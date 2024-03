Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Amazon Prime Video, Disney+, Filmin, HBO Max, Movistar+, Netflix, SkyShowtime… Y si las últimas semanas han estado muy ricas en cuanto a lanzamientos de todo tipo, esta sucede un poco al contrario y la oferta es más bien pobre… Ergo Pobres criaturas la lleva y no hay más.

Disney+

Así las cosas nuestro repaso semanal a las novedades que traen las plataformas de vídeo bajo demanda comienza por Disney+, que es donde se estrena Pobres criaturas… y poco más, a decir verdad.

Estrenada en cines a finales de enero, Pobres criaturas se ha convertido ya en todo un fenómeno tras una fuerte presencia en los recientes Premios Oscar, en los que la nueva película del particular realizador griego Yorgos Lanthimos (Langosta, El sacrificio de un ciervo sagrado), con nada menos que once nominaciones, ha terminado llevándose las estatuillas al mejor diseño de producción, mejor diseño de vestuario, mejor maquillaje y peluquería y el más destacado, el de Emma Stone como mejor actriz protagonista.

Con todo y tal y como se advertía desde un principio, Pobres criaturas no es una película para todo el mundo. Ha recibido críticas de carácter identitario por un extremo y el contrario y tampoco ha gustado a todo el mundo su estética, pero sin duda hay que verla para juzgarla, o al menos intentarlo. En resumen, no es otra cosa que una historia de cine fantástico, refrito del Prometeo moderno, al estilo de realismo mágico con influencia de Cronenber que… Dale la oportunidad si eso.

Más contenidos exclusivos:

Coppola, el representante (T1). «Anecdotario del célebre «bon vivant», Guillermo Coppola, manager de Diego Armando Maradona.»

Entra en catálogo:

Mujer (Serie completa)

Snowfall (T6)

Una historia familiar (T1)

Verdad oculta (T2)

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video no estrena esta semana muchas novedades llamativas, más bien ninguna, pero he ahí la película de Hypnotic y… ¡la segunda parte de la segunda temporada de Invencible, cuyo chicle han estirado de manera un poco lamentable, dicho sea en relación a cómo la han publicado, no al resultado.

Contenidos exclusivos:

Frida . «Un viaje íntimo, crudo y mágico por la vida, la mente y el corazón de la icónica artista Frida Kahlo contado por primera vez a través de sus propias palabras, extraídas de su famoso diario ilustrado, reveladoras cartas, ensayos y sinceras entrevistas impresas, que cobran vida a través de una animación lírica inspirada en su inolvidable obra de arte.»

Hypnotic . «Un detective investiga la desaparición de su hija y descubre que todo lo que cree saber sobre su realidad y su pasado es una mentira.»

Invencible (T2P2). «Tras una apocalíptica traición, Mark lucha por reconstruir su vida. Frente a amenazas apocalípticas, descubre nuevos aliados y lucha contra su mayor temor: convertirse en su padre.»

Entra en catálogo:

A tökéletes gyilkos

Amor Brujo (Serie completa)

Ana y los 7 (Serie completa)

Asesinato en la Universidad

Big Girls Don’t Cry (BGDC) (Serie completa)

Categoria 8 (Serie completa)

Clar.ity (Serie completa)

Der Tote am Teich

Gran Reserva (Serie completa)

Guante blanco (Serie completa)

Herederos (Serie completa)

Hope

Hospital Valle Norte (Serie completa)

Ice Pilots (Serie completa)

Ice Pilots NWT (Serie completa)

James Dean: El principito y el pequeño bastardo

Katharine Hepburn: La gran Kate

La Fiebre del Jade (Serie completa)

La casa de los 1000 cadáveres

La mujer del látigo

Lanier

Laura y el misterio del asesino inesperado

Los Tres Bebederos en Cognac (Serie completa)

María Magdalena (Serie completa)

Matar a Dios

Merlí (Serie completa)

Sea Gypsies: The Far Side of the World

Sequía (Serie completa)

Storm

Traición (Serie completa)

Una herencia peliaguda

Netflix

Netflix regresa una semana más con la fábrica de churros a pleno rendimiento, pero sin nada destacable. Aunque puesto a meterme en el cuerpo algo de comida basura, sería un nugget, porque… menuda locura. Y ahí lo dejo.

Contenidos exclusivos:

24 horas con Gaspar . «Un detective privado al que solo le quedan 24 horas de vida sigue un enrevesado rastro de pistas para esclarecer la misteriosa desaparición de una amiga de la infancia.»

. «Un detective privado al que solo le quedan 24 horas de vida sigue un enrevesado rastro de pistas para esclarecer la misteriosa desaparición de una amiga de la infancia.» Bandidos (T1). «Una banda de hábiles inadaptados salen a la caza de un tesoro maya. ¿Su estrategia? Algo imprecisa. ¿Su dinámica? Mejor ni hablamos. Por suerte, les sobra ingenio.»

(T1). «Una banda de hábiles inadaptados salen a la caza de un tesoro maya. ¿Su estrategia? Algo imprecisa. ¿Su dinámica? Mejor ni hablamos. Por suerte, les sobra ingenio.» El caso Outreau: Una pesadilla francesa (T1). «Esta docuserie analiza uno de los mayores escándalos de Francia, el caso Outreau, una trágica combinación de abusos sexuales a menores y un desastre judicial.»

(T1). «Esta docuserie analiza uno de los mayores escándalos de Francia, el caso Outreau, una trágica combinación de abusos sexuales a menores y un desastre judicial.» Girls5eva (T3). «Las integrantes de un grupo musical que tuvo un único éxito en los años 90 intentan volver a los escenarios, enfrentándose con humor a la familia, el amor y la madurez.»

(T3). «Las integrantes de un grupo musical que tuvo un único éxito en los años 90 intentan volver a los escenarios, enfrentándose con humor a la familia, el amor y la madurez.» Jóvenes altezas (T3). «El príncipe Wilhelm se adapta a la vida en su nuevo y prestigioso internado, Hillerska. Pero seguir lo que le dicta su corazón es más difícil de lo que esperaba.»

(T3). «El príncipe Wilhelm se adapta a la vida en su nuevo y prestigioso internado, Hillerska. Pero seguir lo que le dicta su corazón es más difícil de lo que esperaba.» La reina de las lágrimas (T1). «La reina de los grandes almacenes y el príncipe de los supermercados atraviesan una crisis matrimonial hasta que, por arte de magia, el amor vuelve a florecer.»

(T1). «La reina de los grandes almacenes y el príncipe de los supermercados atraviesan una crisis matrimonial hasta que, por arte de magia, el amor vuelve a florecer.» Mano de hierro (T1). «Joaquín Manchado gobierna con puño de hierro su emporio de la droga desde el puerto de Barcelona, hasta que un nuevo envío da un vuelco a su negocio y su familia.»

(T1). «Joaquín Manchado gobierna con puño de hierro su emporio de la droga desde el puerto de Barcelona, hasta que un nuevo envío da un vuelco a su negocio y su familia.» Matar a un tigre . «Un humilde granjero cuya hija sufre una horrible agresión emprende una insólita cruzada en busca de justicia y desafía la intolerancia que reina en su pueblo.»

. «Un humilde granjero cuya hija sufre una horrible agresión emprende una insólita cruzada en busca de justicia y desafía la intolerancia que reina en su pueblo.» Momentos decisivos: La bomba y la Guerra Fría (T1). «Recurriendo a testimonios en primera persona y declaraciones de personalidades destacadas de todo el mundo, esta exhaustiva docuserie analiza la Guerra Fría y sus consecuencias.»

(T1). «Recurriendo a testimonios en primera persona y declaraciones de personalidades destacadas de todo el mundo, esta exhaustiva docuserie analiza la Guerra Fría y sus consecuencias.» Nugget de pollo (T1). «Una mujer se mete en una extraña máquina y se transforma en… ¡un ‘nugget’ de pollo! Ahora su padre y un admirador emprenden una alocada aventura para traerla de vuelta.»

(T1). «Una mujer se mete en una extraña máquina y se transforma en… ¡un ‘nugget’ de pollo! Ahora su padre y un admirador emprenden una alocada aventura para traerla de vuelta.» Un asesinato, sin duda . «Cuando asesinan a un monitor de gimnasio en un exclusivo club de Nueva Deli, un astuto investigador saca a la luz los sórdidos secretos de los más ricos para encontrar al culpable.»

. «Cuando asesinan a un monitor de gimnasio en un exclusivo club de Nueva Deli, un astuto investigador saca a la luz los sórdidos secretos de los más ricos para encontrar al culpable.» Un deseo irlandés . «El hombre ideal de Maddie está a punto de casarse con su mejor amiga. Pero cuando pide hallar el amor verdadero a una antigua roca irlandesa, su destino cambia por arte de magia.»

. «El hombre ideal de Maddie está a punto de casarse con su mejor amiga. Pero cuando pide hallar el amor verdadero a una antigua roca irlandesa, su destino cambia por arte de magia.» Un ladrón romántico. «Tras descubrir que el ladrón de arte al que intenta atrapar es su examante, una agente de la Interpol trama un plan para pillarle con las manos en la masa.»

Entra en catálogo:

¿Ahora somos 3? Sí, mi amor

Anweshippin Kandethum

Bajo cubierta temporada (T7)

Bendita adolescencia

Black completa

Fuera de lugar (T1)

Holiday on the Buses

Man on the Run

Merry Christmas

Murder Mubarak

Shooter: El tirador

That’s Show Business

The Battle of Austerlitz

The Other Shore

Transformers: La chispa de la Tierra (T1)

Una vida a lo grande

HBO Max

También en su línea, HBO Max llega con poca cosa…

Contenidos exclusivos:

El sistema penal de EEUU (T1). «Una mirada en profundidad al sistema de justicia penal de Nashville a través de los ojos de sus reclusos, abogados, administradores y políticos.»

(T1). «Una mirada en profundidad al sistema de justicia penal de Nashville a través de los ojos de sus reclusos, abogados, administradores y políticos.» La chica de la limpieza (T3). «Una médica camboyana va a Estados Unidos a por un tratamiento que salve a su hijo. Cuando el sistema falla, se convierte en limpiadora para el crimen organizado, donde utilizará su inteligencia para labrarse un camino en el mundo del crimen.»

(T3). «Una médica camboyana va a Estados Unidos a por un tratamiento que salve a su hijo. Cuando el sistema falla, se convierte en limpiadora para el crimen organizado, donde utilizará su inteligencia para labrarse un camino en el mundo del crimen.» Las chicas del autobús (T1). «Cuatro periodistas encuentran amigos, amor y destapan escándalos mientras siguen a un grupo de candidatos durante unas presidenciales impredecibles.»

Entra en catálogo:

Alienígenas: al descubierto

Por los pelos: una historia de autoestima

Apple TV+

Y lo mismo para Apple TV+.

Contenidos exclusivos:

Escuadrón maldito . «Conoce a los aviadores de carne y hueso que inspiraron Los amos del aire mientras comparten los angustiosos y transformadores acontecimientos que vivió el Grupo de bombarderos número 100. Narrado por Tom Hanks con la participación de Steven Spielberg.»

. «Conoce a los aviadores de carne y hueso que inspiraron Los amos del aire mientras comparten los angustiosos y transformadores acontecimientos que vivió el Grupo de bombarderos número 100. Narrado por Tom Hanks con la participación de Steven Spielberg.» Manhunt: La caza del asesino (T1).»Thriller conspirativo sobre uno de los crímenes más conocidos, pero menos comprendidos de la historia. Se centra en la trepidante persecución a John Wilkes Booth tras el asesinato de Abraham Lincoln, mientras el destino del país pende de un hilo.»

Movistar Plus+

Y para Movistar+…

Entra en catálogo:

Belgravia: The Next Chapter (T1)

Cat Person

Enzo Ferrari. Todo al rojo

Hipgnosis: el arte de las portadas de rock

Louis C.K.: Perdón (o no)

Nuestro verano

Perezoso amoroso

Una pequeña mentira

Vidas pasadas

Filmin

Y para Filmin.

Entra en catálogo: