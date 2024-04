PS5 Pro en diez preguntas y respuestas con todo lo que debes saber

La enorme cantidad de filtraciones y de rumores sobre PS5 Pro que hemos visto en las últimas semanas nos ha permitido conocer a fondo esta nueva consola de Sony, pero también ha generado algunas dudas que están dando pie a ciertos malentendidos. Ya sabéis cómo es esto, una mentira que se repite muchas veces puede acabar convertida en una verdad, aunque realmente no lo sea.

Para poner un poco de orden he decidido dar forma a este artículo especial, donde voy a compartir con vosotros todo lo que sabemos sobre PS5 Pro utilizando el clásico formato de preguntas y respuestas. Tened en cuenta que toda la información que vamos a ver en esas respuestas se basa en rumores y filtraciones que no han sido confirmados oficialmente por Sony, así que estas podrían no ser ciertas.

No obstante, es importante que os recuerde también que Sony decidió iniciar una investigación interna a raíz de la última ronda de filtraciones, lo que ha reforzado la credibilidad de las mismas y ha hecho que algunos incluso las consideren como información «confirmada oficiosamente». Yo no diría tanto, pero sí que es cierto que obviamente eso ha hecho que dichas informaciones tengan más valor.

1.- ¿Qué es exactamente PS5 Pro?

Es una nueva consola de Sony que todavía no ha sido lanzada. No se trata de un modelo de nueva generación, y tampoco desplazará a PS5, sino que convivirá con ella durante todo el ciclo de vida que le queda a esta generación, y que probablemente terminará entre 2028 y 2030.

Tened en cuenta que esas fechas son una estimación basada en el ciclo de vida que han tenido las consolas de la generación anterior, y que realmente no hay nada definitivo todavía. Al final Sony y las desarrolladoras son las que tienen la última palabra en este sentido.

Como consola de la misma generación mantendrá la misma base técnica que PS5, aunque esto no quiere decir que no vaya a contar con cambios interesantes, es solo que estos serán menos marcados si comparamos directamente con lo que podríamos esperar de una consola de nueva generación.

2.- ¿Qué procesador tendrá PS5 Pro?

Utilizará un procesador de AMD basado en la arquitectura Zen 2 con diseño personalizado que mantendrá las especificaciones del procesador de PS5. Esto quiere decir que:

Tendrá 8 núcleos, pero podrá trabajar con 16 hilos.

Contará con 512 KB de caché L2 por núcleo.

Tendrá 8 MB de caché L3 compartida entre los 8 núcleos.

Se integrará en la misma pastilla de silicio que la GPU, y compartirá TDP con ella.

La única diferencia que tendrá el procesador de PS5 Pro frente al de PS5 será su mayor frecuencia de reloj, ya que funcionará a 3,85 GHz. El de PS5 se mueve a 3,5 GHz, así que aquel será 385 MHz más rápido por núcleo.

3.- ¿Qué GPU utilizará esta consola?

PS5 Pro utilizará una GPU de AMD basada en la arquitectura RDNA 3, puede que cuente con algunas mejoras exclusivas de la arquitectura RDNA 4 y tendrá un total de 30 WGP (grupos de procesadores de trabajo), lo que equivale a 60 CU (unidades de computación). Estas son sus posibles especificaciones:

3.840 shaders.

240 unidades de texturizado.

96 unidades de rasterizado.

60 núcleos de segunda generación para acelerar trazado de rayos.

2,2 GHz de frecuencia.

Esta GPU será mucho más potente que la de PS5, soportará nuevas tecnologías, sobre las que hablaremos más adelante, y tendrá también un rendimiento superior en trazado de rayos. La diferencia será importante, según las últimas filtraciones.

4.- ¿Cuánta memoria tendrá?

La memoria unificada total no va a cambiar. PS5 Pro mantendrá los 16 GB de GDDR6 que se utilizará como VRAM y como RAM, ya que al ser un bloque unificado no existe la clásica separación que tenemos en PC entre ambos componentes.

Sin embargo, la nueva consola de Sony contará con memoria más rápida, lo que se traducirá en un mayor ancho de banda. PS5 utiliza memoria a 14 Gbps, y PS5 Pro contará con memoria a 18 Gbps. Esto hará que el ancho de banda suba 448 GB/s a 576 GB/s.

Se rumorea que PS5 Pro tendrá más memoria unificada disponible gracias a la integración de un bloque de memoria DDR5, que quedará reservada a aplicaciones y sistema. Esto permitiría liberar 1,2 GB de GDDR6 adicionales, lo que nos dejaría un total de 13,7 GB de memoria unificada disponible para juegos frente a los 12,5 GB que tiene PS5.

5.- ¿Contará con nuevas tecnologías exclusivas?

Sí, y este va a ser precisamente uno de los puntos fuertes más importantes de la consola de Sony. Además de las tecnologías inherentes a la arquitectura RDNA 3, y de esa posible incorporación de novedades exclusivas de RDNA 4, esta nueva consola utilizará una nueva técnica de reescalado apoyado por IA que promete marcar una gran diferencia.

Esa tecnología es la más importante, se conoce como PlayStation Spectral Super Resolution, y se apoyará en un nuevo bloque de hardware especializado en IA que promete un rendimiento total de 300 TOPs. Esta tecnología permitirá a PS5 Pro reescalar de 1080p a 2160p con una pérdida de calidad de imagen muy pequeña y un impacto mínimo en el rendimiento.

En teoría, dicha tecnología se ejecuta en tan solo 2 milisegundos y apenas consume 250 MB de memoria para crear el buffer que necesita para funcionar. Esta podría ser clave para convertir a PS5 Pro en una consola capaz de ofrecer 4K reescalado con una buena calidad de imagen sin tener que renunciar a los 60 FPS.

Hay que recordar también que la APU de PS5 Pro estará fabricada en un nodo más avanzado que la de PS5. No tenemos confirmación todavía, pero ahora mismo hay dos grandes posibilidades, que dicha APU utilice el nodo de 4 nm, cosa que sería totalmente plausible ya que las nuevas APUs Ryzen 8040 de AMD utilizan dicho nodo, o que esté fabricada en el nodo de 5 nm.

6.- ¿Mejorará los juegos de PS5?

En efecto, y lo hará de dos maneras distintas. La primera será similar al modo boost de PS4 Pro, y simplemente aprovechará la mayor fuerza bruta de la consola para incrementar la resolución y la tasa de fotogramas por segundo. Esto no requerirá de ningún tipo de esfuerzo o de acción por parte de los desarrolladores.

La segunda manera sí que necesitará una intervención por parte de los desarrolladores, y será la más interesante, ya que nos permitirá disfrutar no solo de mayor resolución rendimiento, sino también de mejoras gráficas e incluso de trazado de rayos. Si el juego ya tiene trazado de rayos este mejorará significativamente gracias a la mayor potencia de la consola.

Los desarrolladores que decidan intervenir para mejorar sus juegos deberán cumplir los requisitos dados por Sony si quieren conseguir la certificación «mejorado para PS5 Pro». Dicha certificación aparecerá indicada de forma clara en la caja de los juegos para que los usuarios puedan identificar el grado de mejora que ofrece cada juego en PS5 Pro.

7.- ¿Traerá cambios en el SSD?

No parece que vayamos a ver grandes cambios en la unidad SSD de PS5 Pro en una comparativa directa con la unidad de PS5, al menos los rumores y filtraciones que hemos visto hasta ahora no apuntan a ello. Sin embargo, esto no quiere decir que debamos descartarlo por completo, porque cabe la posibilidad de que sí que nos encontremos con alguna novedad.

Personalmente creo que Sony apostará por mantener la base de su consola actual, y que por tanto no tendremos un aumento ni a nivel de rendimiento ni de capacidad. Esto es importante también para mantener el precio lo más bajo posible, y para dar prioridad a las mejoras en otros aspectos que son más importantes, como el rendimiento CPU y GPU.

Dicho esto, lo más seguro es que la unidad SSD de PS5 Pro tenga una capacidad de 1 TB, y que trabaje a una velocidad de hasta 5,5 GB/s. Puede que Sony opte por lanzar un modelo con una unidad de 2 TB, pero esto obligaría a subir el precio de la misma.

8.- ¿Cómo mejorará en rendimiento frente a PS5?

Al hablar de rendimiento debemos diferenciar dos niveles diferentes, el rendimiento CPU y el rendimiento GPU. El procesador de PS5 Pro ofrecerá una mejora de rendimiento de solo un 10% frente al de PS5, ya que utilizará la misma arquitectura, tendrá el mismo número de núcleos y trabajará a un poco más de frecuencia.

La diferencia en GPU va a ser mucho mayor, aunque en este punto debemos diferenciar entre rasterización y trazado de rayos. PS5 Pro rendirá un 45% más en rasterización, lo que significa que estará más cómoda en resoluciones superiores a 1080p y que tendrá que recurrir a un reescalado menos agresivo, al menos en teoría.

En trazado de rayos se rumorea que la GPU de esta consola rendirá entre 2 y 3 veces mejor que la de PS5, gracias a las mejoras que introdujo AMD en RDNA 3, y también por la introducción de posibles avances exclusivos de RDNA 4, que convertirían al núcleo gráfico de AMD en una especie de solución «RDNA 3.5».

El aumento de la cantidad de memoria unificada disponible, y de su ancho de banda, también debería redundar en un aumento considerable del rendimiento, sobre todo al trabajar con resoluciones más elevadas, que es donde se consume una mayor cantidad de memoria y donde pesa más el ancho de banda total.

9.- ¿Qué precio tendrá PS5 Pro?

Tenemos que tirar de precedente y de sentido común para intentar contestar a esta pregunta. PS4 Pro llegó al mercado al mismo precio que PS4 en su lanzamiento, así que esto podría volver a ocurrir, pero creo que con lo cómoda que esta Sony ahora mismo en el mercado de las consolas y con la necesidad que tiene de maximizar los ingresos al final optará por subir el precio.

Me inclino a pensar que PS5 Pro tendrá un precio aproximado de entre 600 y 700 dólares-euros, y que PS5 acabará bajando de precio con la llegada de dicha consola, aunque no más de 100 dólares-euros. Esto permitirá a Sony posicionar a cada consola en niveles claramente diferenciados, y maximizar los ingresos obtenidos por unida vendida.

Un precio de 600 euros sería elevado, y desde luego subir a los 700 euros podría ser una locura, pero también nos habría parecido una locura subir el precio de una consola dos años después de su lanzamiento y mira, Sony no solo se atrevió a hacerlo, sino que además la jugada le acabó saliendo redonda, ya que todavía vende PS5 a 549 euros.

10.- ¿Cuándo estará PS5 Pro disponible?

El lanzamiento de PS5 Pro se espera para finales de este año. No hay una fecha exacta, pero lo más probable es que la veamos en algún momento del mes de noviembre, una fecha ideal porque permitiría a Sony empezara promocionarla de cara a la campaña navideña, que es una de la más importantes del año.

No sabemos si esta consola tendrá los mismos problemas de disponibilidad que sufrió PS5 en su momento, pero no debería ser así porque ahora mismo la cadena de suministros está totalmente normalizada y la demanda tampoco está en unos niveles anormales. Con todo, al final esto también dependerá de la cantidad de APUs que sea capaz de suministrar AMD a Sony.

Si la demanda acaba siendo muy alta y Sony no es capaz de cubrirla puede que el precio de PS5 Pro se infle y que nos volvamos a encontrar con una situación problemática, especialmente si los especuladores y revendedores deciden hacer de las suyas y volver a acaparar la mayor cantidad posible de unidades de esa consola para venderlas a precios inflados en los principales canales y plataformas de segunda mano.

Imagen de portada generada con IA.