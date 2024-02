Sony rebaja las expectativas de ventas de PlayStation 5

Las ventas de PlayStation 5 no alcanzarán los ambiciosos objetivos de Sony, según los resultados oficiales del último trimestre de 2023 publicados por la firma japonesa. También anunció que la primera parte de 2024 sería ‘tibia’ en cuanto a lanzamientos de juegos, ya que no habría «secuelas ni actualizaciones de sus principales franquicia existentes».

La división de juegos de Sony generó una cantidad récord de ingresos el último trimestre, el que suele ser el mejor del año al corresponder con la temporada navideña y la campaña del Black Friday. Pero no fue por la venta de hardware de su consola principal, ya que en el periodo se vendieron «solo» 8,2 millones de PS5, elevando el total de ventas de la consola desde su lanzamiento a 54,7 millones de unidades. La PS5 ocupa ahora el puesto 15 en la lista de consolas más vendidas de todos los tiempos, entre la SNES (49,1 millones) y la Xbox One (58 millones).

Con esas cifras, Sony no podrá cumplir el objetivo inicial de vender 25 millones de unidades durante el año fiscal que termina el 31 de marzo de 2024. De hecho, la compañía ha rebajado el objetivo anual a 21 millones de unidades. También ha revisado a la baja su pronóstico de ingresos para su división de juegos, atribuyéndolo en parte a una disminución de ventas y también a los menores beneficios de sus recientes promociones con precio rebajado.

Mejores datos llegan del servicio PlayStation Network, que alcanzó un nuevo récord de usuarios activos mensuales a 123 millones. También aumentó la venta general de software para PS5 y PS4 y siguiendo la tendencia, las ventas de juegos en edición digital volvieron a subir y ya suponen más de dos tercios de los vendidos en la plataforma, el 66%.

Otro de los anuncios está relacionado con el propio desarrollo de juegos: «con respecto al software propio, nuestro objetivo es continuar enfocándonos en producir producciones de alta calidad y servicios en línea. Pero si bien actualmente se están desarrollando proyectos importantes, no planeamos lanzar ninguna actualización importante de las franquicias existentes el próximo año fiscal». Ello no quiere decir que no lancen juegos nuevos, sino que serán IPs de nuevas hornada y no versiones de las existentes.

Por último, la compañía japonesa ha confirmado que el modelo original de la PlayStation 5 está en fase de descontinuación y no se venderá una vez que se agote el inventario actual. El modelo Slim que se lanzó en noviembre será la única PS5 a la venta.

Dicho todo lo anterior y pensando en la rebaja de expectativas en las ventas de PlayStation 5 conviene preguntarse: ¿Prepara Sony el lanzamiento de nuevas consolas en 2024? Aquí entra en escena la esperada PS5 Pro y también una portátil que supondría el retorno de la compañía al mercado de las consolas portátiles.