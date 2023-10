Sony anuncia la nueva PlayStation 5 que, finalmente, no es Slim

Llevamos meses a vueltas con los planes de Sony para la renovación intergeneracional de PlayStation 5, unos planes en los que, para muchos usuarios, lo más esperado era el ya tradicional modelo Slim, que la compañía siempre ha comercializado más o menos cuando se había cumplido la mitad del ciclo de vida de esa generación. Un modelo que, eso sí, como ya te adelantamos en julio, podría no estar presente en esta generación, a la vista de las filtraciones que ya se estaban produciendo.

Unas semanas después, afloró más información que apuntaba también en ese sentido, además de afirmar que su diseño podía no ser especialmente atractivo, algo que se confirmó (dentro de lo que podemos fiarnos de una filtración) con una imagen que vio la luz pocos días después. Y solo unos pocos días después, pasamos de una imagen a un vídeo, de lo que parecía ser la carcasa de la, entonces, todavía inédita consola. Todas las señales apuntaban a que, efectivamente, no sería Slim o, al menos, no tan Slim como cabría desear.

Pues bien, se acabaron los rumores y se confirman las sospechas. Sony ha presentado el nuevo diseño de PlayStation 5 que, si bien sí que es más pequeño y ligero que el original, no lleva el apellido Slim y, de hecho, llega para sustituir el diseño original, con el que la consola de la marca debutó en el mercado en diciembre de 2020. Un rediseño que se aplica a las dos versiones de la consola, y que no solo llega con cambios estéticos.

Lo más relevante de este rediseño de PlayStation 5 y PlayStation 5 Edición Digital se circunscribe a su unidad de almacenamiento SSD. Como seguramente recordarás, el diseño original de PS5, en sus dos ediciones, integraba una unidad de 825 gigabytes, a los que debíamos detraer el espacio ocupado por el sistema operativo y diversos elementos del mismo, lo que se traducía en una capacidad, real, de algo más de 650 gigabytes. Esto, en su momento, hizo que muchos pusiéramos el foco en el tamaño de los juegos que llegarían a la consola de Sony. Ahora, aunque no es un salto enorme, sí que vemos un buen movimiento en este punto, ya que las nuevas PlayStation 5, las dos versiones, incluyen una SSD de un terabyte.

Otro cambio interesante tiene que ver con la unidad de Blu-ray que, como sabes, se incluye en el modelo estándar pero no en la edición digital. Ahora, con esta actualización del diseño, la unidad óptica pasa a ser extraíble en la edición estándar, y además la unidad podrá ser adquirida por separado por aquellos usuarios que, inicialmente, hayan comprado la edición digital. En la imagen inferior puedes ver el sistema de panel lateral extraíble que incorporan estos nuevos modelos para tal fin.

Como indicaba al principio, nos encontramos ante la PlayStation 5 Slim que no se apellida Slim pero que sí es algo más pequeña y ligera que el diseño original de 2020. En concreto, Sony cifra dichas reducciones en un 30% de tamaño y entre un 18% y un 24% su peso, según la edición de la que estemos hablando. Estas son las dimensiones y pesos de ambas, tanto en las versiones de 2020 como en las que Sony ha presentado hoy:

PS5 (2020) PS5 (2023) PS5 Digital (2020) PS5 Digital (2023) Dimensiones 390 × 260 × 104 milímetros* 358 × 96 × 216 milímetros* 390 × 260 × 92 milímetros* 358 × 80 × 216 milímetros* Peso 4,5 kilos 3,2 kilos 3,9 kilos 2,6 kilos

Verás que, en las dimensiones, hemos añadido un asterisco, clásica señal de que hay que hacer alguna anotación al respecto y que, en este caso, set traduce en que estas medidas no incluyen las partes salientes de las consolas. Así, aunque efectivamente no nos encontremos frente a una reducción de tamaño y peso que hubiera justificado el apellido Slim, sí que marca una diferencia destacable en tamaño y peso, que fueron dos aspectos (especialmente el primero) un tanto criticados en las ediciones de 2020.

Sony ha confirmado que no de cara al lanzamiento de estas nuevas versiones, pero sí a principios de 2024, dará comienzo la comercialización de diversas cubiertas de colores, con las que será posible personalizar el aspecto de la consola. En concreto, «una combinación de colores negro completamente mate y los colores de la colección Deep Earth en rojo volcánico, azul cobalto y plata esterlina«. Aunque todavía no conocemos la fecha exacta, sí que sabemos que sus precios partirán de los 54,99 euros.

En ambas ediciones, tanto la estándar como la digital, esta PlayStation 5 rediseñada incluirá un soporte horizontal, y Sony comercializará también un soporte vertical, que puedes ver en la imagen bajo este párrafo, cuyo precio será de 29,99 euros.

No hay mención alguna, eso sí, a otro rumor que se extendió bastante el pasado verano, y que apuntaba a que este rediseño de PlayStation 5 llegaría con una nueva APU de 5 nanómetros, más eficiente, y que no requeriría del metal líquido. Esta evolución, que finalmente parece que no se ha producido (o, de haberlo hecho, no ha sido mencionada por Sony) habría supuesto una importante mejora no en el rendimiento, pero sí en la eficiencia energética y, de su mano, también en su perfil térmico.

¿Y cuándo saldrán a la venta estas PlayStation 5 edición 2023? Pues su comercialización se iniciará en Estados Unidos en algún momento de noviembre, y se irá extendiendo a otros países a medida que en los mismos se vaya agotando el stock de los modelos de 2020, algo que viene a confirmarnos lo que te adelantábamos hace una semana, y es que Sony había retrasado el lanzamiento de estas Slim no Slim precisamente a consecuencia del alto volumen de stock que tiene todavía.

PlayStation 5 (2023): precios y disponibilidad

Esto, a su vez, también te habrá puesto sobre la pista de lo que vendrá a continuación y es que, efectivamente, ambas versiones (2020 y 2023) no convivirán en el mercado, la producción de las ediciones originales ya ha cesado y, en consecuencia, cuando las unidades que aún están en almacenes se agoten, ya solo será posible adquirir las nuevas, tanto para la edición estándar como para la digital. Así, si por alguna razón tienes preferencia por la de 2020, no dejes pasar demasiado tiempo o podrías quedarte sin ella.

En cuanto a los precios recomendados por Sony, no hay diferencias con respecto a los actuales, es decir, que la edición estándar tendrá un precio de 549,99 euros, mientras que la edición digital se venderá por 449,99 euros. En cuanto a la unidad Blu-ray que, como indicaba anteriormente, se podrá adquirir por separado para usarla en la edición digital, su precio será de 119,99 euros. Esta opción puede resultar interesante para quienes cuenten con un presupuesto limitado y prefieran comprar primero la consola, y más adelante la unidad Blu-ray, si bien es cierto que el importe final que pagarán será de 569,98 euros, 19,99 euros más que si compramos la edición estándar.

Así, por recopilar, en la siguiente tabla puedes encontrar los precios de todo lo que ha anunciado Sony hoy:

Producto Precio PlayStation 5 549,99 € PlayStation 5 Edición digital 449,99 € Blu-Ray Disc Ultra HD 119,99 € Soporte vertical 29,99 € Cubiertas Desde 54,99 € PS5 + BR (comprados por separado) 569,98 €

