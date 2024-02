Apple elimina el soporte para las PWA en Europa

Aunque la argumentación oficial es bien distinta, cualquiera diría que Apple ha querido cobrarse de algún modo la revancha por las obligaciones a las que se va a ver sometida en la Unión Europea. Obviamente esto es una opinión, y queda supeditada a cómo proceda Cupertino en el futuro, pues tiene la posibilidad de demostrar que, tal y como argumenta, esta decisión se ha tomado por la imposibilidad de obrar de otra manera. Solo el tiempo nos mostrará si realmente ha sido así o no.

Pero empecemos por el principio. Como sabes, la Ley de Mercados Digitales, de obligado cumplimiento en el espacio común europeo, y más concretamente la inclusión de iOS en la lista de productos y servicios que deben adoptar una serie de medidas de cara a fomentar la competencia, impone a la tecnológica la apertura de su jardín vallado, permitiendo tanto la llegada de tiendas de apps operadas por terceros, como el uso de medios de pago alternativos a la plataforma de Apple, ya sea en la App Store de iOS o en las mencionadas tiendas de terceros.

Tras meses de dudas sobre cómo procedería la compañía, a finales del mes pasado confirmaron su adaptación a la DMA, eso sí, con una buena pila de condiciones, buena parte de las cuales no han gustado a bastantes desarrolladores y prestadores de servicios, que consideran que Apple ha retorcido la norma europea para, de este modo, seguir manteniendo una posición ventajosa en el sistema operativo del iPhone, sin duda uno de los espacios más rentables para la compañía, y que de ser por ellos habría permanecido tan cerrada como hasta ahora.

Ahora bien, si se van a ver obligados a permitir tiendas de terceros, como contramedida se va a eliminar el soporte de las aplicaciones web progresivas en la Unión Europea a partir de iOS 17.4, precisamente la esperada versión del sistema operativo con la que llegarán, al espacio común europeo, todas las medidas de adaptación a la DMA. ¿Y qué razón esgrime Apple para tal fin? Pues precisamente esa, que no han podido adaptar todos los elementos del sistema operativo de los que depende el funcionamiento de las PWA para que se ajusten a la normativa europea.

Así, y desde la segunda beta de iOS 17.4, ya no es posible hacer uso de estas webapps del modo tradicional (recordemos que, en su primera generación, el iPhone no contaba con tienda de aplicaciones, estaba diseñado exclusivamente para emplear webapps), y en su lugar los servicios se abren en una ventana estándar del navegador. Esto, por sí mismo, podría suponer un problema menor, pero pasa a ser bastante peor si tenemos en cuenta que, con este cambio, las PWA ya no podrán almacenar contenido en el dispositivo, y tampoco contarán con la posibilidad de enviar notificaciones al usuario.

En las páginas de soporte, Apple afirma que han hecho un enorme trabajo para adaptarse a la DMA, y estoy totalmente convencido de que esto es cierto. Ahora bien, eliminar el soporte para un tipo de app que es relativamente común y que ha estado presente en el iPhone desde sus orígenes me parece un error. Y, como decía al inicio, tendremos que esperar para comprobar si ha sido realmente por la imposibilidad de adaptarse a tiempo, en cuyo caso será algo disculpable, o si hablamos de una manera de cobrarse la revancha con la UE. Una revancha que, eso sí, serán sus propios usuarios quienes la tendrán que sufrir.