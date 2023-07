Life by You se retrasa, y es una excelente noticia

Ya han pasado unos meses desde que Paradox anunciara Life by You, un juego con el que Paradox Tectonic pretende atraer a los seguidores de Los Sims con una puesta al día del género. Por lo que hemos podido ver hasta ahora, que ciertamente no es demasiado, sí que podemos decir que el título es prometedor, y que parece que este estudio nacido en 2019 dentro del ecosistema de Paradox Interactive, podría llegar a reproducir el éxito que tuvo la empresa matriz con Cities: Skylines, que llegó precisamente para llenar el espacio dejado por SimCity. En EA no deben estar demasiado contentos, la verdad.

Es cierto que el anuncio de Project Rene, en octubre del año pasado, junto con el ya muy longevo desarrollo de Paralives, hacen que Life by You no vaya a tenerlo tan fácil como lo tuvo Cities: Skylines en su momento, pero aún así, cuando todavía ni siquiera se ha producido su lanzamiento en early access, el título ya ha conseguido captar mucho interés y, según afirman desde su estudio, generar una gran cantidad de feedback a partir de lo que van mostrando del juego.

Inicialmente, estaba previsto que el juego debutara en Steam, en la modalidad de acceso anticipado, el próximo mes de septiembre, y la compañía ya lo estaba ofreciendo en formato de precompra, que llevaba asociada (como suele ocurrir en estos casos) la obtención de algunos extras que solo estarán disponibles para los usuarios que lo adquieran antes de que salga a la venta. Algo que por otra parte, y como venimos alertando desde hace tiempo, es un hábito un tanto arriesgado, más aún vista la gran cantidad de fiascos que han llegado al mercado este mismo año.

Parece, sin embargo, que nos encontramos ante un caso distinto y, aunque a estas alturas ya no pongo la mano en el fuego por prácticamente nada/nadie, en este caso nos encontramos ante un arranque prometedor. Y es que, según podemos ver en un vídeo publicado por el estudio, Paradox ha decidido retrasar el lanzamiento de Life by You en acceso anticipado hasta el 5 de marzo de 2024, en respuesta a todo el feedback que han recibido hasta el momento.

En el vídeo, en el que podemos ver a Rod Humble, máximo responsable de Paradox Tectonic, nos encontramos con un repaso a todo aquello que pretenden hacer en los meses extra que han obtenido al aplazar el lanzamiento de Life by You, y la lista es considerable:

Mejoras visuales.

Ajustes del gameplay.

Rediseño de la interfaz de usuario.

Mejoras en las funciones y herramientas de mods.

Eliminación de bugs.

Añadir más idiomas (debutará en castellano, inglés, francés, alemán, italiano y portugués).

Todo esto, en base al feedback recibido y, no lo olvidemos, para un lanzamiento en modo de acceso anticipado, es decir, una fórmula empleada por las desarrolladoras para recibir feedback (y también algunos ingresos, no nos engañemos). Personalmente, me parece destacable que el estudio quiera que la experiencia, desde el primer día, ya esté bastante pulida, y que prefiera retrasar el lanzamiento (y por ende la llegada de los primeros ingresos) a cumplir un plazo, para hacerlo mal.

Es probable que, cuando he dicho que el estudio renuncia a los ingresos anticipados, hayas pensado que en realidad ya los han obtenido con la opción de precompra, pero no es así, ya que en el mismo vídeo han comunicado que, de manera automática, han procedido a reembolsar todas las precompras, pues no van a cumplir con la fecha indicada inicialmente, y que no obstante se volverá a ofrecer la modalidad de precompra, pero con la nueva fecha.

Con este movimiento, Life by You se pierde la campaña navideña de 2023, y además renuncia a los ingresos generados hasta ahora, y lo hace con el fin de llegar al mercado en mejores condiciones, por respeto a sus usuarios. Y esto, que debería ser un denominador común de la industria es, en realidad, una excepción que merece ser destacada.