una investigación contra los cárteles de la droga de Corea, China y Japón. El inspector rural, Junmo, se infiltra en el emergente cártel de Gangnam, ignorando la compleja relación entre su esposa y el jefe del cártel. Su destino conexo los lleva a la peor situación posible.» L-Pop (T1). «Andrea, fan del K-pop, forma su propio grupo de covers de baile cuando la echan de su anterior grupo. Tendrá que elegir entre ser dentista o seguir su verdadero sueño: prepararse para ser cantante profesional en el mismo lugar donde lo hicieron todos sus ídolos: Corea.»

(T1). «Andrea, fan del K-pop, forma su propio grupo de covers de baile cuando la echan de su anterior grupo. Tendrá que elegir entre ser dentista o seguir su verdadero sueño: prepararse para ser cantante profesional en el mismo lugar donde lo hicieron todos sus ídolos: Corea.» Launchpad: Beautiful, FL . «Decidida a ganar un concurso de helados con un sabor inspirado en los dulces puertorriqueños que hacía su difunta tía abuela, una adolescente recurre a sus vecinos del camping para caravanas para conseguir la receta ganadora.»

. «Decidida a ganar un concurso de helados con un sabor inspirado en los dulces puertorriqueños que hacía su difunta tía abuela, una adolescente recurre a sus vecinos del camping para caravanas para conseguir la receta ganadora.» Launchpad: The Roof . «Al tener que quedarse con su abuelo, une adolescente cheyenne del norte descubre que tiene una conexión con su familia y su comunidad que jamás habría imaginado.»

. «Al tener que quedarse con su abuelo, une adolescente cheyenne del norte descubre que tiene una conexión con su familia y su comunidad que jamás habría imaginado.» Todo igual… o no (T2). «Carol y sus amigas Beta, Trix, Pri y Amanda se preparan para un nuevo año de instituto, playa y diversión en su adorado Río de Janeiro.»

(T2). «Carol y sus amigas Beta, Trix, Pri y Amanda se preparan para un nuevo año de instituto, playa y diversión en su adorado Río de Janeiro.» Tíos duros (T2). «Tíos duros es una comedia irreverente y cinematográfica de media hora sobre la clase trabajadora de South Central Los Ángeles.»

Apple TV+

Y, para terminar, Apple TV+, en su línea.

Contenidos exclusivos: