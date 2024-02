Xbox desvelará su futuro el próximo 15 de febrero

Las últimas semanas han estado muy, muy cargadas, de rumores y filtraciones sobre los planes de Microsoft con respecto a Xbox, y no solo me refiero a las consolas, también hablo del ya enorme catálogo de juegos de los estudios de desarrollo pertenecientes a la compañía. No olvidemos que, durante los últimos años, Microsoft se ha hecho muy fuerte en este mercado, principalmente debido a las compras primero de Zenimax en 2020 y, mucho más recientemente, de Activision Blizzard King, por no hablar de otros estudios más pequeños pero indudablemente exitosos, como Mojang.

En estos tiempos también ha logrado escribir una historia de éxito con Xbox Game Pass, su servicio de suscripción, que pese al escepticismo inicial por parte de muchos, ha demostrado que este modo, que ya habíamos visto previamente en el mundo de la música y el del vídeo, también tiene un buen encaje en el mundo del videojuego, y que consecuentemente son muchas las personas (entre las que me incluyo) a las que tener acceso a un amplio y variado catálogo por una cuota mensual razonable les parece una excelente posibilidad.

No van tan bien las cosas, sin embargo, si hablamos precisamente de lo que le da nombre a toda la división de juegos de Microsoft, es decir, a las consolas. Durante sus sucesivas generaciones, Xbox se ha enfrentado a PlayStation, pero solo la tercera generación, Xbox 360, llegó a plantar cara en serio a PlayStation 3. Después llegó Xbox One y… bueno, creo que será mejor correr un tupido velo.

Así, especialmente desde que se completó la compra de ABK y desde que trascendió el enorme «repaso» que le ha dado Sony a Microsoft con la generación actual, han estado en el aire muchas preguntas: ¿habrá una futura generación de Xbox? ¿Qué va a pasar con los exclusivos de la consola de Microsoft? ¿Cuáles son los planes de futuro para Game Pass? La compañía está en una encrucijada compleja y, como ocurre siempre en estos casos, actualmente navegamos en un mar de dudas.

Please join us for a special edition of the Official Xbox Podcast.

Hear from Phil Spencer, Sarah Bond and Matt Booty as they share updates on the Xbox business. pic.twitter.com/TxwWJVUbgx

— Xbox (@Xbox) February 12, 2024