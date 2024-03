Apple da marcha atrás, vuelven las WPA a iOS en la UE

Día intenso para Apple, especialmente en lo referido a su relación con la Unión Europea, pues ha empezado con el anuncio de la sanción por la causa de Spotify, y termina con un «dónde dije digo digo Diego» en lo referido al soporte de las WPA (aplicaciones web progresivas, por sus siglas en inglés), una decisión que se ha demostrado arbitraria y que ya había puesto a la Comisión Europea a trabajar por si nos encontrábamos frente a una acción potencialmente ilegal.

Recordemos, cronológicamente y de una manera rápida, los antecedentes que nos llevan a la situación actual:

6 de septiembre de 2023 : la Comisión Europea publica, en cumplimiento de la Ley de Mercados Digitales, la lista de las seis empresa consideradas gatekeepers y, como consecuencia, se indica que Apple tendrá que realizar cambios sustanciales en iOS, la App Store y con respecto a Safari.

: la Comisión Europea publica, en cumplimiento de la Ley de Mercados Digitales, la lista de las seis empresa consideradas gatekeepers y, como consecuencia, se indica que Apple tendrá que realizar cambios sustanciales en iOS, la App Store y con respecto a Safari. 25 de enero de 2024 : Apple confirma su adaptación a la DMA, y que los cambios relacionados con la misma llegarán a los usuarios de la Unión Europea en iOS 17.4.

: Apple confirma su adaptación a la DMA, y que los cambios relacionados con la misma llegarán a los usuarios de la Unión Europea en iOS 17.4. 16 de febrero de 2024 : Apple confirma, por sorpresa, que va a eliminar el soporte para las aplicaciones web progresivas (PWA por sus siglas en inglés) en iOS en la Unión Europea, alegando razones de seguridad, técnicas y de una supuesta baja incidencia entre los usuarios.

: Apple confirma, por sorpresa, que va a eliminar el soporte para las aplicaciones web progresivas (PWA por sus siglas en inglés) en iOS en la Unión Europea, alegando razones de seguridad, técnicas y de una supuesta baja incidencia entre los usuarios. 22 de febrero de 2024 : múltiples tecnológicas, afectadas por el modo en el que Apple se adapta a la DMA, denuncian públicamente lo que consideran un «cumplimiento malicioso».

: múltiples tecnológicas, afectadas por el modo en el que Apple se adapta a la DMA, denuncian públicamente lo que consideran un «cumplimiento malicioso». 27 de febrero de 2024: la Comisión Europea inicia los trabajos previos a la apertura de una investigación a Apple por la eliminación del soporte de las PWA en el territorio comunitario.

Así, a la vista de esta cronología, y de las medidas adoptadas por Apple para limitar el alcance de la aplicación de la DMA, no podemos descartar que la eliminación del soporte de las PWA, que recordemos que ha sido desde hace años la principal vía de muchas empresas para eludir las políticas y las comisiones de la App Store, se produjera precisamente como respuesta a las obligaciones impuestas por el nuevo marco legal. En pocas palabras, que este movimiento fuera una suerte de venganza.

Parece, y de nuevo esto es especulativo, que la sombra de otra investigación por parte de la Comisión Europea no ha debido gustar en Cupertino, y es que una actualización de la página de soporte técnico de Apple informa de que finalmente se mantendrá el soporte para las PWA en iOS en la Unión Europea, y que éste estará presente en iOS 17.4, pese a que fue eliminado en algunas versiones beta de esta actualización del sistema operativo. Puedes leer dicha actualización, completa expandiendo el apartado «Why don»t users in the EUhave access to Home Screen web apps», en el que también se muestra el texto original de dicho apartado.

Así, en este movimiento, Apple afirma que ha podido solventar los problemas de seguridad, al hacer que estas aplicaciones web se basen exclusivamente en WebKit (y no en los otros motores que podrán llegar al sistema de la mano de nuevos navegadores web con otras tecnologías), algo que permitirá mantener «el modelo de seguridad y privacidad para aplicaciones nativas en iOS«. Así, y afortunadamente, nos encontramos ante un paso en la dirección correcta, si bien me pregunto si esto dará el problema por zanjado.

¿Por qué? Pues por lo que alega Apple para mantener las PWA en iOS en la UE, , es decir, que solo se podrá emplear WebKit para acceder a las aplicaciones web progresivas, que es la situación que ha imperado hasta la actualidad, pero que puede no gustar ni a las empresas responsables del resto de navegadores ni, por lo tanto, a los reguladores. Ahora bien, como mínimo Apple ha ganado tiempo, ya sea para comprobar si las aguas ya se han serenado o, por si no es así, para empezar a trabajar en el soporte multinavegador de las WPA en iOS con las condiciones de seguridad que ellos consideran adecuadas para el sistema operativo. Y mi impresión, en este sentido, es que al menos a corto plazo la Comisión Europea no entrará en un aspecto tan particularmente concreto, y que por lo tanto Apple se ha ganado un respiro. Un respiro que, eso sí, no habría llegado a necesitar de no haber actuado de ese modo inicialmente.